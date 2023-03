Acuerdo en la Costa Chica

Relevante acuerdo, nos comentan, el que firmaron ayer los gobiernos de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado, y de Oaxaca, a cargo de Salomón Jara, para impulsar acciones de seguridad e inteligencia en la zona limítrofe de sus respectivas entidades. El encuentro para este propósito tuvo lugar en la Costa Chica de Guerrero, en el municipio de Cuajinicuilapa. Estuvieron presentes en el acto el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el coordinador de la Guardia Nacional en Guerrero, Andrés Ramírez Xochicalli; el fiscal general de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla; la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y el presidente municipal de Cuajinicuilapa, Edgardo Paz Rojas. Ahí el dato.

Harfuch dice que no, pero…

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha dicho en reiteradas ocasiones –ayer lo repitió— que no aspira a obtener una candidatura a cargo de elección popular, pues su tarea no admite distracciones. Pero…, al parecer, hay algunos que piensan distinto y que aún apuestan a que el jefe de la Policía cambie de opinión. Por lo pronto, no deja de llamar la atención el hecho de que el funcionario siga acudiendo a brindar apoyo de la institución que encabeza a alcaldías ubicadas en distintos rumbos de la capital: en el norte, en el sur, en el oriente. Ayer, por ejemplo, estuvo con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Muchos vieron en esa imagen a un mando policiaco y una “corcholata”, pero otros vieron de plano a dos “corcholatas”. En política la realidad depende mucho de las gafas con las que se observe, nos dicen. El caso es que en algún momento también en la capital tendrá que haber definiciones.

“Mauricio Vila, presiden…”

Y fue el Presidente López Obrador el que ayer al abrir su mensaje ante la comunidad de banqueros del país, durante la Convención Bancaria en Mérida, sin querer queriendo, como dice el clásico, “destapó” al gobernador de Yucatán. Iniciaba con los saludos el mandatario: “Amigas, amigos, Mauricio Vila, presiden…”, dijo, y ahí se detuvo. Siguió desdoblando el discurso que iba a leer, volteó a ver al aludido y esbozó una sonrisa, pues ya había caído en la cuenta de lo dicho: “…gobernador”, corrigió entonces. Ante los murmullos del auditorio, el mandatario no tuvo otra que redondear la situación: “Un destape más”. Y ahí ya se desataron algunas risas celebrando el humor presidencial. Es sabido que López Obrador tiene buena relación con Vila, y que este último está en la lista de los presidenciables panistas. Así que lo de ayer no podía pasar desapercibido.

Confeti de candidatos de oposición

Y hablando de posibles candidaturas, donde la lista cada día crece más es en la oposición. Y es que, luego de que apareciera una foto en las benditas redes de varios de los apuntados reunidos con el experredista Guadalupe Acosta, este último dijo que la cifra de precandidatos es hasta ahora de 13, sin considerar en ella a los que no han dicho que quieran sumarse a un proyecto de unidad, con lo que la cuenta sería mayor. Lo anterior se lo dijo a Carlos Loret de Mola, a quien dio algunas pistas de lo que eventualmente sería un principio de rumbo a la designación de candidato. “Debe de haber un proceso de eliminatorias sucesivas, no podemos llegar a un proceso con 20, hay que ir viendo quiénes son los más competitivos”, y luego “una fase final”. Harán, pues una propuesta de método mixto con encuestas y participación de la sociedad, debates y recorridos por el país.

Nerviosismo en elección de consejeros

Cosas que están pasando en la elección de cuatro nuevos consejeros del INE. Y es que lo que para unos fue motivo de “alivio”, para otros significó que la “alerta” se mantiene. Resulta que este jueves el Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de los perfiles que avanzaron a la siguiente etapa en el proceso para renovar cuatro asientos en el Consejo General del INE, donde el exasesor de Morena ante el órgano electoral Jaime Castañeda, el hombre mejor evaluado en el examen, quedó fuera, al igual que Armando Ocampo, excomisionado de Atención a Víctimas en la capital. Sin embargo, Bertha Alcalde Luján, hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, sigue adelante. Y es que a pesar de que una amplia trayectoria en el servicio público la acompaña, su cercanía con el partido en el gobierno sigue avivando el “sospechosismo” de algunos. A muchos este proceso ya empieza a generarles nerviosismo y desgaste. Por lo pronto, quedan 46 hombres y 46 mujeres. Pendientes.

Plan C en la CDMX

Nos cuentan que ayer consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México se reunieron con diputados locales para analizar las repercusiones del Plan B en este árbitro local. Aunque para ser precisos, en este caso ya es un Plan C, pues el IECM ya había padecido una serie de recortes en su estructura y en su presupuesto con las reformas aprobadas el año pasado por el Congreso local. Durante el encuentro de ayer, la presidenta del Instituto, Patricia Avendaño, alertó que con los cambios a nivel federal se ponen en riesgo ejercicios como las consultas sobre Presupuesto Participativo y la elección de comités vecinales. Dijo también que están en riesgo las plazas de más de 165 empleados de los 33 comités distritales. En la reunión no se descartó, nos dicen, la presentación de recursos de impugnación, como controversias constitucionales.