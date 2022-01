“Contra Del Río no hay un solo elemento de prueba”

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República integró una Comisión Especial para Investigación de Posibles Abusos de Autoridad en el estado de Veracruz, no sólo en el caso de José Manuel del Río Virgen, su secretario técnico, detenido los últimos días de diciembre, quien está acusado de homicidio.

Dicho grupo, informó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo en la Cámara alta, recabará información de todos aquellos “hechos arbitrarios realizados por autoridades, que tengan privados de su libertad a ciudadanos inocentes”.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, preside la comisión, y como secretarios están Julen Rementería, coordinador del PAN, y el senador morenista Eduardo Ramírez. Participan también como integrantes la priista Beatriz Paredes, el perredista Miguel Ángel Mancera, Raúl Bolaños del PVEM, y Sasil de León, del PES.

Ante la creación de esta comisión el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que a él no le espanta una comisión especial en el Senado para investigar el arresto presuntamente ilegal del secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen, y que dicha comisión “le da risa”.

Pero ya son muchas las acusaciones sobre detenciones arbitrarias que se han dado en el estado de Veracruz y que están llegando a esta Comisión Especial de Investigación en el Senado de la República. Sobre estos asuntos, platicamos con el coordinador de senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Miguel Ángel Mancera (MAM): Primero, decirte que se conformó una comisión en el Senado de la República, que esta comisión fue creada a instancias de la Junta de Coordinación Política, es un órgano de gobierno del Senado en donde están representados todos los grupos parlamentarios, todos, sin excepción. En unanimidad se firmó, es decir, firmaron todos los grupos parlamentarios, a través de las coordinadoras y coordinadores, para crear esta comisión.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cómo funciona esta comisión?

MAM: La comisión está conformada por todos los grupos parlamentarios, con la firma de todas las coordinadoras y todos los coordinadores; el objeto de la comisión en este momento es recabar información de posibles casos en donde, con enfoque específico de la actuación de la Fiscalía o bien, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se pudiera haber cometido un abuso de autoridad. Hasta ahora te puedo decir que están llegando varios casos a todos y cada uno de los integrantes de esta comisión, se van a documentar; es decir, no habrá nada de que “hubo una llamada telefónica, alguien nos platicó, alguien nos dijo”, no, todo va a estar documentado con expedientes, con constancias, y para el mes de febrero, que estemos ya en el periodo ordinario, se va a proceder a informar al Pleno.

BB: Hace unos días el gobernador de Veracruz dijo que no le preocupaba esta comisión.

MAM: Lo primero que yo aclaré es que la comisión es perfectamente legal, es una comisión que tiene sustento jurídico en la Ley del Congreso, en el Reglamento del Senado de la República, y que está conformada por el conjunto de fuerzas políticas; entonces, pues por supuesto que es una comisión legalmente establecida, que se va a informar al Pleno del Senado de los hallazgos que se tengan.

El coordinador de senadores del PRD, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro

BB: Esto surge del caso de la detención de Del Río Virgen, a quien se le acusa de un asesinato en donde no hay un solo testigo que lo inculpe.

MAM: Esta comisión efectivamente surge por el caso de Del Río Virgen por lo siguiente: porque de la orden de aprehensión, de la lectura de sus constancias, no se advierte que haya un solo elemento de prueba que lo incrimine, no hay un solo testigo que lo señale, no hay un solo testigo que diga siquiera que escuchó que él haya planeado el homicidio, porque lo están acusando de ser autor intelectual, es decir, un instigador, que él tuvo que ver para que se cometiera un homicidio. No hay un solo testigo, en ese sentido, todos los testigos que hay, hombres y mujeres, incluso un testigo protegido, todos lo más que declaran es que Del Río tiene peso específico en Movimiento Ciudadano, que él quería decidir el candidato que iba a sustituir a la persona que murió y que en alguna ocasión, creo que dos de ellos refieren que en alguna ocasión les dijo: “hay que dejar ya que las cosas sean así, que éste sea el candidato, ¿o qué, quieren que haya otro muerto?”, y que lo dijo en tono amenazante, y con eso es con lo que lo tienen hoy sujeto a proceso también, sin ninguna prueba.

BB: ¿Será porque hay un problema entre Movimiento Ciudadano y el actual gobernador de Veracruz?

MAM: Pues mira, la verdad no sé, porque con todos los casos que están llegando, el que da cuenta hoy un diario de circulación nacional en su primera plana, los que nos acaban de platicar apenas anteayer de una persona que está detenida por homicidio, como autor directo del homicidio, cuando toda su vida ha vivido en León y hoy está detenido en Coahuila, llevándole el proceso en Veracruz, pues llama mucho la atención de lo que está pasando.

BB: ¿Esta comisión va a servir para todos los delitos o específicamente los delitos que se hagan con la Fiscalía de Veracruz o todos los demás casos politizados?

MAM: Solamente Fiscalía de Veracruz y solamente el estado de Veracruz. El Reglamento del Senado de la República y la Ley del Congreso te dice que se podrán crear comisiones especiales para temas específicos.

BB: ¿Y esta comisión la crea directamente Ricardo Monreal?

MAM: Esta comisión se crea por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, como te comento.

BB: ¿Y qué sigue?

MAM: Es un momento de recopilación de información, de sistematización, y una vez que tengamos todo sistematizado, pues entonces informaremos al Pleno, seguramente a través del presidente de la comisión, que es Dante Delgado.

BB: Y cuando se informa al Pleno, ¿cuál es el siguiente paso?

MAM: El siguiente paso es que el Pleno decida con los casos a quién se le dará vista, se le podrá dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le podrá dar vista a organismos internacionales; es decir, se tomarán las decisiones, al propio Consejo de la Judicatura del estado, a la Suprema Corte de Justicia, que hoy tiene pendiente una acción de inconstitucionalidad por el delito de ultrajes en el estado de Veracruz.

BB: ¿Cuándo estarán presentando esto ante el Pleno?, ¿cuándo se tendrán resultados de toda esta investigación?

MAM: Febrero, porque es cuando hay que estar ya en el periodo ordinario, en los trabajos del día a día en el Senado, y es cuando se puede informar al Pleno.

BB: Si la gente tiene algún tema de abuso de poder en Veracruz ¿a dónde pueden mandar la información?

MAM: Que nos manden la información al Senado de la República, puede ser dirigido al presidente Dante Delgado, que es el presidente de esta Comisión, nada más así “Comisión Especial para Investigación de Posibles Abusos de Autoridad en el estado de Veracruz”, a Dante Delgado.