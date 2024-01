¿Qué pasa si no cancelo la cuenta de nómina de un trabajo en el que ya no estoy?

Cambiaste de trabajo y ahora estás en uno en donde la nómina te la depositan en un banco distinto al que te la dispersaban en tu anterior empleo. Piensas que no hay ningún problema y la sigues manteniendo, aún sin usar, sin embargo, sí hay riesgos para ti en caso de que no la des de baja.

Si tu caso es este y no diste de baja o cancelaste la tarjeta bancaria de nómina que usabas en tu anterior trabajo, te diremos qué es lo que pasa y cuáles son los problemas a los que te enfrentarás, muchos de ellos relacionados con comisiones.

leer más Evita estos conceptos de pago para no tener broncas con el SAT este 2024

¿Qué pasa si no cancelo mi cuenta de nómina de un trabajo anterior?

De acuerdo a los especialistas financieros, en caso de que no uses ya la tarjeta de nómina de tu anterior trabajo y no la hayas dado de baja, ésta permanece activa y con el tiempo, podría transformarse en una cuenta de ahorros o débito, al no tener un flujo constante.

Sin que pudieras darte cuenta porque no la usas y mucho menos tienes idea de que te genere problemas, se pueden acumular comisiones en tu contra, mismas que se acumulan hasta llegar a una cantidad considerable que no te das cuenta, ya le debes al banco.

Hay muchas ocasiones en las que se te cobra hasta por seguros que no te diste cuenta que contrataste o que sí lo hiciste, pero no te acuerdas, y ahora te está generando comisiones. Como recomendación, es necesario que la canceles lo más pronto posible, acudiendo a la institución bancaria para que la des de baja, aunque si hay comisiones o deudas, deberás liquidarlas para poder cancelar el contrato con el banco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.