Cero riesgos en impresión de boletas electorales

Aquí le comenté sobre las versiones que han corrido en diversos medios y redes sociales sobre el presunto peligro de que no se impriman las suficientes boletas para la macroelección del 2 de junio próximo Pues resulta que siempre no: la producción de boletas electorales no está en riesgo.

Como aquí se escribió, este columnista se dio a la tarea de indagar la veracidad de esas versiones y a obtener datos duros y concretos. Vaya, a diferencia de lo que algunos argumentan desde el desconocimiento, o desde el dolo, Talleres Gráficos de México (TGM), a cargo de Maribel Aguilera Cháirez, cuenta en su Planta 1 con dos equipos de última generación, uno Rotoman y otro Heidelberg Goss M 600, con los que han dado inicio a la producción de 317 millones de boletas electorales…, las cuales estarán listas el próximo 30 de abril, 15 días antes de la fecha límite de entrega.

De acuerdo con la ficha técnica de ambos equipos, operando a 80 por ciento de su capacidad, pueden imprimir al día más de 7 millones de documentos con características idénticas a las de las boletas electorales. Con ello, TGM podrá cumplir holgadamente con el compromiso de producción de estos materiales de seguridad nacional sin retrasos.

Así las cosas, el 30 de abril próximo, TGM entregaría los 317 millones de boletas impresas y, además, contaría con 15 días adicionales para apoyar las necesidades de impresión de cualquier organismo electoral estatal (OPLE) del país y así cumplir con los tiempos comprometidos con la autoridad y el órgano electoral federal.

Pero también, este columnista se dio a la tarea de indagar el trasfondo de los señalamientos de otras afirmaciones divulgadas en algunos medios.

Y tras una revisión de actas en el registro público de la propiedad, pudimos constatar que no existe relación alguna entre Antonio Meza Estrada, exdirector general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y esposo de la directora de TGM, y Juan Estrada Hernández, director de Gráficas Corona.

De hecho, desde hace tres años, ese organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) licitó un proyecto de fabricación de juegos didácticos por 28 millones de pesos, el cual fue adjudicado a Gráficas Corona, siendo ésta el único antecedente de nexo de trabajo conjunto entre la empresa de Juan Estrada Hernández y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos dirigida por Meza Estrada.

Por tanto, vale preguntarse a qué intereses afectó la iniciativa de centralizar los procesos de impresión y fabricación de papelería y materiales electorales para transparentarlos, iniciativa encabezada por la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la directora de TGM. Vaya, ¿quiénes son los artífices de una red que se beneficiaban de contratos amañados y de actos de corrupción en cada proceso electoral desde hace dos décadas? Tome nota.

Ampliar incentivos al Podebi’s. Pues que en la SHCP, de Rogelio Ramírez de la O, y en la Secretaría de Economía, que lleva Raquel Buenrostro, ya están analizando la ampliación de los plazos de duración de los incentivos fiscales ofrecidos a los primeros parques industriales instalados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conduce el almirante Raymundo Morales, ya que, de los 7 años de vigencia, ya corrieron los primeros dos… y, aunque ya hay manifestaciones expresas de interés por invertir, los procesos administrativos y licitatorios están resultando más tardados de lo esperado.

Pero, claro, los tres grupos que han obtenido los cinco primeros parques (los llamados Polos de Desarrollo del Bienestar, Podebi’s) esperarían que no fuera la ampliación de otros 2 años de beneficios…, sino, cuando menos, otros 7 años si efectivamente se busca anclar las empresas ligadas al nearshoring.

Se rifa la SICT ante DOT. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño, a través del subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, fijó ayer una muy firme y fuertemente argumentada posición ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos – el DOT de Pete Buttigieg– para rechazar la intención estadounidense de eliminar la inmunidad antimonopolio a la asociación Delta-Aeroméxico y la negativa de autorizar la alianza Allegiant con Viva Aerobus.

En el escrito oficial se argumenta que, con el envío de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Felipe Ángeles, se logró una mayor eficiencia para las cargueras internacionales; en tanto que la reducción a 43 operaciones máximas en el AICM no afectó a aerolíneas internacionales y se expusieron las acciones para elevar los niveles de seguridad y mejorar el servicio en el hub a cargo ahora del contraalmirante José Ramón Rivera Parga, así como los planes futuros.

En otras palabras, no existe elemento técnico que fundamente la actitud del DOT…, que a lo mejor tiene que hacer ahora una fundamentación política.

Los autogoles de Blanco. Pues Cuauhtémoc Blanco no sólo dejará a Morelos teñido de inseguridad y sangre, sino también en caos político: en el desorden de la asignación de candidaturas y cambios de bando, grupos políticos como la asociación Morelos Rinde Cuentas instó a Dante Delgado, dueño de Movimiento Ciudadano, a reconsiderar postular a ciertos legisladores como Julio César Solís y Luz Dary Quevedo. Y la misma solicitud se extendió a los miembros de Morena, donde Ulises Bravo, dirigente estatal y hermano del infausto gobernador, fue llamado a evaluar la postulación de Macrina Vallejo, Alejandro Martínez y Alberto Sánchez.

La ganona de los pleitos, una vez más, es Lucy Meza.