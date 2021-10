Llega a México nueva Nissan Frontier V6 PRO-4X (FOTOS)

Nissan Mexicana anuncia la llegada oficial de la Nueva Nissan Frontier V6 PRO-4X , con un diseño imponente, atractivo, con más de 10 tecnologías y lista para cualquier camino off-road con su motor de 3.8L de 6 cilindros; el más potente del sub segmento.

En el mes de julio de este año, la marca nipona dio a conocer el inicio de producción en la planta de manufactura de Canton, Mississippi de la Nueva Nissan Frontier V6 PRO-4X reafirmando las más de seis décadas de experiencia en producción de Pick Ups de la compañía en los Estados Unidos.

Dos meses después, completamente reinventada para el mercado mexicano, Nissan Frontier V6 PRO-4X llega oficialmente a nuestro país con una personalidad implacable para sumarse al portafolio de Pick Ups de Nissan.

Nissan Frontier V6 PRO-4X cuenta con un diseño exterior robusto con nueva Parrilla e Iluminación LED, antena tipo aleta de tiburón, quemacocos, estribos laterales, espejos exteriores calefactables.

Al respecto, Rodrigo Centeno, Director Senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana, señaló: “Nissan Mexicana es líder en el segmento de pick ups medianas; 4 de cada 10 Pick Ups vendidas en México son Nissan. Con esta nueva integrante, Nissan brinda a sus clientes el más amplio portafolio de Pick Ups; ya que ofrece versiones de 4 cilindros con los modelos NP300 y Frontier y ahora, con esta nueva Frontier V6 PRO-4X complementa el line up con 6 cilindros y reafirmamos nuestro portafolio de productos de alta gama.”

Rendimiento y capacidades

Nissan Frontier V6 PRO-4X cuenta con el motor 3.8L de 6 cilindros más potente del sub segmento con 310 hp/ 281 lb-pie, novedosa transmisión automática de 9 velocidades, capacidades off-road con bloqueo de diferencial trasero electrónico, 3 placas protectoras de la parte baja del vehículo (de motor, caja de transferencia y tanque de gasolina), 4x4 Shift on The Fly (permite cambiar de tracción 4x2 a 4x4 alta en cualquier momento sin necesidad de detener el vehículo).

Nueva suspensión con amortiguadores de la marca Bilstein, llantas de 17” todoterreno y capacidad de arrastre de 2,821 kg, capacidad de carga de 499 kg, área de carga con bedliner tipo espreado e iluminación LED, tomacorriente de 120V (400W), y sistema utility track (3 canales utilitarios en caja y ganchos movibles sujetadores de carga).

Nissan Frontier V6 PRO-4X cuenta con un diseño exterior robusto

Tecnología y Seguridad

Además, contará con más de 10 tecnologías de Nissan Intelligent Mobility como Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones, Frenado Autónomo de Reversa con Detección de Peatones y Monitor Inteligente de Visión Periférica Off-Road, por mencionar algunas.

Así como asistentes de conducción como Diferencial de Deslizamiento Limitado tipo Freno Activo (ABLS), Control de Descenso (HDC), Control de Ascenso (HSA), Sistema de Control de Tracción (TCS), Control Dinámico Vehicular (VDC) y Control de Estabilidad de Remolque (TSC).

Al interior destaca el nuevo diseño de volante con el logotipo Nissan en acentos color naranja.

Diseño y Confort

Nissan Frontier V6 PRO-4X llegará con un diseño exterior robusto con nueva Parrilla e Iluminación LED, antena tipo aleta de tiburón, quemacocos, estribos laterales, espejos exteriores calefactables.

Al interior destaca el nuevo diseño de volante con el logotipo Nissan en acentos color naranja, Audio Fender con 8 Speakers y Dual Subwoofer y aire acondicionado de doble zona con asientos de piel calefactables Zero Gravity, asiento abatible, respaldo de asiento plegable y descansabrazos, pantalla touch de 9”, Apple CarPlay y Android Auto, pantalla de asistencia de manejo de 7” a color, cargador inalámbrico, telemática con WiFi y 4 conectores USB tipo A y C.

En cuanto a seguridad se destacan 8 bolsas de aire: 2 frontales, 2 de rodillas (para conductor y pasajero), 2 laterales y 2 tipo cortina; frenos de disco en las 4 ruedas, asistentes de frenado como Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Distribución Electrónica de Frenado (EBD), inmovilizador y alarma antirrobo, 2 cinturones de seguridad frontales con pretensionador y 3 traseros de 3 pts.

La Nueva Nissan Frontier V6 PRO-4X llega para cubrir las necesidades más exigentes del mercado.

La Nueva Nissan Frontier V6 PRO-4X ya está disponible a un precio de $968,900 MXN en la red de distribuidores Nissan a nivel nacional. Además, a través de Credi Nissan se podrá adquirir con atractivos planes de financiamiento:

Crédito Nissan: Tasa desde 9.49% plazo a 24 Meses y 48% de enganche.

Plan SELECTIVITI: Mensualidad Competitiva, plazo a 36 meses y enganche del 35%.

Plan Financiero Leasing: Plazo a 48 Meses sin Renta ext o 20% Renta ext.

Nissan Frontier V6 PRO-4X contará con más de 10 tecnologías de Nissan Intelligent Mobility.

Nissan Frontier V6 PRO-4X está disponible en seis colores: Gris volcánico, arena, negro, rojo magma, blanco glaciar y azul cobalto.

Para mayor información consultar la página: https://www.nissan.com.mx

avc