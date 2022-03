Hoy, a las 11 de la mañana aterrizará el primer vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; y a las 11 y media de la mañana despegará el primero. Con estas operaciones se inaugurará una de las obras emblemáticas del sexenio.

A partir de esa hora nada más sucederá en el país. Incluso desde antes, cuando el Presidente López Obrador vaya a hospedarse al hotel que le queda a cinco minutos caminando de la terminal aérea.

Y entonces no existirán, por ejemplo, los 10 feminicidios —promedio— que diario tenemos en nuestro país.

No habrá más de dos mil 400 homicidios dolosos que ocurrieron sólo en el último año y tampoco existirá la guerra encarnizada que no se acaba en Michoacán.

En el momento en que corten el listón de la obra, que presumen como “de clase mundial” no habrá asesinatos de ediles o aspirantes a cargos de elección popular. Crímenes que tristemente manchan de sangre la democracia del país.

Se olvidará también, aunque sea por un momento, del desabasto de medicamentos indispensables para atender a niños con cáncer. En general, nos olvidaremos de los males que aquejan al sistema de salud y que siguen cobrando la vida de muchos pacientes, por ver un espectáculo.

Durante el mediodía de este 21 de marzo, se intentarán borrar los conflictos de interés en Texas —mismos que no han sabido explicar más que con cólera— y nos olvidaremos de los videoescándalos de los hermanos recibiendo dinero en fajos obscenos.

Tampoco existirá el conflicto entre dos exintegrantes del Gabinete presidencial que ahora se acusan, en medios de comunicación y en redes sociales, de modus operandi extorsivos y traición.

Hoy, no existirá la obra en la que se encontraron irregularidades en los contratos, la que tiene problemas de acceso y que los empresarios desdeñaron por ser inviable.

Lo único que existiría hoy, es la inauguración de un capricho.

En el baúl. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sigue en serios problemas hasta en la cocina. Me cuentan en los pasillos de la CEAV que la comisionada Yuriria Rodríguez está en medio de una grilla palaciega que viene desde su equipo de comunicación. Ni la atención de víctimas de desaparición forzada ni los familiares de periodistas asesinados, son considerados, porque la comisionada está en medio de grillas entre sus cercanos… aunque no puedo decir nombres porque Laura Arévalo y Valentina López podrían enojarse, andan jugando a las vencidas en una institución en la que las víctimas pasan a segundo término ¿Quién ganará? Algo es seguro, las víctimas no.