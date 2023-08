Ya estamos en agosto y si no has recibido la devolución de tu saldo a favor luego de haber realizado tu declaración anual 2023, te diremos qué es lo que tienes que hacer, porque probablemente habría un error en tu solicitud y debes corregirla.

Si ya pasaron 40 días de que presentaste tu declaración anual y de que te avisaron que tenías ese saldo a favor, tu solicitud podría tener un error o se encuentra en revisión, de acuerdo a los especialistas. De cualquier forma, aquí te diremos qué hacer para corregirla, en caso de que exista un error y por ello no te hayan realizado todavía la devolución de tu saldo.

¿Qué hago si el SAT todavía no hace la devolución de mi saldo a favor?

Si ya pasaron 40 días desde que solicitaste tu devolución de impuestos y todavía el Servicio de Administración Tributaria no te ha realizado tu devolución del saldo a favor, deberás ingresar al buzón tributario haciendo click AQUÍ y realizar una aclaración, a través de una solicitud en la que te pedirán llenar un formulario.

En dicho formulario, explicarás que no te ha llegado tu devolución y entonces el SAT deberá responderte. Cuando lo hagan te dirán las causas por las que no se hizo la devolución automática y se deberá realizar una declaración complementaria, así como mandar una aclaración en la que deberás hacer relación de facturas, pagos, saldos y lo que conlleva una declaración anual.

¿Cuál es el error más común por el que se rechazan solicitudes?

"El error más común para rechazar una solicitud de devolución automática es que no hayas realizado todos los gastos a través de un medio electrónico, es decir, transferencias, tarjeta de crédito o débito. Para las cosas que pagaste en efectivo, el SAT no tiene realmente un respaldo para creer que esa operación estuvo bien realizada, quizás puedes tener la factura, pero no el pago, entonces es un motivo para que no puedas tener una devolución automática", indican los especialistas.

Inténtalo y nos dices si te resultó, para compartir estas historias con nuestros lectores más adelante.