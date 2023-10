Estrés financiero. En gran parte, cuenta el Reporte Bienestar Financiero, es padecido por las deudas que tienen los ciudadanos. Ese padecimiento lo registra, por lo menos el 59 por ciento de los trabajadores en México. Las deudas convierten nuestras finanzas personales en una bola de nieve que se acrecenta con las exigencias de los despachos de cobranza.

Entre las amenazas que recibimos ya sea por correo electrónico, por correo convencional, por llamada telefónica o incluso en la puerta de nuestra casa, es que iremos a la cárcel si no cubrimos esas deudas. ¿Es esto posible? ¿Pueden meterme a la prisión si no pago una deuda? Una duda recurrente que no deja dormir en paz a quienes no están al corriente en sus pagos o no tienen sanas sus finanzas personales.

leer más Buró de Crédito: Estas son las deudas que NUNCA desaparecen de tu historial crediticio

¿Puedes ir a la cárcel por no pagar una deuda?

De acuerdo a Alan Ramírez, fundador del despacho de cobranza Coperva, no te pueden enviar a la cárcel por no pagar una deuda, pero que, no por eso, la debes dejar de pagar. Desentenderte tampoco es bueno para tu historial crediticio.

"Todo lo que tiene que ver con deudas es materia civil y mercantil no tiene nada que ver con lo penal, entonces en ese sentido, pueden estar tranquilas todas las personas que están pasando por alguna situación difícil, pero paguen", dijo Ramírez a medios como El Economista.

Constitucionalmente no pueden meterte a la cárcel en caso de haber contraído deudas de carácter civil, como en tarjetas de crédito, créditos personales o hipotecarios. Al dejar de pagar, te haces acreedor a una demanda civil o mercantil, pero no a una denuncia penal.

¿Puedo ir a la cárcel por no pagar una deuda? Especial

¿Qué dice la Constitución al respecto?

De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho".

En este sentido, debes saber que es ilegal si los despachos de cobranza llaman para amenazarte con enviarte a la cárcel en caso de que no cubras tu deuda.