La 4T va por una recuperación del ISSSTE

Con la limpia anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el ISSSTE, de Pedro Zenteno, y la cual está encabezada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los nombres que brincó en la 4T es el de Luis Antonio Ramírez Pineda, actual director de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Y es que, resulta que en su gestión al frente de dicho Instituto, donde todos los servicios estaban subrogados, el hoy titular de Nafin y Bancomext fue señalado de ser parte de una serie de irregularidades en cuanto al pago a proveedores, asimismo, contrató a Almendra Ortiz, quien fue integrante de la Ayudantía López Obrador, para contratar a la empresa Imedic. La tarea consistía en brindar los servicios de imagenología, que incluyen rayos X y endoscopía.

Sin embargo, la contratación de esta empresa estuvo bajo irregularidades que fueron denunciadas por el mismo Órgano Interno de Control del ISSSTE. La corrupción que imperó fue tan grave que incluso conllevó a la muerte de pacientes, pues se registraron poco más de 40 mil servicios de atención no presentados, más de 25 mil diagnósticos no realizados, la suspensión de cerca de 500 cirugías y la reprogramación de unas mil. Aunado a que la ineficiencia en los servicios afectó a poco más de 57 mil pacientes; asimismo, hubo fallecidos, mientras que otros pacientes estuvieron en situación crítica.

Esto destapó toda una cloaca que se venía construyendo en el ISSSTE. Asimismo, Ramírez Pineda le abrió la puerta a Joel Ayala, cacique de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), para manejar asuntos del Instituto, siendo que había rencillas con el actual director. No cabe duda de que su mala reputación ahora le hace sombra en Nafin y Bancomext, pues además de manejar altas sumas de dinero para proyectos de Gobierno que para muchos son irrealizables, también tritura la estructura de trabajo de éstas. Incluso, la Unión Nacional de Trabajadores, al frente de Francisco Hernández Juárez, envió un exhorto a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que intervenga ante los actos de represión y hostigamiento que el oriundo de Oaxaca mantiene contra los Comités Ejecutivos de sus organismos sindicales.

Roku y Azteca. TV Azteca, de Grupo Salinas, y Roku concretaron una alianza estratégica que le permitirá a las marcas y agencias comprar anuncios en streaming para televisión en la plataforma Roku a través de TV Azteca. Al ser un líder en la industria, la televisora del Ajusco se une a la creciente red de socios de Roku para expandir el alcance de la plataforma y ofrecer soluciones de publicidad eficientes y de la mejor clase con el poder de lo digital. Hoy Roku ya trabaja con TV Azteca para la distribución de contenido y ahora se expande hacia la publicidad para continuar creciendo su negocio en México, a través de alianzas de publicidad como ésta y trabajando directamente con los anunciantes y agencias con oportunidades únicas de contenidos de marca y formatos de anuncios que ofrece Roku.

Menos vuelos. La decisión de reducir vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sólo terminará afectando a los clientes del sector aéreo, ya que las aerolíneas tendrán que compensar esa falta de ingresos con un aumento en el precio de los tickets. Así que esto, que se dice que será “temporal”, ya genera enojo en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que se ha pronunciado en contra de la medida y que calificó de “unilateral y descoordinada”, teniendo en la misma línea a la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero). Con esta determinación, se adelanta también, que se demorará más en regresar a la Categoría 1 de aviación internacional.

Voz en off. A Sports World le fue bien con el refinanciamiento de un crédito por 395 millones de pesos (23.2 millones de dólares). Esta operadora de clubes deportivos en México tiene con esto un nuevo crédito con vigencia de 28 meses e incluye un único pago de capital al vencimiento. Ojalá que esto sirva para impulsar su negocio, porque en el pasado ha tenido muchos penosos episodios, y hoy la competencia ya no los elige como en sus años de gloria, donde, incluso, en esto anote a Sport City, que ha cerrado sucursales, y no deja de haber innumerables quejas de su servicio….