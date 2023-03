Fallas en el Puerto de Manzanillo

Las acusaciones que se han hecho en torno a la gestión de Salvador Gómez Meillón, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo (Asipona), son de magnitud escandalosa.

Según las versiones que circulan, ha concedido permisos ilegales a empresas propiedad de sus amigos para operar la llegada y salida de contenedores. Otro de los señalamientos hechos es que busca apropiarse del muelle 15, que le pertenece legítimamente a una empresa. Este tema se dirime en juzgados, pues se emprendieron acciones legales en las que incluso se le acusa de presentar documentos apócrifos para presuntamente consumar el despojo.

Tras hacerse público el conflicto, la única reacción visible fue la salida de Omar Lepe, gerente de Operaciones del puerto desde 2003, y quien dejó el cargo abruptamente hace unas semanas. Aunque el anuncio de su salida no se dio a conocer formalmente, Gregorio Barrera Candelario aparece ya en los registros oficiales como gerente de Operaciones en Manzanillo. El control de daños fue insuficiente puesto que las acusaciones contra Gómez Meillón son graves. Más aún si se considera que el puerto de Manzanillo es una de las principales entradas de precursores químicos provenientes de Asia. La administración de Joe Biden ya se pronunció al respecto, dado que le parece insuficiente la cooperación mexicana para tratar de detener la llegada de fentanilo a Estados Unidos.

En este contexto, nos cuentan, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ordenó una revisión exhaustiva de lo que ocurre al interior de la Asipona, contratos, concesiones, licencias, permisos y autorizaciones. Hay que recordar que el nombramiento de Gómez Meillón se dio después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina tomarían el control y la vigilancia de los puertos y aduanas para combatir la corrupción y fortalecer la seguridad. Algo que el excomandante no se ha logrado imponer en una de las principales puertas comerciales del país, donde sólo en 2022 se movilizaron 3 millones 473 mil 852 TEU’s. Es más, apenas este jueves, el Presidente volvió al tema y advirtió que, con el fin de cooperar con las autoridades y sociedad de Estados Unidos, para quienes el fentanilo es ya una crisis humanitaria, México “está controlando los puertos”.

Reactivación conjunta. En la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) del Valle de México prevalecerán las vías de crecimiento conjunto, pues si bien se recibió como nuevo presidente a Leopoldo Hirschhorn, no se quitará el dedo del renglón en lograr la reactivación económica con acciones coordinadas. No fue el único que expresó su intención de seguir con el trabajo hombro a hombro con las gestiones de la CDMX y Edomex, entre los funcionarios que compartieron el plan de avance global figuró Carlos Ulloa, quien como líder de la Seduvi reiteró su compromiso por sumar de la mano de todas las instituciones en la materia, mientras en paralelo se vigila la aplicación de los ordenamientos urbanos y territoriales, aunado al robustecimiento del marco jurídico de la capital.

Voz en off. Vaya problema en que se encuentra Grupo Bimbo con sus filiales en Estados Unidos, ya que se ha agudizado un problema que explotó en octubre de 2022, donde Bimbo Bakeries USA y Bimbo Foods Bakeries Distribution fueron acusadas ante el tribunal de distrito de Vermont porque trabajadores le exigen el pago de una compensación por salarios atrasados, al alegar que fueron clasificados erróneamente como contratistas independientes y no como empleados. Es grave además porque Seema Nanda, procuradora del Trabajo de Estados Unidos, afirma que esto es una estrategia utilizada por las empresas para eludir el cumplimiento de la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés). El tema puede subir de nivel, porque se dio una contrademanda que fue mal vista por autoridades laborales que contraviene a ciertas normas laborales, penoso por donde usted lo vea. Ojalá y esto no esté sucediendo con sus otras marcas en las que se encuentran Arnold, Artesano, Ball Park, Bimbo, Boboli, Brownberry, Entenmann’s, Little Bites, Marinela, Mrs. Baird’s, Oroweat, Sara Lee, Stroehmann and Thomas…