Pobreza y desigualdad (5/5)

Comparando con 2018, en 2020 la pobreza, según el estudio Medición de la Pobreza 2020 del CONEVAL, aumentó del 41.9% al 43.9% de la población. Al mismo tiempo la desigualdad de ingresos, al pasar el Índice de Gini de 0.457 a 0.450 (0 = igualdad, 1 = desigualdad), se redujo ligeramente. Más pobreza. Menor desigualdad.

¿Cómo acabar con la pobreza?

Lo primero que hay que hacer es distinguir entre el efecto y la causa de la pobreza, y aceptar, por lógica, que la manera de acabar con el efecto es acabando con la causa.

El efecto de la pobreza es la carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades, comenzando por las básicas, aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la salud, la vida y (muy importante) la dignidad de las personas, bienes y servicios que, en su gran mayoría, deben comprarse, para lo cual se requiere de ingreso, lo cual nos lleva a considerar la causa de la pobreza, que es la incapacidad de los pobres para, gracias al trabajo propio, no a las dádivas otorgadas por alguien más (que por lo general es el gobierno, quien las otorga por medio de la redistribución del ingreso), generar el ingreso suficiente que permita su satisfacción.

¿Qué pasa si se pretende acabar con la pobreza proveyendo a los pobres de los bienes y servicios de los que carecen? Que se alivia el efecto de la pobreza, pero no se elimina su causa, convirtiendo a los pobres en unos mantenidos, en dependientes de las dádivas gubernamentales, lo cual es indigno. Lo propio del ser humano, lo que corresponde a su dignidad, es vivir gracias al trabajo propio. Además, dado que esa provisión se debe a la redistribución gubernamental del ingreso, se obliga a unos (a quienes se les quita), a mantener a otros (a quienes se les da), lo cual es injusto. La redistribución gubernamental del ingreso es indigna, para quien recibe, e injusta, para quien se le quita.

La manera de acabar con la pobreza no es aliviando sus efectos, sino eliminando su causa, y la primera pregunta que demos hacernos es si la política social del gobierno se aplica en esa dirección, de tal manera que llegue el momento en el cual ya no sea necesaria, porque no se aliviaron sus efectos, pero sí se eliminó su causa, que es, va de nuevo, la incapacidad de los pobres para, gracias al trabajo propio, generar el ingreso suficiente que les permita satisfacer sus necesidades.

Mucho es lo que puede decirse en torno al tema, comenzado por dos preguntas: (i) la eliminación de la causa de la pobreza, ¿no requiere del alivio de sus efectos, por ejemplo, en cuanto a carencia de alimentos, educación y atención médica?; (ii) ¿cuáles son las causas de la incapacidad de los pobres para, gracias a su trabajo, generar ingreso suficiente? Ésta es LA pregunta.