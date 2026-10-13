Morena puede derrotar a MC en Jalisco 

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La denuncia del agua contaminada en Guadalajara se ha convertido en una de las principales banderas políticas de Chema Martínez, regidor y coordinador de Morena en el Cabildo, quien asegura que desde 2022 ha señalado el problema sin obtener una solución definitiva.

La persistencia de este reclamo vuelve a colocarlo en la discusión pública, ahora con la exigencia de una alerta sanitaria ante los posibles riesgos para la salud de las familias.

MC fuye fundado hace 25 años por priistas inconformes con su partido, Movimiento Ciudadano es un partido que no acaba de acomodarse y encontrar su identidad, ha gaanado algo, pero el beneficiario principal es Dante Delgadoi, dueño de la franquicia.

Creado por su todavía líder, Dante Delgado, MC logró en 1999 su registro y participó en su primera elección en el año dos mil, aliado con PRD y otros partidos.

Así transcurrió la vida política de Movimiento Ciudadano, con dos cambios de nombre del partido y alianzas sin ton ni son con panistas, perredistas y otras fuerzas políticas.

Después de llamarse Convergencia por la Democracia y Convergencia en 2011 pareció encontrar un mejor nombre con el que ha competido en comicios federales, primero en alianzas siendo el cabús de ferrocarril aliancista, por lo que en 2021 decidieron ir solos en los procesos electorales.

Parecía ir creciendo cuando en 2018 conquistaron su primer gobierno estatal, con Enrique Alfaro, en Jalisco, y tres años después con Samuel García, en Nuevo León.

Las dos figuras parecían responder a su slogan del partido de la nueva política. Sin embargo, algo pasa con MC que no acaba de crecer en el gusto de los electores.

En el plano federal, MC se rezaga y sus magros logros en el Congreso de la Unión dan cuenta de ello.Movimiento Ciudadano es un partido carroñero, se nutre de los desechos de otros partidos.

+++

Asegura Morena que puede ganar el 27 sin rémoras; Policía Auxiliar fortalece seguridad en AICM. Aunque una alianza entre PRI y PAN puede estropearles esa voictoria que hoy está en el aire.

El VIII Consejo Nacional de Morena tuvo como uno de sus principales puntos, además de que rindieran protesta los 17 coordinadores para la transformación, avalar su política de alianzas, de cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027. Los partidos Bonasai -Verde, PT, en algunos estados lo que queda del PRD-.

Sin embargo, también sirvió para contestar entre líneas a las rémoras del partido guinda y, según ellos, bajarles los humos,porque el PVEM obtuvo varias gubernaturas para su causa, mientras que el PT asegura que si ellos dejan de ser una de las rémoras de los morenistas, el partido guinda podría perder hasta 12 gubernaturas.

Por eso, la dirigencia de Morena que encabezan Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, fueron especialmente enfáticas para advertir a sus aliados que pueden ganar las elecciones, -en este caso del 2027-, sin la ayuda de sus comparsas, mientras que en un segundo mensaje subrayaron que los candidatos virtuales, no tienen un cheque en blanco para realizar una campaña sin lineamientos, como les plazca; más bien a los del partido del tucán, porque respecto al PT, los traen muy castigados por ello, en la semana que terminó, los petistas anunciaron que llevarán como candidato al gobierno de Michoacán al senador con licencia Raúl Morón y faltan más anuncios de este tipo.

+++

PANCHO GARFIAS, nos duele tu partida. Te vamos a extrañar. Nuestro más sentido pesame a sus hijos.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx