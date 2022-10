Sorprende renuncia y “paso a la porra” de Tatiana Clouthier

En una sorpresiva decisión, Tatiana Clouthier Carrillo renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Economía (SE), anunció en su conferencia matutina del día de ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La dimisión llega en un contexto importante y un tanto complejo que atraviesa el país en materia de comercio exterior, así como de una política industrial recién anunciada.

“Recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del Gobierno, no así de la lucha por la transformación y respetamos su decisión”, señaló.

El Presidente aseguró que tras recibir la misiva le solicitó a Clouthier Carrillo que no dejara su puesto en el Gobierno federal; sin embargo, la insistencia no rindió frutos y la exfuncionaria dejó el cargo este jueves.

“Insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio, y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo. No puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia, pero, como lo hemos platicado, ella va continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país”, abundó.

Por su parte, Clouthier Carrillo dio lectura de la misiva entregada al Jefe del Ejecutivo, la cual, en su primera parte, decidió narrarla como símil de una narración deportiva de beisbol.

“Me tocó ser invitada a jugar en las Ligas Mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como Presidente de este hermoso país”, relató.

Aunque no quiso revelar los motivos reales de su renuncia, Tatiana Clouthier dejó entrever alguna posible diferencia con el mandatario o con alguien del equipo más cercano a López Obrador.

“... No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada”, reconoció, entre lágrimas.

Luego de leer su carta de renuncia, Clouthier se acercó al Presidente para abrazarlo, pero no fue correspondida ya que López Obrador sólo le aplaudía.

Más tarde al ser cuestionado sobre esto, López Obrador aseguró que no se había dado cuenta de la intención de Clouthier y mientras hacia ademanes como de enviar besos y abrazos, soltó: “Miren, para Tatiana, que la quiero mucho… No me había dado cuenta de eso, ¿eh?”.

Antes de salir del Salón Tesorería, la exsecretaria de Economía se despidió del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía y de Carlos Rosas, secretario técnico de la Presidencia.

Al ser cuestionada a su salida de Palacio Nacional sobre los motivos que la incitaron a dejar el cargo, la hasta ayer funcionario afirmó que “no hay nada abrupto, tiene la fecha del 26 de septiembre (sic), ahí lo dije claramente. Ya dije lo que había que decir. La reflexión es muy clara y ya está compartida”.

Se va en medio de grandes disputas

Clouthier Carrillo deja la Secretaría de Economía en medio de momentos clave para el futuro de la economía nacional. En los próximos días se dará a conocer el resultado del panel de solución de controversias en materia automotriz en cuanto a reglas de origen entre los países que conforman el T-MEC.

En enero pasado, México solicitó el panel en esta materia; a lo que posteriormente se sumó Canadá, toda vez que, en 2021, los gobiernos de las tres naciones iniciaron consultas formales sobre la interpretación de las reglas de origen automotrices, pero no se alcanzó una resolución, por lo que el siguiente paso fue el establecimiento del panel de solución de controversias.

Posteriormente el 20 de julio de este año, Estados Unidos y Canadá solicitaron a México el inicio de consultas en materia energética, por considerar que la política de México es proteccionista con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Apenas el lunes pasado venció el plazo formal de consultas de 75 días para llegar a un acuerdo entre los tres países, pero acordaron ampliar el periodo de tiempo de esta fase, aunque expertos indican que prácticamente es inminente llegar al siguiente nivel y establer el panel de solución de controversias y ahora más aún con la renuncia de Clouthier.

Aunado a lo anterior, el 20 de septiembre la Secretaría de Economía y la Iniciativa Privada presentaron el proyecto Rumbo a una Política Industrial, con la finalidad de establecer una industria nacional innovadora, a través del impulso a los sectores catalogados como estratégicos: agroalimentario, eléctrico, electrónico, de electromovilidad, servicios médicos, farmacéuticos y las industrias recreativas. Esta medida ha sido de las más aplaudidas por el sector privado, luego de 30 años de insistencia al respecto sin que se forjaran resultados concretos.

Otros de los pendientes que dejó la sinaloense están relacionados con la solicitud por parte de la oficina Comercial de EU para el inicio de consultas sobre el cumplimiento ambiental de México relacionado con la protección de la vaquita marina y el pez totoaba.

Asimismo, en marzo, Clouthier se reunió con representantes del Gobierno de Corea para acordar el inicio de las negociaciones de un tratado comercial; así como otra negociación de un acuerdo comercial con Ecuador.

Contra la militarización

La salida de Clouthier también se da luego de que era una de las pocas colaboradoras de la Cuarta Transformación que siempre se mantuvo crítica ante la decisión presidencial de utilizar al Ejército para patrullar las calles del país.

Todavía formaba parte de las filas panistas en 2013 y Clouthier Carrillo tuvo enfrentamientos con el entonces senador Javier Corral por el tema. En un mensaje de Twitter, le escribió: “combatir (sic) el ejército la delincuencia para legitimizar la diferencia del cero punto cincuenta y seis x(sic) ciento errores dicen de AN Corral”. Se refería al triunfo presidencial de Felipe Calderón.

En agosto del 2017, en otro mensaje de Twitter, Tatiana Clouthier, hija del candidato presidencial del PAN Manuel Clouthier (“Maquío”), advertía de los excesos del Ejército: “A mi pariente lo mataron cuando Calderón, a otro lo asaltaron y ¡cateó el ejército casa de mi madre!”, escribió la ahora exsecretaria de Economía del Gobierno lopezobradorista.

En diciembre del 2018, siendo diputada federal, manifestó que “cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país”.

Decisión preocupa a IP; piden que se mantenga diálogo

La renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía (SE) generó preocupación en el sector privado del país, ya que es vital que su relevo continúe con la disposición del diálogo y apertura a escuchar las necesidades de los empresarios, pero también lleve a buen puerto las disputas de México con Estados Unidos y Canadá en materia energética, al amparo del T-MEC.

Dirigentes de cámaras y organismo empresariales también destacaron que la sinaloense fue la única funcionaria que en los últimos 30 años impulsó una nueva política industrial, vital para el crecimiento económico del país, y por ello lamentaron su salida, ya que además dio amplio apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, dijo “estar en shock” y lamentó la repentina renuncia de Clouthier, la única “que se atrevió a abrir política industrial; algo que no se hacía en los últimos 30 años y ella ha luchado por eso”.

En entrevista durante la Reunión Anual de Industriales (RAI), en León Guanajuato, pidió el relevo de Clouthier tenga su misma disposición de apertura de diálogo con este sector.

Afirmó que “estaba llevando muy bien” las consultas al amparo del T-MEC con Estados Unidos y Canadá en materia energética, por lo que “nos deja preocupados y desconcertados por quién pudiera llegar”.

Gráfico

También en la RAI, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, confió en que el nuevo titular de la SE dé seguimiento a la agenda con el sector privado.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidió en la necesidad de que el nuevo titular de la SE mantenga un diálogo respetuoso y colaboración ante temas coyunturales a nivel internacional, como las disputas interpuestas por Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC.

El sector automotriz manifestó su preocupación por la renuncia de Clouthier, pues su salida da a sólo unos días de que, en el marco del T-MEC, se conozca el resultado del panel de solución de controversias en materia automotriz en cuanto a reglas de origen entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Nos preocupa que a estas alturas de la administración tengamos otro cambio más en una de las secretarías más importantes para el crecimiento y el desarrollo de México. Creemos que la permanencia de un secretario, en la de Economía, es fundamental para crear mucho mayor confianza a la inversión”, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), José Héctor Tejada Shaar, resaltó que el respaldo de Clouthier se vio reflejado en el impulso a las Pymes, en el desarrollo de estrategias de digitalización y en el fortalecimiento a programas tan importantes como El Buen Fin.

El titular de la de American Society of Mexico (AmSoc), Larry Rubin, expuso que el nuevo titular de la SE, deberá de ser una persona objetiva, que tenga un claro interés en promover la inversión y fortalecer nuestros acuerdos comerciales como el T-MEC.

Salida desata polémica entre políticos por T-MEC

La salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía (SE) también generó opiniones encontradas en la esfera política del país; mientras sus compañeros de partido reconocían su labor al frente de la dependencia federal, la contraparte señaló su preocupación por la decisión, tomada en medio de “crisis provocadas por el mismo Presidente”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que esto afecte las consultas que sostiene México con Estados Unidos y Canadá dentro del tratado comercial, T-MEC.

“No tienen por qué ponerse en riesgo; las pláticas continuarán y, bueno, vamos a esperar a que el señor Presidente nos indique quién va a hacerse cargo de la Secretaría, pero no estimaría que se vayan a entorpecer esas conversaciones porque, bueno, hay todo un equipo trabajando de la Secretaría de Economía y de la propia Cancillería, y eso no va a suceder”, dijo.

Añadió que las negociaciones continúan con ambos países y hay confianza en que se llegará a un acuerdo sobre el presunto incumplimiento de México en materia energética.

En el Congreso, legisladores de oposición criticaron a Tatiana Clouthier tras su renuncia a la Secretaría de Economía.

Senadores del grupo parlamentario del PAN alertaron que su salida se dio en medio de diversas crisis provocadas por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que mencionaron las diferencias con Estados Unidos y Canadá por la política energética implementada por su Gobierno.

Asimismo, señalaron el “fallido” plan para combatir la inflación y el “abandono” a las empresas, por lo que demandaron que ahora se nombre al frente de la dependencia a alguien con capacidad, experiencia y autonomía.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, le expresó a Clouthier su respeto y sus deseos de prosperidad.

“Hoy ha renunciado la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, con quien siempre tuvimos una relación de respeto, por los acuerdos comerciales y la facultad de revisión de la política internacional del Senado; le enviamos un saludo respetuoso, nuestro cariño y le deseamos que todo le vaya bien y que todo le pueda generar beneficios y prosperidad”, expresó.

En San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, consideró preocupante que la renuncia se haya dado justo cuando vence el plazo de 75 días de hacer los intercambios e investigaciones que determinarán si se instaura un panel para resolver las diferencias y violaciones en materia de industrias eléctricas y energéticas dentro del T-MEC.

En entrevista, el legislador mencionó que Clouthier no dio una explicación clara de su salida del gabinete y eso debe ser explicado, ya que se trata de una funcionaria de alto nivel.

Los emecistas Sergio Barrera y Salomón Chertorivsky, y los priistas Alberto Acosta y José Antonio Gutiérrez también reclamaron la renuncia de Clouthier en medio de las controversias con EU y Canadá.

Sobre las especulaciones de la dimisión, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y hoy diputado, explicó que la determinación de Clouthier fue a título personal y no tuvo tintes políticos, pero, dijo, existieron diversos elementos que tuvo el responsable de un área por los que sintió que ya no se le estaba dando el lugar que le correspondía, lo que la pudo orillar a su salida.