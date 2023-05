Las dos historias del caso Roxana

En mayo del año pasado, en el municipio de Nezahualcóyotl, Roxana y Sinaí llegaron a la casa de ella. Algo pasó porque Sinaí perdió la vida. Roxana asegura que se defendió en legítima defensa porque este joven iba a violarla. La familia de él da otra versión.

Roxana es una joven de apenas 23 años, nacida en Oaxaca. Tras el asesinato, fue enviada a la cárcel nueve meses, después se le concedió la libertad condicional hasta que una jueza decidió sentenciar a la joven.

Finalmente, este martes 23 de mayo fue absuelta de homicidio luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desestimó continuar con las acciones penales por homicidio. Una jueza había considerado que Roxana se excedió en la legítima defensa cuando intentaban violarla y el pasado 15 de mayo había recibió sentencia de seis años y 2 meses de prisión. Como en muchos otros casos, en esta historia hay dos versiones.

La de Roxana

En México, según la encuesta Enknoll, 45 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión o acoso sexual en su vida, y más de 10 son asesinadas diariamente en nuestro país. Roxana no quería ser parte de esta estadística y se defendió de su agresor. Después, lejos de ayudarla, la acusaron de asesina y la metieron a la cárcel.

Cuando logró salir, Roxana fue acompañada de colectivos feministas, principalmente el de Nos queremos vivas Neza, que la respaldó y ayudó a dar a conocer este caso y evitar regresar a la cárcel. Ella ha denunciado que lo único que hizo fue defenderse y evitar ser una estadística más.

Para apoyarla se emprendió una lucha para exigir justicia, y se manifestaron el pasado 19 de mayo en Paseo de la Reforma. A los pocos días fue su audiencia de absolución.

Roxana cuenta que Sinaí le hizo plática mientras ella estaba en un comercio donde bebían alcohol y que después la acompañó a su casa, donde le pidió permitirle que se quedara a dormir, diciéndole que vivía lejos, que era ya tarde y era peligroso.

Roxana, a su salida de una audiencia, el pasado viernes. Foto: Cuartoscuro

Roxana asegura que lo dejó pasar y que en ese momento seguían consumiendo bebidas alcohólicas, pero que Sinaí intentó tener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento y que al momento de defenderse Sinaí se golpeó la cabeza y murió.

La Fiscalía mexiquense, antes de la sentencia en donde Roxana fue absuelta, aseguraba que la joven dejó inconsciente a su agresor por un golpe en la cabeza, y posteriormente lo asfixió por estrangulación.

La misma Fiscalía y la juez que la condenó argumentaron que “el golpe era suficiente para contener la agresión física, que terminó cuando lo neutralizó”.

Roxana está triste e indignada de no recibir apoyo de la Fiscalía, cuando ella se defendió para no ser atacada, y narra que después del intento de violación se le criminalizó.

Ella dice que no es una asesina, que no va por la vida matando gente, y que sólo se defendió de su violador que había sido muy violento. No se le hizo un examen de violación, porque afortunadamente pudo defenderse y no se consumó.

Cuando intentaba sacar el cuerpo de Sinaí de su casa, la policía no la ayudó y la detuvo y le indigna que su caso nunca se atendió con perspectiva de género.

Y es que a ella la detienen con el cuerpo de Sinaí, porque un vecino en Neza la vio con un costal, se le hizo sospechoso y llamó a la policía. Los agentes, al llegar a la escena, la encontraron con los restos de Sinaí y la detuvieron.

La de la familia de Sinaí

La vida de Sinaí terminó en una pelea física entre él y Roxana, en mayo del 2021. Hoy, Catalina, la madre de este joven, llora por la resolución de este martes, pues no está de acuerdo debido a la forma en cómo fue encontrado el cuerpo de su hijo.

En el colectivo Justicia para Sinaí, aseguran que han mostrado evidencia y que existen pruebas suficientes para declarar culpable a Roxana y no sólo por seis años y dos meses, sino que exigen sea por más.

Tanto Roxana como Sinaí aparecen en un video en el que se dan un abrazo y se ve que se van juntos en una bicicleta, mostrando que aparentemente se conocían, mientras que la versión de Roxana indica que la noche en que fue atacada conoció a su agresor.

La familia y sus abogados aseguran que después de que Sinaí perdiera la vida, ella permaneció con el cadáver por lo menos 20 horas y que le hizo heridas post mortem: cinco heridas de entre cuatro y 32 centímetros.

Por eso, el Poder Judicial del Estado de México dijo que la jueza consideró que se agravó la culpabilidad de Roxana al haber pretendido mutilar el cuerpo, colocarlo en una bolsa de plástico y salir a la calle con él.

Imagen de archivo de Sinaí, difundida en redes. Foto: Especial

La abogada que lleva el caso a favor de Sinaí indicó que una mujer que sufre violación por lo general no reacciona en la forma como lo hizo Roxana, al estrangular, mutilar y dormir con el cuerpo de quien acababa de agredirla.

Aseguran que Roxana usa su condición de indígena para buscar que las autoridades y los medios de comunicación vean su versión, sin considerar el agravio que cometió. Que existen pruebas de que es una mujer agresiva que ya había atacado e insultado a hombres. (Sin embargo, éstas no las presentaron).

Incluso, una de las evidencias que presentan, es una prueba en que Sinaí dio negativo en el dictamen de agresión sexual y no se le practicó a Roxana un examen donde pudiera constatarse que sufrió violación.

Pero Sinaí sí dio positivo a una droga y al consumo de alcohol en la autopsia.

La madre de Sinaí asegura que ella es la víctima, porque le arrebataron a su hijo.

Hace un año le dieron la noticia de que su hijo fue estrangulado y mutilado. Señaló que por la falta de recursos no contó con un buen asesoramiento.

A su hijo lo señalan de feminicida y para ella tampoco hay un acompañamiento psicológico que la ayude, que la asesore.