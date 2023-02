Manchester United elimina al Barcelona

En una batalla entre dos viejos grandes europeos buscando regresar a la cima, el Manchester United venció al Barcelona de Xavi, el cual continúa siendo incapaz de imponerse en torneos continentales, a diferencia de lo ha logrado en competencias domésticas. La ida fue frenética y con muchas llegadas para ambas escuadras, mientras que la vuelta fue un duelo más táctico, donde los ajustes de Ten Hag terminaron representando la diferencia.

En la primera mitad, el conjunto blaugrana fue capaz de demostrar todo aquello que lo ha colocado como líder de la liga española en lo que va de esta campaña, a pesar de no contar con su joven dúo de estrellas en el medio campo, ni con Ousmane Dembélé en la banda.

No obstante, las buenas sensaciones volvieron a culminar en colapso, pues al igual que en Munich hace algunos meses y como sucedió en la ida de esta serie, la escuadra de Xavi rápidamente perdió el control y permitió una voltereta que terminó por finalizar su participación europea.

Al comienzo del segundo tiempo, Ten Hag optó por desplazar a Bruno Fernandes al centro del campo, permitiendo el ingreso de Antony en la banda derecha, lo cual se reflejó claramente en los dos tantos del United.

Los extremos de los Red Devils resultaron ser la diferencia en esta serie. Fueron desequilibrantes contra una línea defensiva que se encuentra en un gran momento, Alejandro Garnacho y Antony desde el banquillo, acompañados por un Marcus Rashford en el mejor momento de su carrera.

Generalmente, me parece insuficiente atribuir las derrotas a aspectos intangibles como lo mental y lo anímico, pero con este Barça estos factores resultan difíciles de ignorar, pues una constante tendencia de superioridad seguida por un aparentemente inevitable colapso no es coincidencia. Sin embargo, Xavi y compañía deben analizar esos tramos de partido donde fueron superados futbolísticamente para traducir su dominio en liga al continente, pues sin duda es un proyecto prometedor, al igual que el que está orquestando Ten Hag en Old Trafford.