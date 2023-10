Mises y México (4/5)

Estoy comentando, de Problemas económicos de México, de Ludwig von Mises, las 10 ideas más importantes del texto. Éstas fueron las cinco primeras: 1.- México es un país económicamente atrasado, pero, si adopta las políticas correctas, puede superar su atraso relativamente rápido.

2.- Para conseguirlo necesita más y mejor capital. 3.- El problema es la hostilidad hacia el capitalismo, hacia la libertad individual y la propiedad privada. 4.- La causa eficiente del progreso económico no son los gobiernos, sino los empresarios. 5.- Para mejorar la situación económica se necesita liberalismo económico, libertad individual y propiedad privada. Continúo.

6.- “No hay esperanza de construir una industria próspera en un país que considera a cada empresario como un explotador y trata de castigar su éxito”, siendo que los empresarios son la causa eficiente del progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para más gente. ¿De qué depende esa capacidad? De las inversiones directas. ¿De quién dependen dichas inversiones? De los empresarios.

7.- “El gobierno, el parlamento y todos los partidos políticos tienen que comprometerse solemnemente a conducir una política incondicional de libre comercio interior, de libre empresa y de propiedad privada. Tienen que prometer que: a) nunca expropiarán a los capitalistas y empresarios, ya sean nacionales o extranjeros; b) no se adoptarán políticas fiscales diseñadas para confiscar utilidades de las empresas; c) nunca recurrirán al control o a la restricción cambiaria y no estorbarán transferencia de fondos extranjeros; d) nunca interferirán, ni directa o indirectamente, en la administración de empresas privadas que cumplan con la ley”, que se comprometan a respetar la libertad individual y la propiedad privada, respeto que debe ser constitucional.

8.- “La historia monetaria de México es, como la de todas las demás naciones, una sucesión de errores y desastres (…) Los problemas monetarios (la inflación), nunca son el resultado de condiciones que escapan al control del gobierno de un país. Siempre son la consecuencia de una política deliberada”, que, o genera inflación, o permite que las presiones inflacionarias se conviertan en inflación. Entre enero de 1970 y septiembre de 2023 la inflación acumulada en México es 1,074,759.90 por ciento.

9.- “La tributación moderna expropia a los ricos e impide a los recién llegados adquirir riqueza. Es un obstáculo al progreso económico (…) Los impuestos sobre la renta deben mantenerse, incluso para los rangos de ingresos altos, a un nivel moderado. Además, la parte del ingreso de una persona que no se consuma sino se invierta, debe ser sujeta a una tasa menor. Igualmente habrá que aplicar la moderación en los demás impuestos, especialmente a los gravámenes a corporaciones y herencias”, siendo lo ideal el impuesto único (ni uno más), universal (sin excepción, ni de objeto, ni de sujeto, gravable), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), no expoliatorio (destinado a financiar únicamente las legítimas tareas del gobierno), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no al ingreso, no al patrimonio, no a las utilidades, no a la adquisición de capital).

10.- “Lo que México necesita es libertad económica”.

Continuará.