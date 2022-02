"Queremos que se acuerden de Prixz si piensan en salud"

Prixz, la firma mexicana dedicada a la entrega de medicamento a domicilio se ha convertido en una de las empresas tecnológicas con un crecimiento de más de 800 por ciento en el tráfico digital. Si bien, la pandemia de Covid-19 fue un parteaguas para el éxito que tiene, la eficiencia de la marca ha hecho la diferencia.

La Healthtech se colocó en el gusto de los consumidores en 2021 y gracias a la respuesta del público, la compañía ahora piensa en lograr convertirse en el siguiente unicornio mexicano, señaló Erick Ramírez, director de Marketing de Prixz.

En entrevista con La Razón, el directivo señaló que la eficiencia de la firma tecnológica es lo más importante para ellos, por esto han ampliado sus Centros de Reparto de Última Milla y buscan además extenderlos a otras ciudades del país.

Sin embargo, también centran su éxito en la experiencia del cliente y para esto cuentan con un lema que es “sino lo tenemos, lo conseguimos”; sin embargo el stock con el que cuenta esta farmacia es tan amplio que difícilmente podría pasar.

Hoy tenemos una parte muy pequeñita del mercado, porque estamos en fase, pero mientras nos apoyemos en más gente en la parte de reparto, vamos a continuar creciendo”

Erick Ramírez

Director de Marketing de Prixz

“Lo que nosotros buscamos es que un paciente, así como compra en un Uber Eats para pedir comida a domicilio, piense en Prixz para cualquier tema relacionado a la salud, para sus medicamentos, o para cualquier otro servicio que esté relacionado con su bienestar”, comentó.

¿Cuál fue el parteaguas para el crecimiento de Prixz? Gracias a la pandemia el crecimiento del Prixz se vio beneficiado de manera exponencial, pero también la búsqueda de los usuarios y pacientes se incrementó muchísimo en el ámbito digital, a pesar de que ya había un comportamiento estable en cuanto a cualquier usuario que hace búsquedas para comprar cualquier cosa en Internet. Tuvimos muy buena aceptación, la gente empezó a comprar medicamento a través de Internet o cualquier dispositivo móvil y al ver resultados positivos, no volvimos a un comportamiento prepandémico.

¿Cómo vislumbran esta tendencia hacia adelante? Creemos que continuará mientras nosotros demos un buen servicio, la cuestión va a ir aumentando mientras mantengamos esa confianza, el gusto de los usuarios va a ir aumentando y las recomendaciones van a ir creciendo. Es decir, para nosotros las recomendaciones en redes sociales, de boca a boca, cualquier recomendación de este servicio vaya aumentando de manera exponencial, nos irá bien; hoy tenemos una parte muy pequeñita del mercado, pues estamos todavía en fase de crecimiento, pero mientras nosotros nos apoyamos en más gente de reparto de última milla, que adquieran más experiencia, vamos a continuar creciendo.

La respuesta que observaron, ¿la esperaban? Todos tenemos una perspectiva alta, lo que nosotros buscamos es que un paciente, así como compra en un Uber Eats comida a domicilio, piense en Prixz para cualquier tema relacionado con la salud. Sí tenemos una expectativa muy alta.

¿Qué están observando ustedes que les permite pensar en ser el próximo unicornio mexicano? Hay varios indicadores que nos hacen pensar en eso y pues lo veo como una meta el lograrlo; el tener otro crecimiento sustentable, que nos den una valoración a los fondos que van a invertir de manera importante con nosotros y obtengamos este reconocimiento.

¿Qué diferencia a Prixz de otras apps? Uno de los principales es que si no encuentras lo que buscas nosotros lo buscamos, incluso si buscas un medicamento que a nivel internacional tiene problemas para encontrarlo, nosotros tenemos la capacidad de irlo a buscar por ti; es decir, nosotros no vamos a farmacias, nosotros vamos a las fuentes o a las empresas farmacéuticas, vamos con mayoristas, vamos directo con laboratorios, tenemos relación directamente con ellos, y tenemos acceso a todos esos medicamentos. Otro diferenciador es implementar servicios adicionales, nosotros podemos poner cualquier servicio que podamos relacionar al bienestar, lo comentaba en otra ocasión si yo empresario me interesa mantenerme sano haciendo ejercicio, esperaría entrar a Prixz y encontrar una suscripción a gimnasios, servicios dentales, ese tipo de cosas buscamos que el usuario las encuentre en nuestra app.

¿El servicio de última milla qué papel juega en Prixz? Nunca lo dejamos a un lado, es muy importante para nosotros. Estamos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y buscamos abrir más centros de este tipo en dos ciudades más hasta llegar a los 20 Centros de Reparto de Última Milla (CRUM’s) en el país.

Estos CRUM’s son primordiales para la firma, porque es basicamente nuestro centro de reparto, de esto depende la agilidad de las entregas.

Además debo destacar que si se compara con farmacias convencionales encontrarás dos mil o tres mil medicamentos, mientras que nosotros alcanzamos a tener hasta 7 mil códigos de reparto.