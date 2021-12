¿Dónde está Peng Shuai?

Peng Shuai, la tenista más condecorada de la historia china, se convirtió en los últimos años en una figura popular en su país. Propulsada por la propaganda oficialista, Shuai se convirtió en la imagen del éxito del partido en el ámbito deportivo.

A principios de noviembre, en lo que la propia Shuai reconoció como casi una misión suicida, denunció en Weibo, la principal red social en el país, de abuso sexual a Zhang Gaoli, exmiembro del politburó en China (el máximo cuerpo en el poder). En tan sólo unos minutos el post y Shuai desaparecieron; y no sólo esto: por varias semanas el gobierno chino censuró todos los términos de búsqueda relacionados al tema (por ejemplo, abuso sexual o el nombre de la tenista) para tratar de enterrar la historia. No obstante, su desaparición comenzó a captar la atención de la prensa internacional y de las más grandes figuras del tenis, como Serena Williams y Novak Djokovic, poniendo presión al gobierno chino.

La primera supuesta comunicación de Shuai fue un e-mail al presidente de la WTA (Asociación de Tenis Femenino) en donde se retracta del post que escribió, diciendo que se encuentra descansando. El mail no hizo sino aumentar las sospechas, y en respuesta los medios chinos mostraron dos videos de Shuai con su entrenador y fans. Aunque los videos enseñaron a Shuai con vida, nada se sabe sobre su libertad. Después de que una llamada entre Shuai y el director del Comité Olímpico Internacional (COI) no disipara las dudas (¿podría ser que Shuai esté bajo amenaza?), los directivos de la WTA pidieron verla en persona. Al no conseguirlo, la asociación tomó la decisión sin precedentes de suspender todos sus torneos en China, cancelando algunos de los eventos tenísticos más grandes del 2022. Mientras la WTA en una carta de su director, Steve Simon, manifestó su apoyo a la tenista y exigió que se abra una investigación sobre el caso de abuso sexual, el COI ha reaccionado con cautela. Las Olimpiadas de Invierno se celebrarán en Beijing en 2022, y los patrocinadores multinacionales de la olimpiada no quieren poner en riesgo su inversión.

Ésta no es la primera vez que una figura pública en China desaparece después de criticar al gobierno. Sin embargo, Shuai es la primera en acusar a un miembro del más alto liderazgo en China de abuso sexual. El post de Shuai apareció en un momento crítico para el presidente Xi Jinping, quien, en respuesta a la desaceleración de la economía china, ha reforzado su control sobre la opinión pública de su país, haciendo además una modificación oficial a la historia china según el partido, para declararse a sí mismo al nivel de otros líderes como Mao Zedong y Deng Xiaoping. La olimpiada del próximo año pretende ser un símbolo del éxito del sistema político chino; sin embargo, se escuchan ya las primeras llamadas a boicotear los juegos en respuesta a la desaparición de Shuai. El gobierno chino consiguió con éxito reprimir la historia de Shuai dentro del país por un par de semanas; sin embargo, ¿podrá continuar con la censura, mientras el caso permanece en los titulares internacionales a más de un mes de la denuncia?