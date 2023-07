Conagua, aguas con el agua… y los pagos

Inició ya la temporada de ciclones, con lluvias más intensas de lo previsto debido al cambio climático que se presenta con el fenómeno de El Niño que también desata temperaturas más elevadas. De ello, la Comisión Nacional del Agua, que encabeza Germán Martínez, no es responsable, más bien es una entidad cuya gestión debe enfocarse en administrar el valioso y escaso recurso hídrico del país…, pero para ello requiere no sólo de planear y contratar las obras de captación, conducción, embalse y distribución de aguas, sino también de pagar esas obras que, desafortunadamente, no está pasando.

Es decir, ante las inminentes lluvias torrenciales, pueden sobrevenir diversas afectaciones e incluso tragedias por haber quedado inconclusas una serie de obras –por falta de pago– en los afluentes y vasos en Tabasco, Colima, Sinaloa y Colima. Como aquí se advirtió desde hace un mes, los contratistas que, por lustros, han trabajado para la Conagua enfrentan, ahora, una situación insólita pese a la seriedad de los problemas y a pesar de que la Comisión está ejerciendo un presupuesto de 68,400 millones de pesos este año.

De hecho, persiste la negativa en Conagua para ingresar las estimaciones de obra efectuada y las facturas correspondientes a esos trabajos de contención y conducción de agua, hecho que aún responde al cambio de personal en la Coordinación de Inmuebles y Seguros, a cargo de Jesús Vargas, quien desde que llegó al cargo no ha mostrado ánimo de devengar las obras ejecutadas ni para que queden debidamente concluidas.

Aún se sospecha que el cambio de estafeta en dicha coordinación, con todo su efecto carambola, respondió a que se detectaron casos de corrupción entre los que funcionarios (ya despedidos) y empresas con que se acochuparon…, pero que, en ánimo de pasar el plumero, terminaron pagando justos por pecadores, es decir, que se ha dejado colgados de los pagos a los constructores cumplidores y honestos.

A ver de cómo salen los costos de atender inundaciones y deslaves que pudieron ser evitados con pagos a tiempo ¿Al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le lloverá sobre mojado?

Chiapas: un viaducto, dos caminos. El gobernador del estado, Rutilio Escandón, y su secretario de Obras, Ángel Torres, están convencidos que construir una vialidad elevada sobre los parques Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca será una solución para la vialidad en la capital de la entidad…, pero no están considerando el impacto devastador que tendría el proyecto de 2,300 millones de pesos si sigue adelante. Especialistas y ciudadanos han advertido el riesgo que la obra significa para el entorno natural y urbano.

Así, en los próximos días se publicará la licitación para la megaobra y con “candados” que restringen la participación sólo a empresas locales…, cosa que no resulta adecuada para obtener la mejor rentabilidad financiera. De hecho, para la obra ser perfila ya Soctón Construcciones que, de hecho, lleva ventaja en cuanto el gobierno chiapaneco le contrató para elaborar el estudio y proyecto ejecutivo del Circuito Interior por 28 millones de pesos, misma empresa que presentó ante la Semarnat, de María Luisa Albores, una Manifestación de Impacto Ambiental que ya está impugnada por científicos expertos. Veremos.

Xóchitl y La Casa de los Famosos. Como se ha visto en los últimos días, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, ha liderado la conversación digital tanto en número como en el signo positivo de la misma. Herramientas como la de Xpectus y de MW Group dan cuenta numérica del suceso político de la temporada a sazón de los ataques del oficialismo. Y, en segundo lugar, de relevancia de la conversación digital es el programa La Casa de los Famosos, producido por Rosa María Noguerón, transmitido en las plataformas de Televisa y en televisión abierta, mismo que le ha granjeado (junto con el programa El Show) a Vix Premium la suscripción de 6 millones de nuevos clientes. Otro fenómeno en redes sociales, pues.

Lanzan Fiesta Americana Travelty. Pues el Grupo Posadas, de José Carlos Azcárraga, estima un crecimiento de 50% en sus ingresos al 2027. En tal contexto, dio a conocer una nueva plataforma digital para acelerar su estrategia de crecimiento en México y a nivel internacional: se trata de Fiesta Americana Travelty, en la que reunirá sus nueve marcas hoteleras y programas de lealtad en un mismo punto de venta digital con todo el catálogo de opciones de hospedaje, gastronomía, experiencias y entretenimiento.