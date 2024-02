Acero ruso a EU… ¿mediante China Railway?

El asunto que molesta a la representación comercial de EU, la USTR que encabeza Katherine Tai, de las exportaciones de acero y aluminio que salen de México hacia su país no es el valor en sí mismo -que en realidad cayó 15.9% en 2023- o el volumen que se mantiene en el rango de 2.3 millones de toneladas anuales… sino la presunción de que se triangula acero proveniente de Rusia cuyo gobierno es rival de la Casa Blanca, usando empresas fachada y/o empresas chinas que manifiestan importar materia prima pero importando productos terminados que llegan a territorio estadounidense.

Se trata, sin duda, de una presunción de la mayor preocupación tanto en México como en EU. Aquí, la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro rechazó el señalamiento de la USTR de que había opacidad en la información mexicana en torno al comercio de productos sensibles. Vaya, la subsecretaría de comercio exterior a cargo de Alejandro Encinas Nájera ha dejado de manifiesto que el padrón de importadores y exportadores está disponible para su revisión exhaustiva a fin de rastrear los productos.

Aunque, ciertamente, no sería la primera ocasión en que se realizan importaciones simuladas de algún producto que posteriormente se exportan a EU o Canadá para obtener los beneficios arancelarios del tratado comercial de América del Norte. También es cierto que en vísperas de las elecciones en EU, el asunto sea elevado a nivel de un rango político que muestre a un Joe Biden con tamaños suficientes para lidiar con Donald Trump.

Por ello mismo no hay que perder de vista que desde noviembre del año pasado, los comerciantes de esos metales en EU vieron crecer determinadas categorías de productos que, al ser examinadas encontraron que no era el acero y el aluminio que usualmente recibían.

Tampoco hay que perder de vista que si algo no ha gustado en EU es la presencia en México de China Railway Construction (Tren Maya) que encabeza Lu Dongfu y de CRRC Zhuzhou (rehabilitación de la Línea 1 del Metro de la CDMX) a cargo de Ding Rongjun… y que por su propio giro importan material metálico. ¿Será?

American se relame los bigotes. No se podía prever, pero el gigante que domina los vuelos entre Estados Unidos y México (21% del total), American Airlines, que comanda Roberto Isom, ha sido la única entidad de toda la industria aeronáutica y de viajes de ambos países que ha solicitado al Departamento de Transporte (DOT) sea eliminada la inmunidad antimonopolios que blinda la asociación entre Delta y Aeroméxico que conducen Ed Bastian y Andrés Conesa, respectivamente. Ojo, Delta sólo tiene 14% del mercado binacional.

En un documento girado el viernes pasado por el vicepresidente de American, Bruce Wark, al DOT que conduce Pete Buttigieeg, se tira al piso explicando razones que Delta-Aeroméxico no deberían seguir unificados (ni tampoco permitir la alianza entre Allegiant y Viva Aerobus) “refriteando” dos argumentos de acciones del Gobierno mexicano que nada tienen que ver con el comportamiento de dichas aerolíneas y que finalmente no tuvieron impacto en la relación bilateral: como aquí se ha informado, el traslado de los vuelos cargueros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a cargo del general Isidoro Pastor, ha resultado exitoso al punto que están por abrirse 6 nuevas plataformas e igual número de recintos fiscalizados; en tanto que la reducción a 43 vuelos máximos por hora en el AICM a cargo del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, no se aplicó a compañías internacionales.

Si bien el trasfondo de la acción del DOT frente a Delta-Aeroméxico tiene un tinte político, es innegable que American “ya se vio” comiéndose todo el pastel de los vuelos entre ambos países con todo y empleos e inversión.

Se atora Fibra Next. Fibra Uno, de André El Mann, no ha podido lanzar Fibra Next por no contar con la autorización de la CNBV conforme lo muestra el oficio No. 153/3125/2024 del 8 de febrero de 2024, documento emitido por la misma comisión. Dicha denuncia acusa manipulación de mercado de los certificados bursátiles -mediante eventos señalados de falsos y engañosos- para sobrevalorar su acción por más de 16 mil 66 millones de pesos.

La autoridad bursátil a cargo de Jesús de la Fuente, tendrá que resolver y deslindar responsabilidades, independientemente de lo que FUNO exponga a sus inversionistas… pero es un hecho que Fibra Next ha pospuesto su estreno en varias ocasiones; primero que se optó por diferir la salida a bolsa hasta recibir la “confirmación de criterio fiscal”, lo cual ya deja dudas. Después, Gonzalo Robina, director general adjunto de la emisora, dijo que lo único pendiente era una “Confirmación de Criterio del SAT” para que los inversionistas tuvieran beneficios del tratamiento tributario de la nueva fibra…, pero estando vigente la negativa de la CNBV que, dicho sea de paso, ya en 2021 emitió una opinión de delito por la supuesta omisión y ocultamiento de datos relevantes para el público inversionista.

Ese Next, pinta a next.

Banco Azteca, relevo. Y luego de más de 40 años de exitoso desempeño profesional, Luis Niño de Rivera Lajous se retira de Banco Azteca de donde fue uno de los creadores de la institución impulsada por Ricardo Salinas Pliego. Su decisión, sabia, no lo aleja pues seguirá como asesor y consejero externo.

Y entra al bat, como presidente de Banco Azteca el diestro Alejandro Valenzuela del Río con todos y sus 30 años de experiencia incluido su periodo como director de la firma. La dirección es ahora tomada por Francisco Rodríguez Gómez.