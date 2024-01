Starbucks siempre está pensando cómo hacer felices a sus clientes y es por esta razón que durante este mes además de disfrutar de uno de sus cafés, también puedes obtener gratis uno de sus vasos, tazas y termos, que por cierto fueron de los mejores evaluados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). A continuación, conoce cómo tener uno.

Starbucks se ha convertido en una de las cafeterías preferidas en México, donde actualmente hay 791 sucursales distribuidas a lo largo y ancho del país, por lo que la probabilidad de que alcances uno de sus termos y vasos gratuitos es amplia, no obstante, debes saber que esta promoción acaba el 28 de enero.

¿Cómo obtener uno de los termos de Starbucks gratis?

Para obtener uno de los termos, vasos o tazas de Starbucks primero deberás comprar otro de los mismos, ya que se trata de una promoción del 2x1, en la que al comprar uno de sus recipientes te llevas otro totalmente gratis.

Además, si deseas llevarte un termo de Starbucks gratis también debes tener en cuenta que esta promoción no es aplicable si cuentas con cupones, descuentos u otros beneficios del programa Starbucks Rewards.

Asimismo, no aplica con todos los termos y vasos de Starbucks, pues según su página web, los CORE 2023, Been There y Colección Winter 2024, así como otros productos ofrecidos en tienda no participan en esta promoción del 2x1.

Finalmente, tampoco podrás pedir tu termo gratis de Starbucks si haces tu compra con el servicio Pick Up (recoge en tienda), Car Pickup (recibe en tu auto), Delivery Starbucks (entrega a domicilio), ni con apps de comida (Didi food, Uber, Rappi).

Es importante señalar que en esta promoción de Starbucks el termo o vaso que te podrás llevar de regalo será el de menor precio, por lo que, si compras uno de sus termos de 500 pesos y una taza de 350, te cobrarán el primero.

