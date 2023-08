La expropiación de la educación

El lunes 28 de agosto más de 25 millones de alumnos de primaria y secundaria regresan a clases con la incertidumbre de sus nuevos Libros de Texto Gratuitos, los cuales han generado una polémica enorme. Por lo menos en ocho estados no van a repartirlos por considerar que violan la Ley General de Educación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esa ley, “De los planes y programas de estudio” establece que éstos favorecerán el desarrollo integral y gradual de los estudiantes en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal.

En el artículo 23 se menciona que la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinará dichos planes y programas de estudio, las autoridades educativas de los gobiernos de las 32 entidades federativas y municipios podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones, revisiones y modificaciones, para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.

También podrán emitir su opinión las maestras y los maestros, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Una vez recabada la información que integrarán los planes y programas de estudio que formarán los libros, así como las consultas y modificaciones hechas a maestros, padres de familia y autoridades educativas, la SEP debe publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Evidentemente, no se publicaron los planes de estudio en su momento. Ninguno de estos requerimientos se ha seguido para la elaboración de los libros.

Platicamos con el Dr. Carlos Mancera, especialista en temas de educación y quien ha revisado y estudiado a fondo los nuevos libros de texto.

Carlos Mancera asegura que “muchos integrantes de la sociedad, sectores muy amplios se sienten agraviados porque hay una suerte de expropiación de la educación a favor de una ideología de un grupo en el poder, ése es el gran problema y de ahí que no haya habido consultas de los programas de estudio.

“No haya habido consulta de los libros, porque si eso se hubiera hecho correctamente el problema que estamos viendo hoy no se habría presentado, se habría dirimido y se habría podido dialogar a tiempo para que los libros reflejaran los propósitos del Artículo Tercero y además la pluralidad que hay en el país.”

Con la llamada Nueva Escuela Mexicana, se violentaron diversas leyes, y se presentaron los amparos para proteger la educación en México. La SEP había pasado por alto que, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Educación, la elaboración de los libros de texto gratuitos se construye tomando en cuenta las opiniones de los gobiernos de los estados y de diversos actores sociales que están involucrados en la educación del país.

¿Cómo se tenían que haber planeado los libros de texto de manera correcta?

El especialista en educación responde: “La Ley establece claramente el procedimiento. Primero debe haber un Plan de Estudios, es decir, el documento que oriente la educación en cuanto a fines generales, filosofía y otras cuestiones de corte general. Posteriormente, para ir concretando, se producen Programas de Estudio. El Plan de Estudios fue publicado en 2022, hay dudas de si se llevó a cabo una consulta o no, pero pensemos que se llevó a cabo, el segundo paso es la elaboración de los Programas de Estudio, no hubo ninguna consulta, absolutamente ninguna consulta, por cierto, fueron publicados anoche en el Diario Oficial de la Federación, no se da cuenta de ninguna consulta, como la Ley obliga que se haga. Los Programas de Estudio dicen cuáles son los objetivos del aprendizaje, los contenidos, las secuencias y los criterios de evaluación, si eso no es establecido, ¿cómo pudieron hacerse los libros de texto antes de que se publicaran los Programas de Estudio? Entonces hoy tenemos libros de texto que no responden a Programas de Estudio, tenemos Programas de Estudio que fueron publicados sin hacer la consulta obligada que la Ley señala, la consulta a los gobiernos de los estados, a los maestros, a los padres de familia, a los investigadores, a los sectores interesados en la educación.

Familia de nuevos libros presentados por la SEP

Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, el pasado 8 de agosto en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

Lo que se hizo anoche o ayer en la tarde, esto es muy importante, la publicación de estos programas, a decir del Gobierno, va a subsanar las faltas, eso no es cierto.”

Previo a la discusión del contenido de los libros de texto gratuitos, la SEP publicó el acuerdo 14/08/22 con el Plan de estudio de la NEM en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, lo hizo sin los programas con los contenidos obligatorios.

El artículo 28 de la Ley General de Educación detalla que la elaboración e impresión de los libros de texto deben ser tras realizar el plan de estudios y luego publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no ocurrió.

¿Cómo se tendrían que haber presentado los planes de estudio según la ley? El Dr. Carlos Mancera nos explica:

“Primero, tendrían que haber consultado, no se hizo; segundo, publicado; tercero, sobre esa base haberse hecho los libros de texto. Pero también dice la Ley, esto es importante, que la elaboración de los libros de texto debe ser consultada con los gobiernos de los estados y los sectores interesados en la educación, tampoco se hizo, y no sólo eso, sino que ayer también se publicó una modificación al Plan de Estudios llamado 2022, ése fue publicado en agosto del año pasado, justo hace un año y en ése se decía que, los Programas de Estudio de ese nuevo plan, o sea, los que apenas acaban de publicar, entrarían en vigor gradualmente, en el próximo ciclo escolar, a partir del 28 de marzo, sólo en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, con la modificación de ayer dicen que de golpe y porrazo, esa modificación se aplica a todos los programas, a todos los grados, cuando lo elemental en la introducción de un nuevo programa es que los alumnos que venían con el programa anterior terminen con ese programa, de otra manera queda trunco lo que se les estaba enseñando y se les introduce en algo para lo que no hay una secuencia adecuada; es decir, es una imposición a raja tabla, precipitada y mal hecha.”

La convocatoria que según se dijo sería abierta para que todos los sectores de la educación junto con gobiernos de los estados y los padres de familia participaran no lo fue. Estuvieron invitados los afines a la ideología del actual gobierno. Y con esa misma ideología se hicieron los libros de texto.

Y ante las quejas y controversias por la ilegalidad de estos nuevos libros de texto, la SEP publicó el pasado 15 de agosto en el Diario Oficial de la Federación y a menos de dos semanas de que iniciara el nuevo ciclo escolar, los planes sintéticos de los nuevos programas de estudio para preescolar, primaria y secundaria.

Se hizo según dicen las autoridades que para que “con esta publicación no haya impedimento legal para la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos”.

La violación a la ley, ésa ya hecha al no haber publicado los planes de estudio en su momento.

Evidentemente, la creación de estos libros de texto ha violado la ley y el derecho de los niños a recibir una educación de calidad.