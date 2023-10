Navblue engañó

Lo que se llamó pomposamente “revolución y rediseño del espacio aéreo” en el Valle de México resultó en riesgo para el conjunto de operaciones aéreas en el país, máxime que tendrán que convivir próximamente un mayor número de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a cargo del general Isidoro Pastor, con el Internacional de la Ciudad de México, cuyo timón lleva el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.

El origen del problema nació por las sugerencias de José María Riobóo hechas en 2019 al entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para contratar a la francesa Navblue, que aquí representa Fabrice Hamel. El resultado es que las rutas y trayectorias de Navblue ahora han sido revisadas una y otra vez debido al oportuno encendido de alertas Traffic and Collision Avoidance System (TCA’s) y el de última instancia Resolution Advisories (RA’s) entre aeronaves en el Valle de México.

Navblue originalmente estableció que eran posibles 61 operaciones por hora en el AICM en convivencia con el AIFA. Ahora se le enmienda la plana a los franceses en el documento que elaboró Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) para justificar la reducción de 52 a 43 operaciones por hora en el aeródromo capitalino a partir de enero próximo.

El documento del organismo a cargo de Javier Vega Dour revela el escalofriante dato que entre enero y julio de este año registraron oficialmente 1,594 aproximaciones frustradas en el AICM y de las cuales 784 fueron por el riesgo entre un avión en tierra y otro despegando o aterrizando. El reportero Aldo Munguía, de El Financiero, a través de una consulta en el Inai, reveló las matrículas de algunos de los aviones involucrados en tales incidentes.

El problema es ahora hacia adelante: pese a la reducción programada de vuelos en el AICM y con el aumento esperado en el AIFA, existen retos que habrá que resolver por la ubicación casi de frente de la pista 2305 en el aeropuerto capitalino y la pista 2204 en el mexiquense, lo cual pondrá a prueba la habilidad de pilotos y controladores de tráfico para gestionar en la realidad operaciones en climas adversos, mientras los que contrataron y autorizaron ya están en su casa sin responsabilidad de lo generado.

Morena desespera en Miguel Hidalgo.No nerviosos, si no desesperados son los líderes de Morena en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX. Les apura tanto el reconocimiento social para Mauricio Tabe al punto que hasta le pusieron “marcaje personal” al alcalde, quien el pasado domingo inició recorridos por las colonias de la demarcación para difundir su 2º Informe de Gobierno; pero ya no va sólo acompañado de sus simpatizantes y equipo de trabajo, sino también de morenistas…, quienes buscan mediante diversos tongos crear la impresión de que los vecinos están molestos con el Gobierno de oposición. Bueno, los morenistas hasta editan videos, suben notas falsas, gritonean en algunos barrios para “hacer ruido” en las redes sociales y, según ellos, boicotear el Gobierno del panista. La desesperación de Morena nace de que Tabe es de los alcaldes mejor calificados en la CDMX, situación que los desanima y les quita toda posibilidad de recuperar ese territorio en las elecciones del 2024, en las que el alcalde buscará reelegirse. Lo que deberían pensar los líderes de Morena es que a quienes manda de emisarios y reventadores pueden voltearles bandera…, pues de tanto tiempo de seguir a Tabe y sin encontrarle nada para afectarlo, terminarán coreando: “¡Ya tú sabe, con Mauricio Tabe!”.

Chiapas: Sasil de León lanza rugido. Y luego de quedar en el aire el “destape” de Manuela Obrador para competir por el partido oficial por la gubernatura de Chiapas, surge de nuevo como la favorita en los sondeos de opinión: Sasil Dora Luz de León Villard tiene fuerte arraigo en Chiapas, que inició su carrera política en el Partido Verde Ecologista de México. Hace una década fue diputada local y secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres durante el Gobierno de Manuel Velasco y, posteriormente, diputada federal. Y desde 2018 es senadora por Chiapas, de donde se afilió a Morena y va por la gubernatura, ahora que encabeza el primer lugar en las mediciones interiores de ese partido.

Se verá, por supuesto, la distribución de candidaturas que tiene un fuerte matiz de género, y como el Partido Verde —aliado oficial— define su postura para impulsar a Luis Armando Melgar como su mejor carta.

Derrapa Semarnat. Pues el equipo de María Luisa Albores anda dando tumbos en el caso del Río Sonora y Bacanuchi al acusar a Grupo México, de Germán Larrea, de no haber remediado los daños provocados por un derrame de residuos químicos en 2014. Grupo México notificó oficialmente que Conagua, de Germán Martínez, y Cofepris, que lleva Alejandro Svarch, han realizado estudios que desmienten las versiones de Semarnat, y que los residuos recién reportados por esa entidad corresponden a la minería clandestina y a la agroindustria sin control.

Si no puede, que no reparta, pues.