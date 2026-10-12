Sin aliados, ganaremos todo: Morena

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Convencidos están de que Morena tiene la más amplia ventaja y capacidad territorial para ganar sus dirigentes nacionales que le advirtieron a los de sus partidos aliados, PT y PVEM, que con o sin ellos ganará la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como las 17 gubernaturas y que no todos los que aspiran y ganan, sirven a la causa de la transformación.

Es la primera ocasión que ante los amagos petistas, sobre todo de su dirigente, el senador Alberto Anaya, y del diputado Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del PT en San Lázaro, de no seguir aliado al guinda, que la presidenta de ese movimiento, Ariadna Montiel, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, proclaman anticipado su triunfalismo electoral y desdeñan a sus aliados, sobre todo al PT, mientras el Verde tendrá dos gubernaturas propias y dos más en alianza.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

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En otra decisión que vuelve a poner en duda la legalidad del proceso electoral del próximo año, el bloque de consejeros “taddeistas” del INE rechazó la iniciativa de su colega Arturo Castillo, para regular, desde ahora, gastos en recorrido, actividades, propaganda y eventos previos al inicio oficial de las precampañas.

La propuesta de Castillo fue apoyada por Carla Humphrey, Martín Faz y Rita Bell, de alertar de que, a pesar del inicio del proceso el 10 de septiembre —que ilícitamente comenzó mucho antes—, sigue el activismo de virtuales candidatos de Morena y de la oposición como “coordinadores” o “defensores” de cuanto se les ocurre.

Crece el conflicto en el IMSS no sólo por escasez de medicamentos y saturación hospitalaria, sino ahora también por el reclamo del personal sindicalizado a su líder, el diputado morenista Rafael Olivos, de aceptar un incremento salarial de 2.9 por ciento, rechazado por la mayoría del casi medio millón de trabajadores que demanda un 10.

Y mientras el director general de esa institución, Zoé Robledo, reconoce que, a pesar del incremento de unidades y atenciones diarias, sigue saturado, la senadora morenista Guadalupe Chavira demandó su comparecencia y la del titular del IMSS-Bienestar en el Senado. Se anuncia para mañana otra marcha previa a la reunión de análisis salarial.

Con la advertencia de quienes pretendan destruir lo que con mucho trabajo han logrado construir los chihuahuenses, de que no se les permitirá, Marco Bonilla, alcalde de la capital de ese estado, será el candidato del PAN a gobernador del estado más grande del país, nombrado “coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y libertad de ese estado”.

Condolencias a los familiares de Francisco Garfias, columnista político de Excélsior, por su lamentable deceso.