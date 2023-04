Iberdrola “mata víbora en viernes” con sobreprecio

En plena Semana Santa, Ignacio Sánchez Galán no pudo ocultar su alegría por el gran negocio de vender en 6 mil millones de dólares 13 plantas generadoras de 8,500 MW, de las cuales 60% tiene más de 16 años de operación y 16% inoperante, por conflictos regulatorios con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el documento “La Nueva Iberdrola México”, la empresa hispana estima que el Gobierno mexicano pagará una relación 11 veces a flujo de efectivo (unos 550 millones de dólares anuales de EBITDA), un sobreprecio de casi 40% respecto al valor de mercado de plantas eléctricas nuevas sin litigios legales con gobierno.

Para haber sido el villano favorito de la Cuarta Transformación, símbolo de corrupción, neocolonialismo, tráfico de influencias, neoliberalismo rapaz y madriguera de Felipe Calderón y Georgina Kessel, a Iberdrola le fue de maravilla con ese precio. Para el Estado mexicano, por lo contrario, saldrá muy caro complacer la revancha contra el calderonismo, pues no agrega capacidad de generación adicional, se tendrá que reinvertir en modernizaciones y actualizaciones luego de pagar con la empresa española lo equivalente a toda la inversión ―con todo y accesos terrestres y espacios de carga― efectuada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Uno de los beneficios visibles de una financiada al 50% (con Fonadin, que dirige Omar Ortiz; Bancomext, a cargo de Luis Antonio Ramírez, BBVA, a cargo de Eduardo Osuna, y Barclays, que representa Raúl Martínez-Ostos) será que la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett, ya no tendrá que pagar hasta 52 mil millones de pesos anuales a Iberdrola por el suministro de 7,400 MW, lo cual le abre espacio para mejorar su margen de operación, amortiguar sus pérdidas y, tal vez, evitar mayores aumentos a las tarifas eléctricas residenciales e industriales.

El otro 50% del precio pactado inicialmente ha sido capital directamente aportado por el Gobierno de México, pues debido al considerable sobreprecio, difícilmente era “bancable” la totalidad de la operación.

El acuerdo fue armado por el fondo privado Mexican Infraestructure Partners, que dirige Mario Gabriel Budebo, en alianza con Barclays, y habrían aportado unos 90 millones de dólares conforme al documento oficial de Iberdrola; en esa misma presentación, la empresa enfatiza en que no se irá de México y utilizará los cerca de 6 mil millones de dólares para transitar sus generación hacia fuentes renovables (eólica, fotovoltaica) en Estados Unidos, Europa y parte en México…, donde con las plantas que conserva ―las 11 más modernas― le generan un EBITDA de 400 millones de dólares con una capacidad de 2,400MW que mantiene. Los recursos obtenidos le permitirán acelerar 10 años su transición a un total “Cero Emisiones” hacia 2030.

Para rematar, con esa venta, Iberdrola podrá reducir en 50 puntos base su apalancamiento y riesgo financiero sobre deuda total.

Pues sí, mató víbora en viernes. Los amagos e insultos le redituaron con creces.

Cemex-Vulcan, acuerdo en ciernes. Desde hace semana y media que Cemex, que dirige Fernando González, anunció que está por llegar a un acuerdo con Vulcan Materials, que comanda Thomas Hill, para pactar un nuevo contrato para la descarga de cemento y otros materiales de construcción en el muelle de Sac-Tun (antes Calica) de Punta Venado. La empresa estadounidense ha mostrado su disposición a un nuevo acuerdo, aunque sujeto a la salida del predio de fuerzas policiacas. El convenio, nos dicen, podría estar listo para la próxima semana, para beneficio de ambas partes. Pero al margen de ello, Vulcan ya elevó a 1,900 millones de dólares ―y seguirá al alza― el reclamo de indemnización contra el Gobierno mexicano por haber clausurado sus operaciones mineras desde el año pasado.

¿Tarjeta Bienestar? No se preocupe. Sí usted es habitante del Estado de México y beneficiario de programas sociales para adultos mayores o por discapacidad, no se preocupe si no realizó el cambio de su tarjeta de Banco del Bienestar cuyo cambio concluyó el 31 de marzo pasado. Tendrá que ser paciente y esperar hasta el 7 de junio para realizar el cambio, fecha en que reinicia el proceso de modernización de sistemas. Y, como lo recordó la secretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel, los derechohabientes deben mantener su tarjeta anterior, ya que pueden tener ahí saldos a favor y/o estar recibiendo recursos de otros orígenes, ya sea IMSS, ISSSTE o personales…, y evitar que algún tramposo se haga pasar como representante de esa secretaría para robarse el dinero ahí depositado.