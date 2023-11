América versus el tiempo

Por ahí de un 30 de junio del 2023 comenzó un torneo más de la Primera División de futbol en México; se jugaron un par de fechas y después, la liga se detuvo para que los clubes mexicanos viajarán a Estados Unidos. Un mes después, se reanudó la competencia mexicana que tuvo una serie de irregularidades extracancha como lo del Puebla ante Xolos por una supuesta alineación indebida, que a la postre el TAS echaría abajo.

Sumado a lo anterior, todavía nos falta esta pausa por la Fecha FIFA que se avecina y el debut del Play-In en la liga mexicana de futbol, una especie de repechaje que busca darle “otra oportunidad” a uno de los dos equipos que si logró calificarse entre los ocho primeros. Es decir, el equipo perdedor entre San Luis y León no quedará eliminado inmediatamente, tendrá la posibilidad de ir a la Liguilla si vence al ganador de la llave entre Santos y Mazatlán. Esta nueva idea y gran aporte de Mikel Arriola es basada en el formato de playoffs de la NBA.

Pero las reglas y condiciones son iguales para todos, y tomando esto en cuenta, el América partirá como el gran favorito en las apuestas para conquistar el título de este atropellado torneo. Los números de las Águilas de André Jardine son contundentes: lideres generales con 40 puntos, 16 juegos en fila sin derrota, 12 victorias y 37 goles a favor. ¿Cuáles son los puntos débiles del cuadro capitalino? Que la mayoría de sus partidos se disputaron en el Estadio Azteca y ahora tendrá que encarar visitas con mayor presión durante la fase de Liguilla. El otro, y tal vez el más peligroso, el tiempo que el equipo deberá esperar para entrar en acción nuevamente.

Es incomprensible como los directivos pueden dañar tanto un torneo con esta calendarización; pero en nuestro futbol, ya nada puede sorprendernos. Eso sí, pueden apostar, que si el América queda eliminado en cuartos de final por el rival que venga en mejor ritmo del Play-In, no volveremos a ver una pausa tan prolongada previo al inicio de una Liguilla. Quedará prohibido como el gol de visitante.

¿Y quién puede hacerle frente realmente al América? Pasa el tiempo, pasan los torneos, y la diferencia cada vez es más marcada en nuestra liga entre los poderosos y los demás. En este sentido, son los equipos de Nuevo León los que se perfilan para medirse al América, pero antes que esto suceda, seguramente tendremos clásico norteño en semifinales, y si hoy fuera el duelo, Tigres partiría como favorito.

¿Pumas y Chivas pueden dar la sorpresa? En un inicio parece imposible. Lo que sí es seguro, es que en caso de ver nuevamente un duelo como el del pasado sábado, será una linda eliminatoria y en donde el vencedor tendrá a su favor el impulso anímico de eliminar a un rival con el que ya existe una intensa rivalidad. Ya veremos que tanto pesará el penal errado por Alexis Vega que significaba cerrar en Guadalajara y la ventaja en caso de empatar en el global. El torneo que parece interminable, sólo falta esperar unos días, porque no hay plazo que no se cumpla, ni Liguilla que no comience.