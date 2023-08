Y fue Ricardo Monreal el que ayer debió pronunciarse sobre el caso de la alcaldesa guinda de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, durante una gira que realizó por el puerto de Acapulco. Y es que el tema de la presidenta municipal, de la que se siguen difundiendo videos y diálogos del encuentro que tuvo con el líder del grupo criminal Los Ardillos, no deja de aparecérsele incómodamente a los morenistas. “La alcaldesa tiene que rendir cuentas y deslindarse de cualquier responsabilidad que exista. Lo más grave en México es que sus autoridades se conviertan en cómplices o protectores y eso no puede ser, ella sabe muy bien dónde está parada y sabe lo que necesita su municipio”, señaló el zacatecano. No hay que descartar, nos comentan, que a otros aspirantes el tema se les siga apareciendo en frente.

¿Aguantar vara?

Muchas cejas se levantaron ayer durante la participación de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, en el foro “Participación Política de las Mujeres. Una Aproximación Interseccional”, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque resulta que llamó a no banalizar el concepto de violencia política en razón de género y a no victimizarse. Incluso pidió a las mujeres: “aguantar a veces vara”. La propia funcionaria antes advirtió que diría algo políticamente incorrecto y soltó: “Dividamos lo que es política, aunque no nos gusta, de la violencia política en razón de género… Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política es pinche y pues así es ¿no? Hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos”. Ahí el dicho de la encargada de defender a las mujeres. Uf.

Los 30 años de Televisión Azteca

Y el dato es que hoy Televisión Azteca cumple 30 años convertida en una de las televisoras referenciales del país. Fue en 1993 cuando Ricardo Salinas compró la empresa y se dio a la tarea de ubicarla en el gusto del público con una propuesta disruptiva y tras romper el monopolio televisivo que había existido hasta ese momento. En 2016, Salinas Pliego nombró a Benjamín Salinas Sada como director General, quien desde entones ha hecho cambios e innovaciones para transformarla en el medio tradicional y digital que es hoy. Sus plataformas digitales actualmente son seguidas por 1 de cada 2 mexicanos con acceso a Internet, y se ha hecho de una robusta base de seguidores en redes sociales que superan los 150 millones. ¡Enhorabuena!

Que le paren a los “otros datos”

Y fue en el debate que ayer tuvo lugar en la Comisión Permanente, donde los legisladores del PRI, encabezados por el senador Manuel Añorve hicieron un llamado al oficialismo a dejar de contar cuentos alegres y a usar “otros datos” para engañar sobre el desempeño real de la economía en el país. El crecimiento en algunos trimestres no refleja una situación general en todo el país y menos si se considera que la oferta del gobierno actual fue la de crecer en 4 por ciento, señaló el guerrerense. Además, la pobreza, desde 2018, ha aumentado en un 24 por ciento, con millones de mexicanos más viviendo en condiciones precarias, lamentó. En cuanto a empleo, enfatizó que la administración actual ha generado menos plazas en comparación con el periodo anterior, cuando se generó el doble. Ahí el reclamo tricolor por los dichosos “otros datos”.

Las encuestas de Torruco

Suele llamar la atención, aunque no sorprender, nos comentan, que nombres de políticos que no las traen todas consigo como para apuntarse a buscar una candidatura importante de pronto aparezcan en supuestas mediciones de opinión que se difunden en las benditas redes. Lo que sí salta es que los supuestos beneficiarios de esas mediciones las promuevan, sin considerar que los resultados distan de la realidad que presentan casas que realizan mediciones serias. Es el caso del diputado Miguel Torruco, suspirante por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno que, nos aseguran, no se ayuda mucho al replicar encuestas que lo ponen con preferencias superiores al 80% y a figuras que sí son destacadas como Clara Brugada, Ariadna Montiel o Mario Delgado no alcanzando ni 10 por ciento cada uno. ¿Qué van a decir estos últimos del diputado?

Ajuste de nota en BC

Y en estos días en los que calificadoras dan resultados sobre evaluaciones a finanzas de países y estados, hay quienes se truenan los dedos, pero también quienes se congratulan de haber hecho bien la tarea. Es el caso del gobierno de Baja California, a cargo de Marina del Pilar Ávila, al que la calificadora HR Ratings acaba de ajustar la nota favorablemente al pasarla de BBB con perspectiva estable a BBB con perspectiva positiva, esto último al proyectar una disminución de la deuda en los próximos años. El secretario de Hacienda en la entidad, Marco Moreno Mexía, es quien ha dado seguimiento a las decisiones instruidas por la mandataria estatal de implementar medidas financieras responsables que se manifiestan en tres indicadores relevantes: superávit en el balance primario, disminución en el nivel de endeudamiento relativo y disminución del pasivo circulante. Ahí el dato.