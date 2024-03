“Miles de mujeres criminalizadas por abortar permanecen en prisión”

¿Puede creer usted que en pleno 2024 todavía haya mujeres en la cárcel en México por haberse realizado un aborto o por haber tenido un aborto fortuito?

Esta semana platicamos con Luciana Wainer, quien acaba de publicar Fortuito, editorial Grijalbo, en donde narra la historia de cinco mujeres que han sido criminalizadas por abortar. Son sus historias con los expedientes, pero son miles de mujeres en México en esta situación.

Muchas veces el expediente no dice que la causa de encarcelamiento es el aborto, sino se utilizan otras figuras.

LUCIANA WAINER: La verdad es que Fortuito empieza como una investigación académica, una investigación para mi tesis de maestría. Yo me pregunto cuántas mujeres presas hay por abortar, pero cuando empiezo a indagar me doy cuenta que en realidad las mujeres sentenciadas por el delito de aborto son muy pocas, casi ninguna, pero que sí hay casos de mujeres que tuvieron una emergencia obstétrica, un parto fortuito, un parto prematuro o un aborto espontáneo o un aborto o interrupción del embarazo y que están presas por el delito de homicidio y ahí es donde me sorprende.

BB: Y de homicidio consanguíneo, que eso sin lugar a dudas aumenta las penas.

LW: En efecto, homicidio en razón de parentesco, homicidio doloso, algunas como infanticidio, y las están sentenciando con penas de 20, 25 o hasta 30 años y estas cinco historias así son, son emergencias obstétricas, ellas no tuvieron absolutamente nada que ver, incluso una de ellas fue golpeada por su pareja, pierde un embarazo deseado, un embarazo que iba a tener con su pareja, él la golpea brutalmente, ella es sentenciada como homicida y él está por ahí.

Luciana Wainer, periodista y conductora en MVS Noticias. Foto: Especial

BB: Platícanos un poco la historia de Dafne.

LW: La historia de Dafne se da en Querétaro, en San Juan del Río. Ella trabajaba en una tienda departamental, éste es uno de los casos más conocidos quizá. Dafne tiene un parto fortuito en el baño de esta tienda comercial y lo que ocurre es que en la tienda no dejan entrar a la Cruz Roja, entra un servicio médico privado que no tenía las credenciales para realizar lo que hicieron, el producto se pierde y Dafne es sentenciada por homicidio doloso. Pasa tres años en una prisión de San Juan del Río y es criminalizada por un delito que no cometió. Hasta que llegan unas activistas, colectivas, abogadas feministas es que Dafne y todas estas mujeres finalmente logran salir de la cárcel, pero hay mujeres que en este momento están presas, es el caso de Malena, a quien no han podido sacar todavía. No he podido hablar con ella.

BB: La historia de Malena.

LW: Los expedientes hablan por sí solos, primero porque la voz de estas mujeres está completamente invisibilizada, normalmente no está su testimonio o aparece meses después de que le hayan imputado el delito de homicidio.

BB: ¿Por qué?

LW: Porque no les interesa conocer su versión, hay una parte muy interesante, lo que es la parte acusadora, la Fiscalía ya tiene su versión de los hechos, ya puede asegurar que fue un homicidio y entonces sólo se ocupa de recabar o hacer que recaba información para criminalizarlas, normalmente no sigue ninguno de los protocolos que se tienen que seguir ni hablar de perspectiva de género, obviamente. Entonces en los expedientes se ve eso, se narran incluso cosas que dicen los propios jueces o juezas que son brutales, como estereotipos, como ‘ella ya era madre tendría que saber lo que estaba pasando’, dejando fuera todo lo demás, sin hablar con las mujeres, sin recabar pruebas y saltándose una cantidad de debido proceso.

Cuando empiezo a indagar me doy cuenta que en realidad las mujeres sentenciadas por el delito de aborto son muy pocas, casi ninguna, pero que sí hay casos de mujeres que tuvieron una emergencia obstétrica, un parto fortuito, un parto prematuro o un aborto espontáneo o un aborto o interrupción del embarazo y que están presas por el delito de homicidio

BB: Y como tú dices, todo esto son historias de vida que son muy difíciles porque además de todo, muchas de ellas sí querían tener a los bebés y los perdieron.

LW: En efecto, hay de todo, hay embarazos deseados, hay embarazos de mujeres que no sabían que estaban embarazadas o que fueron víctimas de violencia sexual, es decir, pasa en todos lados y pasa particularmente, Bibi, en lugares alejados de la capital, en lugares con situaciones de marginalidad, con condiciones de pobreza y ahí pareciera que el sistema se ensaña más con estas mujeres, incluso a veces les hace creer que realmente son asesinas, el factor culpa en un inicio es muy brutal.

BB: Muchas niñas en zonas marginadas, donde ni siquiera hay servicios médicos para que les puedan dar seguimiento, pueden tener aborto fortuito y muchas veces incluso no saben que están embarazadas.

LW: En efecto, porque estos embarazos que no tienen los controles médicos, porque te digo, muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban embarazadas, no sabemos qué pasó ahí, son emergencias y el Estado falla una y otra vez, falla primero por no ofrecerles los servicios de salud a estas mujeres, ahí es omiso y después sólo aparece para criminalizarlas, y es un sistema, porque parte de lo que se cuenta también es que no sólo pasa en México, hay casos en Argentina, hay casos en El Salvador, hay casos en Perú, es decir, es un sistema generalizado.

BB: Y, como bien dices, el aborto ya está legalizado en muchas partes del país, pero no las están criminalizando por aborto, las están criminalizando por homicidio, lo cual es aún peor. ¿Dónde está el vacío de la Ley?

LW: Pues lo primero, se tendría que rastrear, eso que dices es fundamental, se vuelven casos muy difíciles de rastrear, porque tendrías que preguntarle a cada mujer por qué está en la cárcel en ese momento. Yo creo que un primer paso sería que los tomadores y tomadoras de decisiones tengan esto en mente, a veces los funcionarios dicen: “En mi estado no hay mujeres presas por abortar”, pero no saben si hay mujeres presas bajo el delito de homicidio, homicidio en razón de parentesco, entonces primero que se ponga la discusión sobre la mesa; tuvo algún pico de interés en el 2010 con un caso en Guanajuato que también se narra en el libro, pero después se diluyó. Creo que tenemos que entrarle al tema de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres desde todos los ámbitos, la despenalización es fundamental, por supuesto, ya vamos en ese camino, pero este tipo de casos, este tipo de oscuros de la Ley también son importantes.