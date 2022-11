Por viajar y no marchar, critican a Monreal

En víspera de que Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, viajará hoy a Madrid para asistir a la Reunión Interparlamentaria México-España, un grupo de legisladores de ese partido convocó a una conferencia de prensa para criticarlo por no cancelar ese compromiso, y quedarse a la marcha del domingo convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sean o no preparativos de intento de “golpe de Estado” durante su ausencia para relevarlo de sus cargos o demostrarle que no todos los senadores morenistas lo respaldan por el marcado distanciamiento del Ejecutivo federal, César Cravioto fue uno de los que cuestionó a Monreal y también Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y quien participaría en ese evento, quien dijo que prefirió no viajar para asistir al evento dominical, fueron algunos de los que cuestionaron al zacatecano.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Sin que diputados del PVEM y PT, aliados a Morena en San Lázaro, se pronunciaran a favor del proyecto de dictamen de Reforma Electoral del Ejecutivo federal, que propone la negada desaparición del INE, presentado por las Comisiones Unidas, los del bloque opositor PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, lo rechazaron nuevamente y reiteraron que votarán en contra cuando se ponga a discusión en el seno de las mismas el próximo lunes, y se suba al pleno, donde no alcanzará mayoría calificada.

Por ello, el vicecoordinador de la bancada morenista, Leonel Godoy, anunció que tienen lista la presentación de la otra iniciativa de reformas a leyes secundarias, anunciadas por López Obrador, en lugar de la que bateará la oposición, en la que propuso, entre otras cosas, la sustitución del INE por un Instituto Nacional Electoral y de Consultas; reducir de 11 a 7 el número de consejeros y elegirlos por voto popular.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, confirmó ayer dos noticias: una, desde hace tiempo sabida y otra, de la que no muchos estaban enterados. La primera, en un evento de mujeres en Xochimilco, que “sí, sí quiere ser Presidenta” y la segunda, en una entrevista con Martha Debayle, que se va a casar con Jesús María Tarriba Unger, físico de la UNAM, como ella, con quien ya vive y acudió la noche del 15 de septiembre al festejo patrio en Palacio Nacional.

Cambio de agenda en la visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, que venía a la reunión de la Alianza del Pacífico cancelada por AMLO, con quien se reunió en Palacio Nacional, dieron conferencia de prensa y hoy irá al Senado en donde en sesión de pleno lo recibirá el presidente de la directiva, Alejandro Armenta.