Alfaro y el Canelo

Relevante, nos comentan, el uno-dos y en una de ésas hasta el tres, que conectó ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El uno, al anunciar el regreso del máximo boxeador mexicano del momento, Saúl Canelo Álvarez, a su natal Jalisco, para su próxima pelea, que tendrá como sede el estadio Akron. El dos, al dar cuenta de que el gobierno estatal ha intervenido para imprimirle a la función un sentido social, pues regalará ocho mil entradas a niños, niñas, jóvenes y familias cuyas condiciones económicas les impiden acceder a un espectáculo como éste. “Ocho mil boletos que vamos a poner a disposición de la gente que quiere a Saúl y de quienes van a tener la oportunidad de ver un evento nunca antes visto en nuestro país”, celebró el mandatario. Y el tres, porque la pelea será uno de los eventos estelares de las conmemoraciones de los 200 años de Jalisco como estado libre y soberano. Ahí el dato.

Feminicidio sin resolver

Nos recomiendan no perder de vista el caso del feminicidio en contra de Rosa María Bello, perpetrado el pasado 11 de junio en una unidad habitacional de Azcapotzalco. Y es que a nueve meses del crimen, los avances en la investigación son nulos, al grado de que fueron los familiares quienes encontraron las primeras pistas y ubicaron al sospechoso. Es probable, nos dicen, que la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, no esté enterada de que en la institución que encabeza esta vez no están haciendo bien el trabajo. Lo deseable es que se pueda dar con el o los responsables del ataque sufrido por una profesora de primaria y promotora de la lectura, que no tenía deudas ni problemas con nadie, según han dado cuenta sus familiares. Esclarecer este crimen abonará al prestigio de las autoridades capitalinas, en su batalla cotidiana contra la violencia de género, nos comentan.

Relevante iniciativa para votar

Y resulta que los institutos electorales de Coahuila y del Estado de México han aprobado la implementación del programa piloto del Voto Anticipado, diseñado para las personas que no puedan ir a votar a las casillas por cuestiones de salud. Se trata de una iniciativa impulsada desde 2019 por la consejera del INE Dania Ravel —una de las principales opositoras del Plan B de la Reforma Electoral— y que se puso en marcha en el proceso local 2021-2022 de Aguascalientes, con resultados relevantes, pues hubo una participación de casi el 80% de las personas que conformaron la lista nominal de este tipo de electores. Para el próximo 4 de junio ya se han registrado 548 ciudadanos para esta modalidad, 241 para Coahuila de Zaragoza y 307 para el Edomex, de los cuales 205 son hombres y 343 son mujeres. Pendientes.

Desactivando la bomba

Y fue en Durango donde el exgobernador José Rosas Aispuro dejó como herencia al gobierno de Esteban Villegas una bomba de tiempo relacionada con el magisterio. Porque resulta que un descuento que la administración pasada le hacía a maestros no lo entregó a las empresas a las que debía, razón por la cual muchos trabajadores de la educación entraron al buró de crédito. El líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, dio cuenta ayer del problema, pero también celebró la decisión del nuevo mandatario de avanzar hacia una regularización. En la reunión plenaria con las secciones 12, 35 y 44, Villegas informó que desde el primer día de su administración a la fecha, a los maestros no se les debe nada. Además anunció que se instalará una mesa de trabajo para dar solución al problema. Así que la bomba de la administración panista ya se está desactivando.

Al refuerzo en la MH

Y para quienes hay buenas noticias en materia de seguridad en estos días, nos hacen ver, es para los vecinos de la Miguel Hidalgo. Porque resulta que la administración a cargo del panista Mauricio Tabe sigue teniendo la mira puesta en la inversión en este rubro. Así, a partir de este mes, el estado de fuerza del programa Blindar MH contará con 14 cuatrimotos para aumentar la vigilancia en diversas colonias, entre las que se encuentran la Pensil, Reforma Social, Popotla y Granada, así como para cubrir recorridos perimetrales e itinerantes en puntos donde la ciudadanía solicite apoyo. A decir del edil panista, la estrategia continúa dando resultados positivos y ejemplo de ello es que el gabinete de seguridad de esa demarcación reportó una reducción del 30 por ciento en los índices delictivos en lo que va de marzo, en comparación con el mismo lapso de 2022. Ahí el dato.

Coahuila y el repunte de delitos

En donde se percibe una preocupante espiral de violencia es en Coahuila, uno de los dos estados en los que habrá elecciones para renovar poderes locales este año. Y es que durante el primer mes de este 2023 se registró un alza en ocho delitos de alto impacto, entre ellos tres que afectan principalmente a las mujeres, como son violación, violencia familiar y trata de personas. La entidad que gobierna Miguel Riquelme cerró el 2022 con aumento en varios ilícitos, por lo que las cifras del primer mes de este 2023 confirman una escalada en la incidencia delictiva que nadie debe subestimar. Se desconoce quién será el nuevo mandatario estatal. Lo que sí es un hecho es que el elegido deberá estar preparado para enfrentar la herencia que le dejará Riquelme. Uf.