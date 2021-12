Telcel 5G, no TV, prioridad de Slim

El objetivo inmediato y estratégico de Carlos Slim es que Telcel ponga en marcha rápidamente su red 5G, no el cambio de concesión de Telmex para ofertar televisión restringida mediante Claro TV; y está muy cerca del objetivo pues a principios de 2022 el IFT, que encabeza Adolfo Cuevas, autorizaría a Telcel añadir el nuevo servicio móvil inalámbrico en la banda de 3.5 Ghz que ya tiene concesionada y para lo cual, se estima que la firma encabezada por Daniel Hajj, invirtió unos 2 mil millones de dólares.

El IFT revisó a detalle durante año y medio el arribo a México de la nueva tecnología que potencializa el “Internet de la Cosas” y el “Internet de las Personas”, abriendo el espacio regulatorio para ello. Ahora el Instituto establecerá a Telcel una contraprestación que rondaría los mil millones de pesos pagaderos al Gobierno federal por agregar el nuevo servicio. Vaya, dada la relevancia de los contenidos vía streaming, la nueva generación de APP’s, big data e inteligencia artificial, el despliegue 5G tiene mucho mayor alcance que el servicio unitario de televisión restringida.

Este hecho anula el “borrego informativo” de que el IFT —por exigencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador— modificaría el título de concesión de Telmex a fin de ofrecer televisión restringida. Un borrego (o sea un sofisma interesado) que soltaron algunos exfuncionarios públicos para “sacudir el petate del muerto” y vender sus servicios a los posibles afectados. Pero el proceso de revisión de la concesión de Telmex empezó hace 2 años y el IFT aún analiza si es o no conducente dicho cambio.

Lo cierto es que Telcel está a tiro de piedra de lanzar el servicio de banda ancha y alta velocidad y para la cual enfocó parte sustancial de su CAPEX, y está a la espera de que a principios del próximo año le autoricen “encender el switch”… y le habrá ganado de calle a AT&T, que aquí dirige Mónica Aspe, que ayer apenas conectó 50 dispositivos 5G al anunciar que desplegará esa red en los próximos 3 años.

Constellation: la chela más cara del mundo. La empresa que encabeza William Newlands ya asumió en sus estados financieros la pérdida total de 700 millones de dólares por la cancelación de la planta en Mexicali por parte del gobierno mexicano. Ahora, Constellation Brands invertirá 1,500 millones de dólares para una nueva planta en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto significa que la firma que aquí lleva Daniel Baima invertirá un total de 2,200 millones de dólares luego que una consulta patito (junto con prejuicios y desinformación sobre el suministro local de agua) diera al traste con su proyecto en Mexicali. Si Constellation busca en Veracruz producir el mismo volumen que en su finado proyecto, cada litro -prorrateado a 10 años- tendrá un sobrecosto de 142% respecto al litro elaborado en su planta por Nava. ¡Vaya manera de estimular la inversión extranjera!

JAS, financiamiento al quite. El financiamiento accesible es clave en estos momentos y con la pandemia Covid-19 aún encima: el 65.5% de las empresas se apoya en sus proveedores y 36.1% se apoya en la banca comercial. Los expertos de JAS Financial Solutions, al mando de Javier Sentíes, exponen con claridad que este esquema no cubre totalmente las necesidades de solvencia de una organización y afecta gravemente la cadena de valor empresarial y con ello el entorno económico nacional. Es por ello que JAS ofrece a sus clientes conseguir las condiciones crediticias para mantener su solvencia sin estrangular su ecosistema de negocios. Considérelo para la cuesta de enero.

Ventanilla pirata para Philip Morris. Esto es power y no tonterías: la Secretaría de Economía se brincó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria e inició su consulta para revisar y hacer las enmiendas que cada 5 años se hacen a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) de acuerdo al Comité del Sistema Armonizado de la Organización de Aduanas. Y en ella, como quién no quiere la cosa, ¡zaz!, que se cuela la excepción que permite la importación de los dispositivos calentadores de tabaco (fracción 8543.70.18) que sólo fabrica y distribuye Philip Morris que aquí conduce Andzej Dabrowski, con lo que Economía se brinca olímpicamente el decreto de López Obrador con que se prohíbe la importación de todo dispositivo electrónico para consumo de nicotina. Aquí está la liga de Internet (https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda.html) para que cheque que los funcionarios cercanos a Tatiana Clouthier incorporaron al pie de la letra la propuesta de reforma de ley hecha por el morenista Carlos Noriega que obsequia un monopolio a Philip Morris.