El crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final. En México tenemos, del Inegi, dos mediciones: el Producto Interno Bruto, PIB, trimestral, y el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, mensual. La diferencia es que el primero es una medición integral de la producción y el segundo una aproximación que predice el comportamiento del primero. En ambos casos se trata de datos observados.

Además del PIB y el IGAE el Inegi publica, trimestralmente, el Producto Interno Bruto Oportuno, PIBO, y, mensualmente, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, IOAE, con información preliminar de cómo pudo haberse comportado la producción en determinado trimestre o determinados meses.

Hay tres grupos de datos. El primero corresponde a las proyecciones con relación al futuro próximo: cuánto crecerá la economía en los próximos trimestres o meses. El segundo tiene que ver con las estimaciones del pasado reciente: cuánto pudo haber crecido la economía en el trimestre (PIBO) y meses (IOAE) pasados. El tercero también tiene que ver con el pasado, pero en este caso con el dato observado: cuánto creció la economía, trimestral o mensualmente (PIB o IGAE), en el pasado. Proyección: lo que puede pasar. Estimación: lo que pudo haber pasado. Dato observado: lo que realmente pasó.

Ya tenemos, para agosto y septiembre, el IOAE.

En términos anuales, comparando con el mismo mes del año anterior, la economía pudo haber crecido 3.20% y 3.70% en agosto y septiembre. Primera buena noticia: un año antes, agosto y septiembre de 2025, creció 0.20% y menos 0.50%, menos 0.15% en promedio. Un año después el promedio podría haber sido mayor, 3.45%. Segunda buena noticia: un bimestre antes, junio y julio de 2026, creció 1.70% y 3.30%, 2.50% en promedio. Un bimestre después el promedio podría haber sido mayor, 3.45%. Dos buenas noticias.

En términos mensuales, comparando con el mes anterior, la economía pudo haber crecido 0.50% y 0.10% en agosto y septiembre. Primera buena noticia: un año antes, en agosto y septiembre de 2025, creció 0.60% y menos 0.40%, 0.10% en promedio. Un año después el promedio podría haber sido mayor, 0.30%. Primera mala noticia: un bimestre antes, junio y julio de 2026, creció 0.00% y 0.80%, 0.40% en promedio. Un bimestre después el promedio podría haber sido menor, 0.30%. Una buena noticia y una mala.

¿Cuál es la mejor manera de responder la pregunta por la evolución de la economía? ¿Comparando un mes con el mismo mes del año anterior o con el mes inmediatamente anterior? Si estoy a dieta y quiero ver cómo voy, ¿cuál es la mejor comparación? Comparando con el peso, no de hace un año, sino con el de hace un mes. Y lo mismo pasa en economía.

En términos mensuales, según el IGAE, datos observados, éste fue el crecimiento de la economía entre mayo y julio: mayo, menos 0.3%; junio, 0.0% (menos malo que en mayo); julio 0.8% (mejor que en junio). Tuvimos dos meses de mejora. Éste pudo haber sido, según el IOAE, el crecimiento en agosto y septiembre. Agosto, 0.5% (menor que en julio, malo). Septiembre, 0.1% (menor que en agosto, malo). Tal vez sumemos dos meses con menor crecimiento. Habrá que esperar la publicación de los datos observados, del IGAE, para comprobarlo.