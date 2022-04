Y Aeroméxico falla otra vez

A veces parece que no puede ser peor la situación de los vuelos de Aeroméxico, pero la aerolínea se encarga de dar a sus pasajeros golpes de realidad. Dabamos cuenta ayer en este espacio que el vuelo 2410 de México a Tampico del día jueves había tenido dos horas de retraso, una por mal tiempo, de la que no se le puede responsabilizar a la empresa, pero la otra porque la tripulación simple y sencillamente llegó hora y media tarde. Bueno, pues resulta que en el mismo vuelo, de ayer, pasó exactamente lo mismo otra vez, y a los pasajeros los hicieron ver de nuevo su suerte. No es que no le estén echando ganas en la aerolínea que encabeza Andrés Conesa, el problema es que parecen estarlo haciendo para subir en la escala del desprestigio, nos comentan.

• Extraña licitación en Neza

Muchas cejas están levantadas en el Congreso mexiquense ante lo que algunos consideran una sui géneris licitación para arrendar, por 300 millones de pesos, un “servicio integral de vehículos equipados para patrullas” por parte del ayuntamiento de Nezahualcóyotl, al frente del cual está Adolfo Cerqueda Rebollo. Y es que, nos aseguran, el procedimiento se llevará a cabo fast track, pues se dio un periodo de apenas 10 días hábiles para hacer la asignación, programada para darse a conocer el 26 de abril. Sin embargo, expertos en el tema han advertido que, dada la escasez de autos en el mundo, el plazo es insuficiente para cualquier empresa, por lo cual, la que resulte adjudicada no podrá cumplir con los tiempos de entrega… salvo que, temen, ya se tenga cerrado el trato con un proveedor. O sea, antes de que otras arrendadoras presenten sus propuestas económicas. Por lo pronto, desde el Congreso estatal se pidió que haya transparencia en el concurso y autoridades no sólo del Estado de México, sino también federales, ya tienen puesta la lupa en el caso, nos comentan.

• El reclamo, el miedo, la realidad

El caso de la joven Debanhi Escobar, quien fue hallada sin vida la noche del jueves, luego de 13 días de haberse reportado su desaparición, tiempo en el cual su familia emprendió una búsqueda incesante, ha provocado una vez más una fuerte indignación no sólo en Nuevo León sino en todo el país. En redes sociales, en pronunciamientos diversos y en protestas en la calle, el principal reclamo es por el miedo que parece superponerse, cada vez más, sobre la certeza de seguridad que deberían de tener las vidas de todos, pero mucho más las de las mujeres, por las vulnerabilidades que les impone una realidad como la que vivimos. Los reclamos son por la incapacidad que están mostrando las autoridades para reaccionar ante una situación sistémica que desfavorece y violenta a las mujeres. Y por la incapacidad de articular, ante esa realidad, una respuesta de Estado.

• Ken, con todo con el corredor transístmico

Y fue al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien vieron ayer muy entusiasmado y comprometido con el proyecto del Corredor Transístmico que promueve el gobierno del Presidente López Obrador y que consiste en generar una conexión entre el Pacífico y el Golfo. Y es que el evento de ayer en Veracruz, en el que se presentaron las características del proyecto y sus avances, y en el que la presencia de los gobernadores de entidades a las que favorecerá mostró el arropo con que cuenta, es el mayor guiño que el gobierno de la 4T le pudiera hacer a la inversión privada, pues el proyecto abre las puertas para el desarrollo comercial de la costa este de Estados Unidos. Así fue como Salazar, rompiendo un poco el protocolo, tomó el control del micrófono y llamó a los hombres fuertes de empresas como General Motors, Kansas City Southern y EDP Renewables, para animarlos a subirse al proyecto. La relación de México con EU “es para siempre”, repitió. ¿Así o más apoyo?

• Los mensajes inesperados

Mal momento el que hizo pasar el personal que lleva las redes sociales del PRD en la Cámara de Diputados a la dirigencia nacional y en general a los líderes y legisladores de ese partido. Y es que ayer aparecieron en la cuenta de Twitter de la bancada del sol azteca unos mensajes inesperados: “A nombre del equipo de redes de los diputados del PRD, le pedimos perdón a México por lo que hicieron nuestros jefes. Vendieron la patria por maletas de efectivo y ni siquiera nos pagan”. Los tuitazos fueron aprovechados por los adversarios de los amarillos que se dieron vuelo también en las benditas redes exhibiendo “la confesión”. Desde las cuentas del PRD y de sus diputados tuvo que venir la respuesta: “nos hackearon la cuenta, los mensajes emitidos son falsos”. Acusaron violencia digital y lo atribuyeron a quienes no ganaron el debate político de la Reforma Eléctrica. El caso es que por unos minutos sí que estuvieron en aprietos.

• La pesada inflación

Las cifras de inflación siguen superando todos los pronósticos y poniendo el tablero económico con cada vez más focos rojos encendidos. Ayer se dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 7.72 por ciento, una cifra no vista en más de 21 años. Dentro de ese indicador, la inflación subyacente es la que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y largo plazo, y también tiene malas noticias: sigue mostrando presiones importantes. A tasa anual se ubicó en 7.16 por ciento, acumulando 15 quincenas de incrementos. El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, ayer refirió que la última vez que la subyacente se situó por encima de 7 por ciento fue la segunda quincena de 2001. La inflación seguirá siendo un enorme reto principalmente para Banxico y para el gobierno, pero más para quienes sufren sus efectos: los que menos tienen y más deben invertir de su ingreso para comer.