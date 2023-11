Evelyn, ante el huracán

Acapulco, lo mismo que buena parte de la costa grande de Guerrero, ha quedado destruido por el huracán Otis. La destrucción alcanza en algunas zonas dimensiones inimaginables, por eso las tareas de reconstrucción se antojan tan complejas, tan difíciles de implementar.

Estuvimos esta semana pasada en Acapulco e hicimos un largo recorrido por distintas zonas del puerto y en Pie de la Cuesta, una de las zonas más afectadas por el huracán, tuvimos la oportunidad de hablar con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en una de las comunidades de la zona. Ésta es parte de la plática que mantuvimos con la mandataria.

BIBIANA BELSASSO (BB): Han pasado poco más de dos semanas de la tragedia por el paso del huracán Otis. La vida vuelve a surgir poco a poco en las zonas afectadas.

EVELYN SALGADO (ES): Tuvimos muchos daños materiales, pero que, como pueden ver, la gente sigue con fuerza, la gente sigue con esa motivación de levantar Acapulco. Hoy estamos en uno de los 42 comedores comunitarios que tenemos aquí, en Acapulco. Imagínate que Acapulco tiene más de mil colonias y comunidades, nos estamos distribuyendo para que la ayuda llegue a cada rincón el estado.

BB: Los días posteriores a la tragedia siempre son los más difíciles, porque es el momento en donde la gente ya empieza a salir y se encuentra con que ha perdido todo, ahora la gente está reclamando: agua, comida… ¿Cómo están enfrentando esto?, porque una cosa es estar atendiendo la Costera Miguel Alemán, toda la Zona Diamante, pero otra la parte de atrás de Acapulco, las zonas populares.

ES: Nosotros vamos a continuar de manera permanente con el programa de pipas de agua, estamos hasta el momento entregando más de nueve millones de litros a través de este programa de agua potable de manera gratuita, es agua limpia, clorada, que incluso puede tomarse, hasta que se restablezca el abastecimiento de agua en todas las casas. Ésa era la demanda principal, el agua, ahorita pues estamos tratando de llegar a cada casa y a cada comunidad. La CFE está trabajando a marchas forzadas, hay plena reactivación de la energía eléctrica, pero a veces no es posible que baje hacia las casas porque la infraestructura eléctrica quedó muy dañada, tanto en las casas, comercios, en los departamentos. Y, ahora, CFE va a cambiar la estrategia y va a ir casa por casa, condominio por condominio, viendo de qué manera repara todos estos daños en la infraestructura eléctrica para que la luz pueda llegar a todas las casas.

BB: Gobernadora vamos a otro tema, la prevención. A ti te avisaron de la llegada del huracán con muy poco tiempo de anticipación, ¿se imaginaron que fuera a ser de esta magnitud la tragedia?

ES: Todo inició con tormenta tropical, desde un inicio se dijo: “Es una tormenta tropical”, nosotros seguimos todos los protocolos correspondientes, instalé el Consejo Estatal de Protección Civil, cancelé mi informe con días de anticipación, yo tenía mi informe un día jueves, el lunes ya estábamos cancelando el informe porque teníamos contemplada la entrada de una tormenta tropical que impactaría en Tecpan de Galeana, ése era el punto y la información que teníamos, que el huracán impactaría en Tecpan de Galeana. En 12 horas pasa de tormenta tropical a huracán categoría 1; en unas horas, a huracán categoría 2; después, en otras horas, huracán categoría 3. Nosotros ya estábamos en el centro de mando, instalé el centro de mando, instalé el Consejo de Protección Civil, avisamos a todas las personas: “Por favor, resguárdense en sus casas, tengan su mochila de emergencia, tomen todas las precauciones correspondientes”, porque imaginamos que iba a ser un huracán categoría 1 a lo máximo, después fue subiendo y ustedes lo vieron que en pocas horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5.

BB: Y en lugar de Tecpan, que es a muchos kilómetros de aquí, golpeó en Acapulco...

ES: Al final, el huracán cambió sorpresivamente la trayectoria, porque aparte de que fue un fenómeno totalmente atípico e impredecible, de una manera muy rápida, en unas horas, cambió de tormenta a huracán categoría 5, ése fue el origen de la catástrofe...

BB: Me decías que todavía están haciendo una exploración muy importante porque crees que todavía hay personas que se hubieran podido quedar en las embarcaciones y que hayan perdido la vida...

ES: Así es, gracias a la Marina, ellos están haciendo esta búsqueda y, por supuesto, la Fiscalía que se encarga de la investigación, están haciendo la búsqueda ahora en el mar, a todas estas personas que, por referencias de sus familiares, sabemos que permanecieron en las embarcaciones, son alrededor de 11 personas. Además, estamos acudiendo a todas las colonias en la parte alta, en los cerros, en donde difícilmente puede entrar el apoyo, la ayuda, para la búsqueda de personas. Implementamos un programa emergente, mediante el cual ya llevamos localizadas más de mil personas, que pusimos en contacto con sus familiares.

Encabeza atención a la población

La periodista Bibiana Belsasso y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, durante un recorrido por Acapulco tras el paso del huracán Otis en el puerto. Foto: Especial

BB: Todo esto que estamos viendo y el programa que anunció el Gobierno federal que tú tienes que coordinar, es un programa de reparación del daño que se ha sufrido, pero viene una etapa posterior que es la de la reconstrucción de Acapulco. Dicen que las crisis también son una oportunidad. Es una oportunidad para reconstruir Acapulco, que ha crecido con mucho desorden urbano, con muchos problemas...

ES: Así es, toda crisis representa una oportunidad, de sacar lo mejor de nosotros, que la mayoría de los acapulqueños lo han hecho, han sacado la mejor parte de ellos, la solidaridad, empatía… es una oportunidad de cambiar, no nada más la imagen urbana… vamos a hacer una propuesta para cambiar las reglas de la construcción, de cómo se construyen los condominios que están en la franja costera. El huracán nos ha dejado dolorosas enseñanzas, pero se tiene que traducir en mejores mecanismos de construcción. Si ustedes ven los edificios, están de pie, pero volaron la tablaroca, volaron vidrios, entonces sí tenemos que cambiar estas reglas.

Es una forma también de que Acapulco renazca, va a ser un Acapulco renovado, un Acapulco diferente, un Acapulco que, efectivamente, necesita de esta nueva imagen urbana, de mejores servicios públicos, tanto de agua, de recolección de basura…

BB: Gobernadora, tienen un problema grave de seguridad en Acapulco, están llegando cuarteles de la Guardia Nacional, sobre todo a las colonias más marginadas, que quizás eso ayuda a controlar la inseguridad en el puerto.

ES: Estos cuarteles de la Guardia Nacional van a estar en las colonias que tenían alta incidencia delictiva y alta densidad poblacional, van a estar en puntos estratégicos, estamos hablando de alrededor de 38 cuarteles de la Guardia Nacional, en los que nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que estén a la brevedad posible. Eso va a ayudar muchísimo a la seguridad del puerto también.

BB: ¿Cuánto tiempo estimas, más o menos, que pueda estar levantado todo? Porque una cosa es lo que haga el Gobierno, los servicios, lo que hagan los grandes almacenes, y otra cómo le van a hacer para reconstruir sus casas la gente, los trabajadores, la gente que vive en la parte de atrás de Acapulco.

ES: Bueno, tenemos fases. En la fase 1, el objetivo era atender la emergencia alimentaria: agua, alimento, los comedores comunitarios, por supuesto, ir levantando las viviendas que se puedan a la rapidez que nos den todos los recursos, el esfuerzo que estamos haciendo, el esfuerzo es impresionante, hay dos mil 500 trabajadores del Gobierno del estado, día y noche, 24 horas, trabajando en la reconstrucción. Y, yo creo, todo va a ser por fases, va a haber comercios, va a haber lugares que se restablezcan rápidamente, va a haber otros comercios que a lo mejor tarden un poco más, hoteles que ya empiecen en diciembre, a verse en la primera fase de esta reactivación económica y reconstrucción del puerto.

BB:¿Hay recursos para todo eso? Porque para la magnitud del desastre, se necesitará mucho más. ¿Habrá recursos?

ES: Yo confío en que van a seguir fluyendo los recursos, el Presidente ya anunció más de 61 mil millones de pesos, el Gobierno del estado también está aportando lo que sea necesario, nosotros estamos priorizando en este momento Acapulco, a Coyuca de Benítez, que fueron los municipios afectados, estamos haciendo una reestructuración también en nuestras finanzas para que el recurso se vaya a estos dos municipios. Creemos también en la inversión privada, ya he hablado con hoteleros, con empresarios que dicen: “Yo no me voy de Acapulco y, al contrario, vamos a invertir más en Acapulco, porque creemos que va a resurgir un Acapulco diferente y un Acapulco que va a ser una gran oportunidad también turística en algún tiempo, por supuesto”.

BB: Nosotros le tenemos mucho cariño a Acapulco y, por supuesto, es un momento para que todos nos solidaricemos, para que toda la gente que pueda ayudar lo haga para que esto salga adelante.

ES: Tenemos que hacer un llamado de verdad a quienes gusten apoyar. La entrega es de mano a mano, es totalmente directa, es a las personas realmente damnificadas, se hace de una forma ordenada…y es muy seguro también el transporte, la Autopista del Sol está completamente libre, no se paga la caseta, entonces, pueden llegar todos los apoyos necesarios.

BB: Muchísimas gracias y éxito, gobernadora.

ES: Gracias por su amor a Acapulco.