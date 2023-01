“Éste es el libro de la venganza; en cada capítulo Harry deja veneno”

El príncipe Harry rompió un récord con su explosivo libro de memorias Spare, luego de que la versión en inglés vendiera más de 1.4 millones de copias en su primer día de publicación.

Sobre este libro y las posibles consecuencias para la realeza británica, a raíz de su publicación, platicamos con la periodista Ericka Roa, especialista en realeza y fundadora del podcast royalty.report.

ERIKA ROA (ER): Es uno de los libros más polémicos y seguramente va a ser uno de los más leídos de todos los tiempos de este nicho de historias reales.

BIBIANA BELSASSO (BB): En el libro, Harry cuenta que él cree que sólo fue concebido para poder tener un repuesto a la corona británica.

ER: Cuenta una anécdota que cuando nace está Diana todavía en el hospital, está él en brazos de Diana, y Carlos le dice: “Bueno, yo ya cumplí mi cometido, ya cumplí mi misión, di un heredero a la Corona y di este reemplazo”, imagínate, habla así de un bebé que acababa de nacer, “yo ya cumplí con mi misión y me voy”, y a partir de ahí, Carlos nunca más vuelve a vivir, digámoslo así, en pareja con la princesa Diana. De hecho, ella misma lo cuenta, que después del nacimiento de Harry su matrimonio se vino abajo, y es quizá por la intención que tenía Carlos de darle el heredero, el repuesto, y ya una vez hecho esto, hacer su vida con Camila.

BB: ¿Se siente un Harry resentido en este libro?

ER: Totalmente. Éste es el libro de la venganza, la narrativa de su vida es super rica, con anécdotas increíbles, pero siempre en cada capítulo deja el veneno, deja ver el resentimiento y el dolor que tuvo en su infancia y en su adolescencia, porque no tuvo a un padre cercano, su mamá tampoco, incluso llega a decir que era muy linda su mamá, que se hacía cargo de ellos, pero de pronto desaparecía y nadie sabía de ella. Realmente una figura paterna o materna fuerte, su madre quizá, pero nadie más, entonces sí deja ver en este libro todo ese resentimiento que tiene, principalmente a Carlos y a William, los dos personajes a quienes más ataca en este libro.

BB: Harry cuenta que tuvo una madre ausente.

ER: Sí, este libro nos revela ese tipo de anécdotas, ese tipo de capítulos en su vida. Dice que Diana era una gran madre, pero que sí, había ratos en los que no estaba presente, que no contaba siempre con ella, es un poquito un reproche, de hijo a mamá, aunque por supuesto, a lo largo del libro habla maravillas y la adora y habla siempre bien, pero sí deja ver que fue una madre, de pronto, por momentos ausente. Sí revela este tipo de momentos que no sabíamos, como que dábamos por hecho que Diana era una buena madre, una madre presente, y el mismo caso sucede con William, que dice: “No, mi hermano no me quería, no era tan cercano, me trataba de evitar por momentos”. Incluso en el mismo colegio, en Eton, llegaron a coincidir algunos años y William le dice: “Harry, acuérdate que yo aquí, tú no me conoces, no te me acerques”. Entonces, este libro revela estas anécdotas que nosotros dábamos por hecho, pero en realidad no era tanto.

Detalles monetarios

Por este libro, Harry firmó un contrato con Random House por 40 millones, de los cuales, ya recibió 20 millones. Son 40 millones por cuatro libros, quiere decir que éste es el primero de cuatro que va a escribir; a la firma recibió 20 millones y seguramente los otros 20 millones serán por regalías, que es lo que están calculando más o menos que venda. Creo que podría vender fácilmente los 10 millones o más de dólares. También cerró Meghan un contrato para un podcast con Spotify por 14 millones de dólares. Entonces, imagínate, han hecho caja sólo de hablar mal de la familia real. Dijeron que iban a donar algunas ganancias de esto a fundaciones benéficas, pues sí, de los 20 millones que recibió Harry ya donó 1.3 millones nada más, o sea, que realmente no están trabajando para el mundo, están trabajando para ellos y para enriquecerse. Foto: Especial

BB: ¿Qué consecuencias puede tener un libro como éste para la realeza y también para Harry y Meghan Markle?

ER: Creo que la principal consecuencia, quizá quienes van a pagar más los platos rotos son ellos mismos, los duques de Sussex, Harry y Meghan, creo que han perdido muchísima credibilidad. Cuando en un inicio se salieron, en enero del 2020, renunciaron a sus títulos y a pertenecer a la familia real, pues prometían mucho, querían cambiar al mundo, querían hacer muchas cosas. Pero la verdad, la única cosa que han hecho es patear el pesebre, hablar mal de los Windsor, quejarse y hacerse las víctimas, y de pronto las víctimas se han hecho los victimarios, y han ido con todo contra la familia real. Creo que va a ser un éxito en ventas este libro, pero ellos, como pareja, como pareja poderosa, han perdido en credibilidad y ya esa canción de ‘fueron racistas y fueron’, ya sabes, esa victimización ya cansó, ya tienen que cambiar de tema, definitivamente. Para la familia real, hay algunos que dicen: “Es el fin de la monarquía”. Para nada. Yo no creo que les vaya a pegar de la misma forma en que les va a pegar a Harry y a Meghan, los que están perdiendo credibilidad son ellos, son los Sussex, se están viendo como aprovechados, como resentidos, como incongruentes, como mentirosos, y más bien les va a pegar a ellos. A la familia real le va a servir para modificar su modus operandi, actualizarlo, modernizarse, ser más abiertos, ser menos acartonados, a eso los va a empujar este libro, pero a terminar y acabar con la monarquía, no creo.

BB: Meghan y Harry han ganado mucho dinero desde que dejaron la monarquía.

ER: Claro, se han enriquecido a costa de hablar mal y de destruir a la familia real, como he dicho: “Nadie construye destruyendo a otro”. Desde que se salieron prometía mucho esta pareja, pero lo único que han hecho es firmar contratos millonarios con diferentes plataformas para hablar mal de la familia real. Por ejemplo, ellos salieron de la familia real con una fortuna como de 15 millones de dólares entre los dos, entre Harry y Meghan, más o menos; actualmente tienen poco más de 150 millones en dos años, ¿por qué? Porque firmaron un contrato de cien millones con Netflix para su serie, esta serie que se estrenó en diciembre del año pasado.

BB: Ahora, vimos en los funerales una relación cordial entre la familia, pero ¿cómo ves la relación real de fondo tras esto y a futuro?

ER: Fue muy tensa, en el funeral fue muy tensa, estuvieron correctos, creo que ésa es la palabra para describir bien la relación entre ellos, hicieron como una tregua, pero la verdad es que la relación está rota desde que se salieron, un poquito antes, yo creo que desde 2019 la relación entre Harry y su familia está rota, y conforme ha pasado el tiempo, la entrevista con Oprah fue también un quiebre muy importante, la serie de Netflix y ahora el libro. Entonces esa relación está rota, la familia real va a evitar a toda costa a los Sussex, los van a ir excluyendo cada vez más de los eventos familiares, por ejemplo, ya sabemos que Harry no va a participar directamente en la coronación, quizá lo inviten, creo que sí está invitado, pero va a estar sentado como el público, ¿sabes? No creo que él acepte esto, pero ellos van a marcar distancia, es una relación que ya no hay vuelta atrás, está rota definitivamente.

BB: ¿Leer o no leer el libro?

ER: Yo, la verdad, sí lo recomiendo. Si Harry no hubiera aprovechado este libro para golpear la imagen de su padre, de William y de Kate, creo que hubiera ganado puntos, porque la historia es increíble, su infancia es tan descriptiva, las anécdotas son riquísimas, creo que es el primer libro que nos abre las puertas a la intimidad de la familia real.