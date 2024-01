Financieros ven reducido margen de maniobra para elevar pensiones 

Es inviable y una “locura fiscal” aumentar la pensión de los trabajadores a 100 por ciento y que el Gobierno federal asuma este costo, porque ningún país tiene ese nivel de beneficio e implica poner en jaque a unas finanzas públicas ya limitadas e hipotecar el futuro de las siguientes generaciones, advirtieron analistas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará, el 5 de febrero, una iniciativa de reforma para mejorar el sistema de retiro, con la cual busca llevar a 100 por ciento la tasa de reemplazo (porcentaje del último salario que se otorga como pensión). Para ello, dijo, “el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aseguró que una tasa de reemplazo de 100 por ciento no es sostenible. Si bien, dijo, empresas como Pemex y Luz y Fuerza del Centro dieron esos niveles de pensiones, quedó claro que generó más problemas.

Además, ninguna nación da esas tasas. Los sistemas más robustos ofrecen poco más de 80 por ciento; sin embargo, son países con un sistema de aportaciones sociales elevadas y niveles de recaudación tributaria altos, añadió.

De acuerdo con el Informe “Pensions At a Glance 2023” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la tasa de reemplazo en México, tras la reforma que se hizo en 2020, es de 55 por ciento. Sin embargo, los niveles más elevados los tienen España y Grecia, con más de 80 por ciento.

El gasto en pensiones aumentó de forma considerable en este sexenio. De 2019 al 2024 pasará de 16.7 a 22 por ciento del presupuesto de egresos. “Esto implica que el margen fiscal es limitado, no hay espacio, y hay otras necesidades en educación, salud, infraestructura y seguridad”, añadió la especialista.

Para Carlos Ramírez, extitular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el escenario central es “puro teatro político”, de cara a las elecciones, porque AMLO va a enviar una reforma constitucional, esperando que la rechace la oposición para atacarla.

“Entonces, el Presidente dirá: Ya ven mexicanos, por eso necesitamos lograr la mayoría calificada (en el Congreso), porque estos conservadores no quieren que tengan mejores pensiones”.

Sin embargo, el también analista de Integralia dice que hay dos escenarios más que son “preocupantes”. El primero es que el mandatario esté pensando una iniciativa no constitucional y que pase, al no necesitar mayoría calificada. “Ese escenario es tan malo como apropiarse del dinero de las Afores”. El otro es que sea constitucional y que la oposición le toma la palabra, “sabiendo que es una enorme irresponsabilidad”, para que el Presidente no la ataque.

“Si se aprueba, va a ser una locura fiscal lo que va a venir, porque se va a hipotecar el futuro del país, a las futuras generaciones”, señaló.

De acuerdo con sus estimaciones, hay cerca de 24 millones de cuentas Afore activas en el Sistema de Ahorro para el Retiro, 22 millones del IMSS y poco más de dos millones del ISSSTE. En el caso del IMSS, considerando que el salario promedio ronda en 15 mil pesos, anualmente, cada punto adicional de contribución del Gobierno rondaría en 39 mil 600 millones de pesos. Cada trabajador requiere aumentar entre 10 y 15 puntos para alcanzar altas tasas de pensión, lo cual costaría entre 396 mil y 594 mil millones de pesos cada año, explicó.

Al respecto, Héctor Villarreal, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, dijo que de aprobarse la iniciativa se puede detonar “una bomba” en los próximos gobiernos, porque el margen de las finanzas públicas es muy acotado. Una reforma fiscal de gran calado podría dar margen para echar a andar esta medida. “El problema es que el espacio fiscal que se logre abrir ya está manoseado, pues necesitamos más recursos en salud, educación, infraestructura y seguridad”. Entonces, dice, hay que esperar la propuesta, pero “luce difícil hacerlo”.

Gobierno asumirá costo de la reforma, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno federal asumirá parte del pago de pensiones, a fin de que los jubilados puedan recibir 100 por ciento de jubilación al concluir su vida laboral, esto, dijo, para tranquilidad de los empresarios y que no los atemorice esta medida.

El mandatario informó que, como parte de la reforma constitucional que enviará en paquete con otras modificaciones, se pretende que el salario mínimo aumente todos los años más allá de la inflación y, segundo, que los trabajadores se jubilen con una pensión completa con base en su último sueldo.

“Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemorice, el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”, explicó en conferencia de prensa, donde dijo que se busca corregir la reforma que realizó el expresidente Ernesto Zedillo sobre pensiones en 1997.

“Tenemos que corregir esa reforma gradualmente, buscar un acuerdo entre empresarios y trabajadores (…) Este criterio quiero que se eleve a rango constitucional, que esté en el artículo 123 de la Constitución”, indicó.

Respecto al monto que podría aportar el Gobierno federal para que los jubilados puedan recibir el 100 por ciento de su último sueldo, López Obrador comentó que están en el análisis, así como del tiempo que tomará corregir ese cambio al sistema de pensiones.

“Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión”, añadió.

Para este año, el Gobierno erogará dos billones de pesos en pensiones contributivas y no contributivas (adultos mayores), lo cual implica que destinará 22 de cada 100 pesos que el Legislativo aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este incremento se dio, principalmente, por el ajuste que se dio en los recursos otorgados a las personas de la tercera edad.

Jubilación provoca incertidumbre en 71% de mexicanos

A la gran mayoría de los mexicanos le preocupa su retiro laboral, considerando los limitados recursos que tendrán para ello.

De acuerdo con una encuesta de la Universidad del Valle de México (UVM), 71 por ciento dice tener incertidumbre, 66 por ciento, preocupación y 53 por ciento, estrés ante sus posibilidades de retiro y jubilación.

En tanto, sólo 46 por ciento experimenta anhelo e ilusión al imaginar esta etapa su vida.

De acuerdo con los resultados de la encuesta Expectativas y preocupaciones en torno al momento de la jubilación o retiro, realizada por el Centro de Opinión Pública de la UVM, las mayores preocupaciones están fincadas en aspectos relacionados con el sustento económico, la familia y la independencia.

Al enfocarse en el aspecto económico, encontramos que 18 por ciento de los mexicanos están preocupados en extremo por no contar con suficientes ingresos al llegar a la edad de retiro, mientras que 17 por ciento se preocupa mucho ante la imposibilidad de retirarse por falta de dinero.

En lo que respecta a la principal fuente de sustento al momento del retiro, 21 por ciento estima que vivirá de la labor que tengan en ese momento y 27 por ciento imagina que usará para su manutención el dinero que guarde exclusivamente para su jubilación.

En este último punto, existe una posición dividida entre la población: 50 por ciento cree que será posible sostenerse durante su retiro únicamente con sus ahorros, pero la otra mitad no lo considera probable.

Son los más jóvenes los que consideran viable retirarse con sus ahorros, 62 por ciento de quienes tienen entre 18 a 24 años lo ve muy probable o algo probable. Y entre el grupo de 45 a 54 años, únicamente 39 por ciento lo ve como una posibilidad real.

A mayor edad, aumenta la percepción de que los ahorros que tienen hasta el momento no alcanzarán y tendrán dificultades.

Retiros por desempleo rompen nivel récord

Los retiros parciales por desempleo de las Afores anotaron un nuevo nivel máximo histórico al cierre del 2023, con un monto total de 27 mil 258.5 millones de pesos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

De esta manera, las personas que perdieron su trabajo sacaron el año pasado 17.6 por ciento más dinero de los ahorros de pensión que tienen en sus cuentas individuales en alguna de las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que los 23 mil 169 millones de pesos que retiraron en 2022.

Las cifras del organismo regulador muestran que los retiros por desempleo repuntaron al año pasado tras la moderación que registraron los años previos, luego del fuerte incremento que presentaron en 2020 a causa del impacto económico de la pandemia de Covid-19.

Así, de un aumento de 26.7 por ciento en 2019, los retiros por desempleo repuntaron 66.7 por ciento en 2020 por el golpe de la pandemia, y luego se desaceleraron a 9.9 por ciento en 2021 y a 5.1 por ciento en 2022, para luego volver a rebotar a 17.6 por ciento en 2023.

En los primeros cinco años del Gobierno actual (2019 a 2023), los trabajadores que perdieron su trabajo sacaron en total 104 mil 560.9 millones de pesos, monto que más que duplica los 43 mil 78.4 millones en igual periodo del sexenio anterior (2013 a 2018), y significa un incremento de 139.4 por ciento.

La información de la Consar revela que, en total, un millón 769 mil 323 personas sacaron parte de sus ahorros de pensión a lo largo del 2023, lo que significa 7.5 por ciento menos que en 2022, cuando un millón 912 mil 757 desempleados dispusieron de estos recursos.

Esto significa que, en promedio, cada extrabajador retiró 15 mil 406.2 pesos de su cuenta individual en alguna Afore durante 2023, monto 27.2 por ciento superior que en 2022.

Este comportamiento muestra que menos personas sin trabajo han retirado un mayor monto de sus recursos de las Afores, debido a que a lo largo de los años han juntado un mayor saldo en su subcuenta de retiro, de la cual actualmente pueden disponer del 11.5 por ciento del total.

Para poder sacar de parte de los ahorros de pensión, las personas deben haber cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al menos dos años, tener una cuenta Afore de al menos tres años de antigüedad, estar 46 días naturales sin empleo, no haber realizado ningún retiro por desempleo en los últimos cinco años y estar conscientes de que al sacar el dinero se les hará un descuento de semanas cotizadas.

De las 10 administradoras que operan en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Afore Coppel fue la que registró el mayor monto de recursos retirados entre enero y diciembre del año pasado, con un flujo de cinco mil 432.7 millones de pesos.

Le siguieron, Citibanamex con cuatro mil 617.1 millones de pesos y XXI Banorte cuatro mil 538 millones de pesos, de acuerdo con la información de la Consar.

Los recursos totales del sistema sumaron un monto de cinco billones 945 mil 974 millones de pesos al cierre del 2023, que representan 19.11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En comparación con 2022, el saldo observó un incremento de 721 mil 681 millones de pesos, es decir, un aumento de 13.81 por ciento.

MC y Grupo Plural rechazan reformas del Ejecutivo a la Constitución

Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural en el Senado de la República se sumaron al resto de las bancadas de oposición y adelantaron su rechazo al paquete de reformas que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consideraron que sólo es un intento de mantener su protagonismo para el actual proceso electoral.

Así, estas bancadas, junto con la del PRD, secundaron las posiciones que manifestaron en días anteriores el PAN y el PRI en su negativa a las propuestas presidenciales para reformar el Poder Judicial, impulsar modificaciones en materia electoral y también en el rubro de pensiones.

El coordinador de la bancada emecista, Clemente Castañeda, puntualizó que aunque deben conocer lo que plantea López Obrador en materia de pensiones, no es posible atender un tema tan complejo con prisa al cierre del sexenio.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, severó que en realidad lo que el mandatario federal quiere es convertirse en el centro de atención de los procesos electorales.

“Lo que el Presidente quiere es ser el centro de atención de la campaña electoral, quiere que la campaña presidencial gire en torno a él y no en torno a los múltiples problemas que tiene el Gobierno y a la falta de soluciones de este Gobierno.

“No podemos tratar a las tres reformas por igual, el tema de pensiones debe preocuparnos a todos, pero ¿por qué el Presidente se espera al final de su Gobierno para atender un tema tan complejo? Pero en el caso de los otros dos temas categóricamente son planteamientos que no tienen pies ni cabeza, lo que se trata es desmontar el sistema electoral que tanto trabajo nos ha costado construir”, dijo.

En el mismo sentido se manifestó el Grupo Parlamentario Plural, que advirtió que el Presidente López Obrador sabe que sus reformas son inviables, pero las utilizará para atacar a la oposición en el contexto del actual proceso electoral, porque Claudia Sheinbaum no “prende”.

En sus redes sociales, el senador Emilio Álvarez Icaza señaló que el anuncio del paquete de reformas que hizo el titular del Ejecutivo federal para ser presentadas el próximo 5 de febrero sólo se explica porque “está consciente” de que su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, no ha logrado “prender” al electorado.

El legislador, quien públicamente respalda las aspiraciones presidenciales de Xóchitl Gálvez, dijo que, por este motivo, el primer mandatario decidió sacar este conjunto de reformas que anunciará en el contexto del Día de la Constitución, en lugar de asistir a la celebración por la Carta Magna.

“El jefe de campaña de Claudia Sheinbaum está consciente de que su candidata no prende en el electorado. Por más que @Claudiashein lo imita, sigue sin atraer a la gente. Ése es el motivo por el cual el líder de #Morena presentará un paquete de inviables reformas constitucionales el 5 de febrero en su Palacio, en lugar de ir al acto republicano en Querétaro.

“Sabe que no tiene la mayoría constitucional. Y lo asume públicamente. Pero también sabe que eso le permitirá atacar, criticar y amenazar a la oposición. Y dará contenidos de campaña a su candidata y su partido”, escribió en su cuenta de X.

Por separado, Juan Manuel Fócil, senador del PRD, coincidió en que la única reforma que podría considerarse es la de pensiones, pero señaló que para que la oposición la apoyara, el Presidente tendría que explicar con precisión el manejo de los recursos para impulsarla.

“La verdad es que es la única propuesta que he escuchado bien del Presidente, que quiere plantear que cuando una persona se jubile porque estuvo pagando su pensión, pues que logre tener un sueldo similar al último que haya estado recibiendo, lo cual es deseable”, comentó en conferencia virtual.

Tras el anuncio del Ejecutivo federal sobre la presentación de las reformas, hecho el pasado viernes, legisladores y dirigentes del PAN, PRI y PRD adelantaron su voto en contra.

Líder guinda, por buscar acuerdos con oposición

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que buscarán construir los acuerdos necesarios con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante las iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante el anuncio del titular Ejecutivo federal de que el 5 de febrero presentará un paquete de reformas relacionadas con salarios y pensiones, así como en materia electoral y judicial, manifestó el respaldo de la mayoría legislativa en la Cámara alta.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que el sentido humanista de las políticas impulsadas por el actual Gobierno es lo que primordialmente los impulsa a buscar la aprobación de todas las reformas promovidas por el titular del Ejecutivo federal.

“@MorenaSenadores acompañaremos las iniciativas de reformas constitucionales que planteará el Presidente @lopezobrador_ el próximo 5 de febrero. El sentido humanista y de cercanía con el pueblo, nos motiva a buscar los acuerdos necesarios para continuar con la transformación”, publicó el político chiapaneco en sus redes sociales.

Ayer, La Razón dio a conocer que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera, ofreció diálogo al resto de las fuerzas políticas para sacar adelante la agenda legislativa, que incluye las iniciativas que anunció recientemente el primer mandatario.

AMLO acusa “operación tapadera” de SCJN e Inai

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay una “operación tapadera” entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para evitar que se conozcan los sueldos de sus integrantes, por lo cual enviará una iniciativa de reformas sobre “austeridad republicana” al Congreso.

Consideró que ambas instituciones violan la “regla de oro” de la democracia, de que todo lo público debe ser público, luego de que el Inai resolvió que es confidencial el monto real de lo que gana cada uno de los ministros de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.

“De las iniciativas de reforma que voy a enviar ahí va de nuevo la de austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre… es operación tapadera, se tapan unos con otros, los de la transparencia defienden a la Corte y la Corte defiende a transparencia”, aseguró.

Dijo que no es posible que mientras desde el Gobierno se apoya a 30 de 35 millones de mexicanos en pobreza con programas sociales tras implementar la austeridad republicana, en el Poder Judicial se sigan negando a reducirse el sueldo como estipula la Constitución, para que todos ganen menos que el Presidente.

Subrayó irónico: “Como no es el pueblo el que les paga, no es dinero público, por qué van a dar a conocer cuánto ganan. ¿Qué derecho tienen los ciudadanos a saber cuánto ganamos los servidores públicos?, ¿tiene algún derecho el pueblo? Claro que sí, volvemos a lo mismo, la transparencia es una regla de oro de la democracia, pero eso no es democracia”.

Recordó el principio juarista sobre la austeridad republicana, bajo el cual deben regirse, dijo, la Corte y el Consejo de la Judicatura, así como cualquier institución que sea pública en el país y pidió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, replicar en la pantalla el texto de Benito Juárez en donde menciona el principio de la austeridad.

“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”, leyó el tabasqueño.

Por otro lado, López Obrador no descartó que aún se presenten renuncias en su gabinete o en dentro de su Gobierno para buscar algún escaño en el Congreso de la Unión el próximo 2 de junio, pues aún están a tiempo de hacerlo, conforme a las leyes electorales.

“Se actuaría de conformidad con la ley en caso de que quieran participar miembros del gabinete o del Gobierno federal. Todavía se está en tiempo, no lo descarto, pero no tengo información de secretarios o secretarias que quieran participar”, dijo.

Recordó que las elecciones son a principios de junio y la campaña comienza el 1 de marzo, mientras que la precampaña presidencial está por concluir el jueves.

Y agregó: “Luego viene un receso, una veda electoral hasta finales de febrero y comienza la campaña en marzo, esto es muy importante que se conozca, porque ya sería esta semana que van a hacer precampaña los aspirantes, y luego ya no se pueden hacer actos de precampaña”.