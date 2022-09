Robo a negocios aumenta 32% respecto al sexenio de EPN: Coparmex.

Durante los primeros 44 meses de la actual administración, el robo a negocio en México registró 359 mil 438 carpetas de investigación un aumento de 31.8 por ciento comparadas con las 272 mil 766 que se generaron en el mismo periodo, pero del sexenio de Enrique Peña Nieto, revela el análisis del “Monitor de Seguridad” de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La organización utilizó los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) donde encontró que las carpetas de investigación durante la administración de Felipe Calderón fueron 241 mil 814 y con Vicente Fox sumaron 211 mil 019.

José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex, subrayó que en México se abren 232 carpetas de investigación por robo a negocio cada día y destacó que preocupa la cifra negra de este delito que es de 83 por ciento.

En lo que va de este año, 47 por ciento de los robos a negocio fueron con violencia , al respecto, Medina Mora Icaza detalló que los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 se confirma que la delincuencia aumentó el año pasado comparado con 2022 pues 22.1 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito.

Pero lo más preocupante no sólo es eso, sino que, de los delitos, 93.2 por ciento no tuvo una denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación. Esa es lo que se conoce como cifra negra. Quiere decir entonces que las víctimas del delito son muchísimas más, que hay una subestimación en las cifras oficiales y que la inseguridad está realmente en niveles que deben preocuparnos y ocuparnos a todos