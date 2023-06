“Siempre he trabajado con la gente, esa es una forma de hacer política”

El nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México es Martí Batres Guadarrama. ¿Quién es Martí Batres en lo personal?, él mismo nos lo cuenta en esta entrevista.

Bibiana Belsasso (BB): Vamos a platicar de tu vida, tus padres son maestros.

Martí Batres Guadarrama (MBG): Sí, de hecho, cuando yo nací mis padres estaban estudiando en la Normal Superior, eran maestros normalistas y luego pasaron a estudiar a la Normal Superior. Mi madre estuvo en la primera generación de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional.

BB: En ese entonces era difícil que una mujer tuviera grado de maestría.

MBG: Así es, pero los dos hacen su examen de admisión a la maestría y son admitidos, pero la Universidad Pedagógica Nacional estaba hasta el Ajusco, había que cuidar a los hijos, somos cinco hermanos, entonces tomaron la decisión y le dice mi papá: “Tú vas”. Él cedió, digamos, su espacio, porque los dos estaban con posibilidades. Mi mamá ya falleció, mi papá vive.

BB: Y platicas que estuviste en 3 primarias distintas.

MBG: Es difícil, entré donde daba clases mi mamá, en la primaria Santiago de la Vega, ahí estuve 2 años y luego me fui a la primaria Libertadores de América, donde daba clases mi papá, pero era muy difícil porque si no cumplías bien, decían: “¿Cómo? Es hijo del maestro y no cumple”. Y si te iba bien, decían: “No, lo que pasa es que es hijo del maestro”.

BB: ¿Qué te platicaba el abuelo?

MBG: Episodios de la Revolución, de Lombardo Toledano, en fin, ya en la última parte de su vida se dedicó a su taller de carpintería, siguió trabajando hasta los 84 años.

BB: El niño Martí Batres que me cuentas, tenía que ver los informes presidenciales.

MBG: Era obligatorio, una ceremonia.

BB: Eres de los muy pocos políticos que ha sido siempre de izquierda.

MBG: Siempre he sido de izquierda, mi familia muy de izquierda, mis papás siendo muy jóvenes, a los 20 años, les toca el movimiento magisterial de 1956, obviamente nosotros no habíamos nacido, es más ellos no se habían casado, entonces les toca este movimiento que dirigió Othón Salazar, las grandes concentraciones en los patios de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico, un gran movimiento magisterial, hizo crónicas de ellas Carlos Monsiváis, en fin, fue un movimiento muy interesante y a partir de ahí empezaron a participar en el sindicalismo y en la izquierda mexicana. Yo nací en 1967, o sea, tenía un año cuando pasó lo del 68, y mi papá anduvo en la Plaza de Tlatelolco.

BB: Te encantaban tus cajas chinas.

MBG: Tenía una caja china cuando tenía unos cuantos años, yo creo que tendría como 8 años de edad, más o menos, 7 u 8 años, y todo lo que era como chino, oriental, me llamaba la atención. Por un lado las pagodas, el tipo de letra de los chinos, las artes marciales, me fascinaba todo lo que fuera del mundo oriental, así que en una cajita yo iba guardando todas mis cosas chinas, era mi caja china y luego, a eso habría de agregarle otras cosas, lo que se decía de China, la cultura milenaria, 5 mil años de antigüedad, los chinos inventaron la pólvora, la Muralla China es una de las Maravillas del Mundo, en fin, entonces, pues todo eso alimentaba mi imaginación, un halo de misterio y si a eso le agregamos lo político, las epopeyas de Mao Tse-tung, la Revolución China, la Revolución Cultural, en fin, toda esta parte política que finalmente Mao era en aquellos años un gran símbolo de la izquierda en el mundo. Han cambiado mucho las cosas, pero era un referente con una gran influencia, todo eso hacía que todo lo chino me fascinara.

BB: Empiezas a hacer política muy chico.

MBG: Estaba yo en 6º de primaria… Cuando la izquierda logra el registro por la reforma política, esa que se hizo con Jesús Reyes Heroles, entonces, todavía me tocó ir a alguna campaña en el norte de la ciudad, en la Gustavo A. Madero con el profesor Iván García Solís, estoy hablando del 79.

BB: Y participas ya muy intensamente en el movimiento del CEU.

MBG: Desde antes, mi primera participación que ya no fui con mis papás fue a la Marcha de los 10 Años del 10 de junio de 1971, o sea, la marcha de 1981.

BB: Era un momento de muchas dictaduras en América Latina.

MBG: Había muchas dictaduras en esos años, había otra situación muy diferente en América Latina. Antes del CEU, o sea, estuve en la fundación del PSUM en el 81 y luego en 83 me eligieron en el Comité Delegacional de Benito Juárez del PSUM, cuando tenía 16 años y en el 85, viene el temblor de la ciudad y voy a participar en la colonia Doctores, para apoyar a damnificados.

Martí Batres, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Pero si algo sabe hacer Martí Batres es organizar a la base, trabajar con la gente, lo has hecho siempre.

MBG: Lo he hecho siempre y considero que eso es de la mayor importancia, ésa es una forma de hacer política.

BB: Escribes, tienes varios libros, desde muy joven trabajaste en el UnoMásUno.

MBG: UnoMásUno era como el periódico progre durante una temporada, a la casa, recuerdo cuando era muy niño, primero llegaba Excélsior y después de que viene lo del golpe a Julio Scherer, dejó de llegar y empezó a llegar el UnoMásUno y entonces, parte de mis primeras lecturas eran en este periódico. Tempranamente empecé a llevar unas cartas para opinar, y en 1985, llevo una carta, ya iba de salida, porque me las publicaban siempre.

BB: Eres socio fundador de Morena.

MBG: Fui fundador del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, en el 81 y luego fui fundador del PRD en 1989 a los 22 años y luego de Morena, también, en el 2012, bueno, Morena surge como asociación civil.

BB: Has tenido una vida legislativa importante, has sido senador, diputado, asambleísta. Y trabajaste en el gobierno de la Ciudad, con el Presiente López Obrador, cuando fue Jefe de Gobierno de la CDMX.

MBG: Estuve en el movimiento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de senadores. Estuve en el Gobierno con Andrés Manuel en la Subsecretaría de Gobierno. Cuando se forma Morena, primero es como un movimiento y se convoca en el 2011, se hace una asamblea a principios de marzo de 2011, se hace una segunda asamblea en octubre y de ahí se convoca a un congreso para noviembre del 2012, ahí se iba a hacer el balance de lo que pasó en la elección. Entonces, bueno, soy miembro de Morena desde que era asociación civil.

BB: En tu vida pública eres propio, serio, no tomas, no fumas, pero me dicen que eres un gran cantante y que bailas muy bien.

MBG: No fumo y no tomo, en mi vida pública ni tampoco en la privada, no tomo ni fumo… Me gusta bailar mucho y también me gusta cantar, pero creo que bailo mejor de lo que canto.

BB: ¿Qué bailas y qué más te gusta hacer?

MBG: Me gusta la música afroantillana, la salsa, el son, la cumbia. Mi cumbia favorita es la Cumbia Sobre el Mar, que es colombiana. Me gusta ir al cine, es de las cosas que disfruto más, de mis mejores pasatiempos. Me gusta estar con la familia.

BB: Tienes 5 hijos.

MBG: Sí, y me organizo para ir por ellos a la escuela, como tengo sesiones martes y jueves, esos días no, pero los demás sí. También me gusta pintar y dibujar, hago retrato a lápiz, le regalé a Gabriel García Márquez su retrato y a don Julio Scherer también.

BB: ¿El día más feliz de tu vida?

MBG: Son muchos días felices que he tenido en mi vida, sería difícil decir cuál, pero te puedo decir un día muy feliz, ahora que festejamos a mi papá que cumplió 80 años de vida.

BB: Martí Batres es…

MBG: Es difícil que uno se autodefina, pero te puedo decir que soy soñador, soy un idealista, que soy un trabajador precoz, desde la adolescencia, soy un luchador social, soy un hombre de izquierda, entre otras cosas, soy un hombre alegre, feliz, de familia.