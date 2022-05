La apuesta fuerte de Torruco

Es una realidad que no se cambia de la noche a la mañana: unos cuantos destinos turísticos del país, en particular 6 de ellos con vocación de sol y playa, concentran casi 93% de los flujos turísticos del país. Y que además son destinos “baratos” ya que el gasto promedio de los viajeros en todo el país no alcanzaba los 550 dólares por persona. La gran apuesta de Miguel Torruco es cimentar las bases para un cambio estructural que permita descentralizar la atención que los viajeros tienen sobre Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey, a fin de crear nueva oferta con atracciones y servicios de manera más profunda.

Actualmente, México es el segundo país más visitado del mundo —como aquí se comentó con base en los datos del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac que dirige Francisco Madrid— sólo detrás de Francia…, pero se trata de algo coyuntural como acepta el mismo secretario de Turismo. Una de las cartas que jugó México durante la pandemia fue no restringir los vuelos internacionales en contra sentido de lo que sucedió en muchos de los destinos más solicitados, lo que provocó que viajeros especialmente estadounidenses decidieran visitar México: dado el éxito de los programas de vacunación anti-Covid en EU, los viajeros de aquel país se sintieron con más confianza para viajar a lugares cercanos cuando concluyó el confinamiento, lo cual elevó sensiblemente el gasto promedio efectuado en México. Vaya, los estadounidenses pasaron de representar el 68.7% al 76.2% de los visitantes.

Y es posible que este impulso se mantenga dada la guerra de Rusia contra Ucrania y las tensiones entre EU y China. Un impulso que deberá tomarse con el desarrollo de los productos y plataformas de servicio. Vaya, el país aún no regresa al nivel de viajeros previos al Covid-19, pero ya registra una mejoría del gasto promedio.

De ahí lo relevante que en el Tianguis Turístico 2022 en Acapulco, que con la presencia de 1,556 compradores mayoristas provenientes de 937 compañías que ya se reúnen con los más de las 1,011 empresas expositoras, se espera se concrete un número histórico de acuerdos de compraventa en los casi 66 mil citas de negocios pactadas…, y que son la puerta para una diversificación que requiere de un esfuerzo gubernamental deliberado para crear las condiciones de seguridad y certeza para los viajeros e inversionistas.

Lo malo, lo bueno y lo feo. Se quedó con las ganas nuevamente el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga, de expresar las preocupaciones y necesidades de su sector ante Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha tomado mano en lo que corresponde a tender los puentes políticos con diversos sectores empresariales que no han tenido eco en Palacio Nacional. Lo feo, el stand que la Secretaría de Turismo de la CDMX, a cargo de Olivia Sánchez, envió a Acapulco: literalmente un tianguis al tianguis, una escenografía de tan mal gusto que sólo faltaron unos toldos para la calor. Lo peor: el Hotel Dreams de Acapulco, de la cadena dirigida por Alejandro Zozaya, donde la fatiga del inmueble se mezcla con una pobre capacitación del personal y un monumental desorden operativo. Lástima de lo que fue el Hyatt.

AICM, comidilla en IFALPA. Mañana inicia en Singapur la reunión de la asociación de sindicatos de pilotos aéreos de más de 100 países, donde los más diversos temas técnicos sobre la operación eficiente y segura puede recalar en la situación que se vive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la organización que encabeza Jack Netskar no hay agenda política o partidista, sólo asuntos que competen al ejercicio de la profesión de sus agremiados. Hay muchos temas que se analizarán en esa reunión…, pero la situación en el AICM, a cargo de Carlos Morán, se hizo tan notablemente problemática en los últimos meses que habrá preguntas acerca del papel de la Agencia Federal de Aviación Civil, que lleva Carlos Rodríguez, para dotar de información precisa y confiable sobre incidentes —hasta ahora reportados de manera informal— para la toma de decisiones correctivas para sobrevolar el espacio aéreo del Valle de México.