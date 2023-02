Todo indica que Cuauhtémoc Cárdenas nunca se bajó de Mexicolectivo porque nunca se subió. Si nos atenemos al comunicado que dio a conocer el ingeniero, fue informado de lo que se estaba organizando, pero nunca participó de manera directa.

Habrá que ver si mañana el Presidente lo deja de considerar su “adversario” después de la explicación, que no justificación, ofrecida por uno de los referentes más importantes e influyentes de la democratización del país.

Una cosa es que el ingeniero no forme parte de este colectivo y otra muy distinta es que no manifieste diferencias con el proyecto del Presidente. Hace no mucho tiempo aseguró que no entiende qué significa eso de la 4T. Como esta referencia, ha venido haciendo muchas otras críticas que tienen que ver con aspectos sociales, económicos y políticos del gobierno de López Obrador.

Cárdenas, a su manera, ha venido siendo crítico de la presente administración. Lo que sucede es que el ingeniero está fuera de las estridencias, pero no por ello deja de plantear su visión de las cosas con base a su larga experiencia y, sobre todo, porque es un observador acucioso de la política, sin pasar por alto que es un referente en la sociedad.

Sorprende que tanto el Presidente como sus seguidores, que le hacen eco para todo, no se hayan preguntado del por qué de la ausencia del ingeniero a la reunión del lunes. Sorprende que no hayan considerado en su ausencia algunos factores que tienen que ver, por ejemplo, con la conformación del colectivo.

Para el papel que ha jugado Cárdenas en el proceso de democratización del país, bien merecía cualquier afirmación presidencial una pausa sobre el porqué no había asistido. Lo que queda claro es que a pesar de las “consideraciones” del ingeniero sobre el colectivo, las llamó “consideraciones políticas”, no significa que tenga una mirada contemplativa del Gobierno.

El ingeniero tendrá sus razones para la distancia, pero de las críticas más profundas que se ha llevado el Gobierno son las que han pasado por voces como la de Cárdenas. Sus opiniones sobre los cambios que propone el Presidente al INE han sido críticas y claras, dejando claramente establecido que no comparte la propuesta de la Reforma Electoral ni del Plan B.

Mexicolectivo pierde un poco de vuelo sin la figura de un personaje como el ingeniero. Sin embargo, si los niveles de crítica y análisis se mantienen, presumimos que tarde que temprano se presentarán confluencias que pudieran ser parte de un proyecto político de largo aliento para el país.

Una de las razones que pudieran existir en las llamadas “consideraciones políticas” de Cárdenas, puede ser la presencia de algunos participantes en el colectivo, con los cuales ha mantenido una distancia ideológica marcada y definida.

Es puntual la mirada del estado de las cosas por parte del ingeniero: “creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del país: la inseguridad, la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etc., hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país —incluido el Gobierno—, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas”.

No imaginamos que el ingeniero haya sido presionado o algo parecido. Da la impresión que lo que está haciendo es deslindarse por razones que, por ahora, no son del todo claras.

Veremos si mañana el adversario deja de ser adversario.

RESQUICIOS.

Guanajuato vivió otra noche de pesadilla. Desde las 22:30 se reportaron disparos y brutales enfrentamientos en Celaya y en puntos de Juventino Rosas, Comonfort y Cortazar. El enfrentamiento entre el Cártel de Santa Rosa y el CJNG no tiene fin. Dónde están el Gobierno federal, estatal y municipal.