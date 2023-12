Anuario: Disputa energética se va a resolver a más tardar en enero: Economía

La disputa energética que emprendió Estados Unidos (EU) contra las políticas de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzará un acuerdo a más tardar en enero, dice la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez.

La funcionaria también confía en que México ganará el panel de solución que controversias que emprendió el país vecino por el maíz transgénico, dado que es un tema más de corte político y legalmente no se incurre en una falta del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).

A poco más de un año de llegar a la dependencia federal, comenta que uno de los temas más apremiantes en este tiempo fue la consulta energética, “lo mejor es que pudimos desactivarla”.

En entrevista con La Razón, Buenrostro Sanchez señala que están pactadas inversiones por más de 106 mil millones de dólares para los próximos dos o tres años, las cuales están relacionadas con el proceso de relocalización de empresas, el llamano nearshoring. En su opinión, los inversionistas extranjeros están más optimistas que los nacionales; estos últimos, dice, “se llenan la cabeza de telarañas con la política, mezclan lo político con lo económico y tardan en tomar decisiones”.

Sin embargo, reconoce que es necesario detonar mayor inversión pública y privada en infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria para retener y atraer más capitales al país. Además, también se debe trabajar en logística y en el tema de generación eléctrica, así como en facilitación administrativa y en una nueva política industrial que genere cadenas productivas y deje atrás la maquila, ya que desde 1990 sólo se aplican cambios a la existente.

La funcionaria adelanta que analizan nuevos aranceles para el comercio con China, con el objetivo de proteger la planta productiva y el mercado local.

En su opinión, la economía nacional vive una de sus mejores etapas en la historia, lo cual en el mundo se conoce como el “momento mexicano”.

En términos generales, acota, México es el país más atractivo para la inversión en América, por su alta competitividad y factores de como mano de obra calificada.

Esto, añade, en un entorno de manejo de finanzas públicas sanas, mayor recaudación de impuestos, estabilidad económica, menor inflación, mayor confianza empresarial y paz social.

La maestra en Economía y licenciada en Matemáticas encabeza una institución que, en general, atiende toda la parte de comercio exterior, es transversal al Gobierno y, a la par, debe mantener constante interacción con la iniciativa privada (IP) para incentivar la economía interna y coadyuvar al crecimiento nacional, por lo cual es considerada como uno de los personajes clave de la actual administración.

¿Cómo van las diferencias con EU y Canadá? En el caso de la consulta energética vamos muy avanzados. Lo que nosotros creemos es que no habrá panel y, para dar fin al proceso, tomamos unos acuerdos para ver cómo vamos a dar seguimiento a unas cuestiones que les preocupan, una continuidad más administrativa, y lo estamos delineando en un memorándum de entendimiento, en una carta de intención que nos indica qué es lo que vamos a hacer.

Este documento ya lo estamos revisando entre los dos países (EU y México); ahora está de lado de Estados Unidos y sólo esperamos que nos hagan comentarios. Ésta ya es la tercera o cuarta vuelta de la carta de intención, yo espero que sea una versión muy acabada y, en cuanto cerremos la comunicación de ese documento, lo firmamos y se dan por atendidas todas las consultas, se cierra el periodo y ya no se abre el panel.

Buscamos que sea en este mismo año, ambos países quisiéramos cerrarlo este 2023, lo empezamos en octubre y queremos concluirlo en breve, a menos que se vayan de vacaciones se iría hasta enero.

¿El tema del maíz? Éste es muy político, porque al centro de Estados Unidos se le conoce como el cinturón del maíz. En esa región se encuentra el estado de Iowa que, además de que vive del maíz, el actual secretario de Agricultura de EU, Tom Vilsack, fue gobernador de esa localidad, un estado que sale en las primarias cuando son las elecciones, por lo que es muy simbólico y es el más republicano.

Entonces, hay un problema político, y lo que nos ha dicho EU abiertamente es que jurídicamente el decreto que nosotros tenemos, que es el que está impugnando, no tiene ninguna falta legal, no contradice en absolutamente nada el T-MEC, pero lo que a ellos no les gusta es que el Presidente salga a decir, en las mañaneras, que el maíz transgénico hace daño. Finalmente nos vamos a panel, ya se inició; a diferencia de la parte energética, donde se resolvieron aparentemente todos los problemas que había, aquí no hay tema, ya escogimos a los panelistas, el demandante es el que presenta el escrito, ya lo hizo EU, pero como lo dan a conocer en inglés, tiene que haber una traducción oficial en español, ésta quedó el 4 de diciembre; nosotros empezamos a preparar la respuesta, la estamos trabajando con todas las secretarías, con Semarnat y Agricultura, así como con el Conahcyt y Cofepris, vamos a contestar, ellos tienen derecho a réplica y luego nosotros también y ya el panel decide.

¿Confía en que México gane el panel? Sí, porque jurídicamente no tiene que ver nada con el tratado, políticamente sí lo quieren pelear, pero no van a ganar y el panelista es un tercero que sólo tiene que seguir la ley y, como no la viola, no va a quedar otra. La resolución va a quedar hasta junio próximo.

¿Qué se debería replicar, de este Gobierno, en la siguiente administración? Es continuidad con cambio, como dice el Presidente. La continuidad es mantener las finanzas públicas sanas para seguir siendo un país atractivo, continuar con la confianza del empresariado, trabajar en ciertas facilitaciones administrativas y estamos en un punto donde ya se tienen identificadas ciertos sectores que van a crecer en México y es avanzar en ellos, como en la industria automotriz.

¿Le gustaría ser parte de ese cambio?, ¿se ve en el próximo Gobierno? Ya es trabajo del próximo Presidente, él tendrá que escoger a su equipo de trabajo, yo estoy aquí para acompañar al Presidente hasta el último día, mi compromiso ahorita está con López Obrador y vamos a dar hasta el último día todo lo que tengamos.

¿Qué le gusta más, la política tributaria o comercial? Todo es bonito, yo no elijo a donde voy, el Presidente es el que decide. Yo estaba en Oficialia Mayor cuando empecé y me dice: te vas al Servicio de Administración Tributaria y le digo está bien; te vas a Economía, está bien. Si ahorita me dice te vas a otro lado, también, o te vas a tu casa, también. El Presidente es el que manda.

¿Le gusta que le digan la Dama de Hierro? No me gusta, pero no me molesta.

¿Qué le quita el sueño a Raquel Buenrostro? En este momento, en términos de administración pública, afortunadamente creo que nada, me siento bastante satisfecha con lo que llevamos.

En otro momento sí me preocupaban algunas cosas, pero ahorita no, vamos bien, se están generando muchos empleos, somos el tercer país en el mundo con el menos desempleo. Aunque sí me molesta el comercio desleal.

¿Qué le gusta hacer fuera del trabajo? Tengo pocos hobbies en este momento, porque hay mucho trabajo por hacer, pero suelo ser muy tranquila, me gusta estar con mi familia, soy muy hogareña, tengo poquitos amigos, me gusta convivir con ellos, ver la televisión, me gusta mucho ver documentales y leer un poco, me gusta la poesia.