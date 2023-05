México licitará 6 polos de desarrollo para el Corredor Interoceánico

La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dio a conocer las bases de licitación para las inversiones de los próximos 30 años, en seis de los diez polos de desarrollo que confirmarán el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Dejó en claro que para evitar especulaciones, en una primera etapa se otorgará la concesión por solo dos años, al término de este tiempo el Gobierno federal evaluará si el inversionista ha cumplido con el capital comprometido ; de ser así extenderá la concesión por cinco años más y al término de ese periodo será entonces cuando habría la posibilidad de que las tierras usadas pasen a ser propiedad privada.

En caso de no cumplir, al término de los dos primeros años, se le retirará la concesión al inversionista y los terrenos se volverán a colocar en subasta.

Ante representantes de cámaras empresariales, directivos de empresas y potenciales inversionistas, en el marco del encuentro Rumbo a la licitación de los polos de desarrollo del CIIT, Raquel Buenrostro expuso que las bases detalladas de la concesión se darán a conocer la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En cuanto a los incentivos fiscales, anunció que el paquete está conformado por exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en transacciones al interior de los polos durante los primeros cuatro años. Destaca la exención al cien por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros tres años, con posibilidad de extenderse por tres años adicionales con una reducción de hasta el 90 por ciento, en función de variables como número de puestos de trabajo creados.

Respecto a las bases de licitación, la titular de la Secretaría de Economía expuso que los polos estarán reservados a once vocaciones productivas:

Los primeros seis polos que entran a licitación son en:

Con el desarrollo de Corredor Interoceánico, apuntó Buenrostro, México se alista para recibir las cadenas de suministro que arribarán durante los próximos años a raíz del fenómeno de la relocalización. A su vez, las empresas podrán reducir tiempos y costos logísticos.

En el mismo evento, la secretaria de Economía, adelantó que las licitaciones para el uso de agua con fin industrial en la zona norte y del Bajío estarán limitadas a autorización presidencial.

En los próximos días va a salir una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde en estos lugares, donde no hay agua, solamente se van a dar concesiones exclusivamente con autorización del presidente. No va a haber concesiones nuevas, porque no hay agua, la comunidad tiene la prioridad