La relación de Paco Stanley con El Señor de los Cielos era cercana

Se están cumpliendo 24 años del asesinato de Paco Stanley. En ese entonces, el procurador de la Ciudad de México, Samuel del Villar, metió a la cárcel a muchos inocentes que eran cercanos al famoso conductor de televisión; incluso, después se supo que uno de los testigos, quien declaró en contra de Paola Durante y Mario Bezares, sus compañeros en el programa de televisión, había sido un testigo protegido a quien se le ofrecieron beneficios, como reducir su condena, a cambio de declarar en contra de estos personajes.

De lo que poco se habló y no lo dijo Samuel del Villar, fue la relación que tenía Paco Stanley con el famoso narcotraficante, Amado Carillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

Carrillo Fuentes había fallecido dos años antes que Stanley, y el entonces Zar antidrogas del Gobierno federal hablaba de la cercanía entre ambos personajes.

En ese 1999, el periodista Jorge Fernández Menéndez trabajó a fondo este tema. Con él hablamos esta semana.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ (JFM): El asesinato de Paco Stanley se produce una mañana del 7 de junio de 1999, en un conocido restaurante sobre Periférico, llamado El Charco de las Ranas, muy cerca de Televisión Azteca, cuando acababa de concluir su muy popular programa de televisión. Lo que no sabíamos muchos en ese momento era la relación que tenía Paco Stanley con personajes del mundo del narcotráfico. En la medida en que fueron surgiendo los datos se fue creando un escenario diferente, pero también se creó una investigación de parte de la Procuraduría de la Ciudad de México, que encabezaba en ese entonces Samuel del Villar. Samuel del Villar construyó un caso al estilo Chapa Bezanilla, partió de suposiciones y a partir de ahí construyó toda una relación de supuestos culpables.

Básicamente, lo que decía Samuel del Villar es que había sido asesinado Paco Stanley por su relación, que nunca se estableció, con dos personajes, los hermanos Amezcua, que eran llamados en aquellos años Los Reyes de las Metanfetaminas, ya estaban detenidos desde tiempo atrás los Amezcua. Se dijo que había una muchacha, que era edecán en aquella época, participante como modelo del programa de Paco Stanley, que se llama Paola Durante, que había tenido alguna relación con alguno de los Amezcua, lo que tampoco nunca se comprobó; que lo había visitado en la cárcel, y que tampoco nunca se comprobó; que el propio Mario Bezares tenía relación con el asesinato de Stanley, todo fue un invento de la Procuraduría de la Ciudad de México.

A la izq. Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, y el conductor de televisión, Paco Stanley, en imagen de archivo. Foto: Especial

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Por qué Samuel del Villar inventa este caso así y lo fabrica de esta manera?

JFM: La razón se la llevó a la tumba Samuel del Villar. No se sabe por qué inventó ese caso, que después de tres años fue absolutamente desestimado y todos los que estaban involucrados en él quedaron en libertad. Nunca quedó claro. Lo que sí quedó claro fue lo que nunca investigó Samuel del Villar, la relación que sí existió de Paco Stanley con el narcotráfico. Paco Stanley se había convertido en un distribuidor de cocaína para gente del mundo artístico, cultural y demás, que andaban en el mundo televisivo, teatral y en esos terrenos, pero la relación más peligroso era con la gente de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, el jefe del Cártel de Juárez y, en ese entonces, el narcotraficante más poderoso. Con él trabajaban, entre otros, El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán, los narcotraficantes que fueron muy conocidos tiempo después, pero en aquella época el verdadero jefe de jefes era El Señor de los Cielos, Amado Carrillo.

Amado Carrillo fue asesinado en 1997 por los médicos que le hacían una cirugía en la Ciudad de México. Se dice que entonces había una serie de propiedades, entre ellos el centro de espectáculos Premier, que estaba entre prestanombres y eran administrados por Paco Stanley, y que eran en realidad propiedad de Amado Carrillo y gente del Cártel de Juárez, y que después de la muerte de Amado Carrillo, por la razón que sea, eso no lo sabemos, Paco Stanley se negó a regresarlos y que ése había sido el verdadero detonante de su asesinato.

BB: ¿Nunca se investigó la vertiente de la relación del asesinato de Paco Stanley con los socios que sobrevivieron a Amado Carillo, El Señor de los Cielos, y de los inmuebles?

JFM: Eso es lo que suponían las autoridades antidrogas federales en aquella época. Hay que recordar que la investigación se tomó como un asesinato, no fue considerado un delito federal, no fue atraído por la Procuraduría General de la República, y se investigó como un tema de la Procuraduría de la Ciudad de México. Hay que recordar que el ingeniero Cárdenas había asumido un año, año y medio antes el Gobierno de la Ciudad, y era una situación muy diferente a la relación que siempre había tenido la Federación con el Gobierno capitalino y, por la razón que fuera, Samuel del Villar hizo esta otra investigación que fue catastrófica.

BB: ¿Había relación entre Samuel del Villar y la gente de Amado Carrillo?

JFM: Yo nunca tuve ningún indicio de que Samuel del Villar, él personalmente, tuviera alguna relación con el narcotráfico, eso nunca lo hubo, y no sabemos el porqué, pero ésa fue la construcción que se hizo. No es descabellado que alguien le haya presentado esa hipótesis y le haya presentado también al presunto, el que se convirtió en testigo protegido, un hombre, si no me equivoco, Luis Gabriel Valencia se llamaba, que es el que se presentó como el que hizo las acusaciones. Él fue quien dijo que había atestiguado esas reuniones entre Amezcua, Mario Bezares, un señor apodado El Cholo y la joven Paola Durante, pero eso nunca se pudo comprobar, es más, toda la declaración de ese testigo de apellido Valencia, que era un sicario de poca monta, decían que era el cocinero de Amezcua en la cárcel, todo se comprobó que era falso. No coincidían las fechas, no coincidían ni siquiera las descripciones de las personas. En una de las reuniones que él dijo, la fecha que él dijo, Amezcua no estaba detenido todavía, era un sinsentido, pero alguien compró esa teoría, se la vendió a Samuel del Villar y Samuel del Villar la siguió hasta que no fue ratificado en su cargo por Andrés Manuel López Obrador, cuando asumió el Gobierno de la Ciudad en el año 2000.

BB: A ver, ¿los Amezcua de qué cártel eran?

JFM: Era un cártel independiente los Amezcua. Era un cártel que fue de los primeros que comenzó a traficar con metanfetaminas, operaban en la zona entre Jalisco, Michoacán, Colima, toda esa zona, pero era una organización relativamente pequeña que se dedicaba a las metanfetaminas.

BB: ¿Y no tenían nada que ver con Amado Carrillo?

JFM: No, aparentemente no, por lo que se sabe, y era otro tipo de drogas. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que Paco Stanley consumía grandes cantidades y distribuía cocaína, ésa era la droga que tenía, no eran metanfetaminas, nunca se vio involucrado con el negocio de las metanfetaminas, según la información que tenemos, y era incluso otro tipo de cártel. Los Amezcua eran otro tipo de organización, se dedicaban a otro comercio, fueron absorbidos rápidamente, no era uno de los grandes, les decían Los Reyes de las Metanfetaminas, pero no era ninguno de los grandes cárteles que operaban en aquella época.