Urge Coparmex Convención Hacendaria

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reiteró la necesidad de celebrar una Convención Nacional Hacendaria; clave para el desarrollo económico del país.

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, destacó que, si bien no hay una Reforma Fiscal para el 2023, es importante analizar pendientes, como la aplicación y ejecución de la Reforma Fiscal 2022, la entrada en vigor del CFDI 4.0, el complemento de carta porte, la Reforma de Subcontratación y la entrada en vigor del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

“Desde el sector empresarial debemos hacer énfasis de los asuntos y de las preocupaciones para impulsar un sistema fiscal nacional que estimule la creación de nuevas y mejores empresas”, expuso.

Asimismo, agregó, apoyar y fortalecer a las empresas ya existentes con la celebración de una Convención Nacional Hacendaria y con la creación de un Consejo Fiscal Independiente, que, sin duda, son claves para un desarrollo económico en nuestro país, aseguró.

Medina Mora destacó el compromiso de la confederación para generar espacios con contenido de alto nivel, como el Foro Fiscal 2023 que contó con la participación de expertos en la materia, legisladores y contadores especialistas.

Por otra parte, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, Domingo Ruiz, agregó que, ante la ausencia de una reforma federal, es necesario pensar en el federalismo fiscal.

“El problema de fondo que tiene este país, es este federalismo invertido, donde no es verdad que la base de la organización política y administrativa del país es el municipio, sino más bien, todo está concentrado en la Federación”, explicó.

Aseguró que no es posible hablar de autonomía, si no se acompaña de libertad financiera, señaló. Puntualizó que desde Coparmex se ha evidenciado la necesidad de convocar a una Convención Nacional Hacendaria, donde el debate amplio y el diálogo estén presentes; donde la discusión no se concentre a nivel central y en una sola fuerza política.