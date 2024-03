A un año de la tragedia migrante

Hoy se cumple un año de los trágicos sucesos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez en la que perdieron la vida 40 indocumentados. Estaban retenidos en ese lugar dependiente del Instituto Nacional de Migración, que entonces y también ahora encabeza Francisco Garduño. Las malas condiciones en las que se encontraban fue la razón por la cual, en protesta, prendieron fuego a unos colchones. El incendio se salió de control y nadie les abrió la puerta con oportunidad para que pudieran salvar la vida. Un año después “no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”, acusaron ayer ONG.

Sin cambios

En los pasillos del INE se corrió el rumor de que la intención de Morena y sus aliados para sustituir a Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial se quedará en eso, en un intento que provocó mucho ruido, pero que tuvo poca eficacia. Y es que el consenso entre consejeros electorales, nos dicen, es unánime para no quitar, ni una coma, a lo aprobado para el evento del 7 de abril, donde la casa del árbitro de los comicios será el gran escenario de la confrontación de ideas y propuestas. Es más, en la herradura de la democracia ya tendrían la mira puesta en el segundo debate, por lo que ya se dio visto bueno a toda la logística del posterior encuentro de aspirantes presidenciales, quienes se volverán a ver las caras el 28 de abril, allá por los Estudios Churubusco. Ahí el dato.

Rocha y las mantas

Y fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ayer lanzó un mensaje institucional en el que pide a turistas visitar su entidad y en el que invita a sus gobernados a no desaprovechar sus vacaciones. “No tengan miedo, el gobierno está para cuidarlos”, se escucha decir al mandatario estatal, quien apenas el fin de semana pasado estuvo en medio de la polémica por el caso del levantón de 66 integrantes de familias, de los que su propio gobierno ha afirmado que faltan 8 por aparecer. Sin embargo, el mismo día en que ha comenzado a circular el mensaje de Rocha, también aparecieron mantas que rechazan la existencia de una guerra entre grupos del crimen. “Sinaloa es un estado tranquilo”, insiste en su mensaje el gobernador. Uf.

Diputada trans reclama a MC

Y es Movimiento Ciudadano, el partido que comanda Dante Delgado, el que volvió quedar exhibido. Esta vez por Fernanda Félix, quien recién había asumido como diputada por ese instituto político en suplencia de Julieta Mejía, quien se encuentra en campaña para buscar un escaño en el Senado. “Me acabo de enterar que me bajan de la diputación, la titular decidió meter el oficio de regreso, a escondidas, sin avisarme, sin decirme absolutamente nada, a lo cobarde diría yo”, acusó ayer en un video. Lo peor de todo, nos comentan, es que acusó que fue utilizada por el partido fosfo fosfo por ser diputada trans, para posicionarse en el pleno en favor de la comunidad LGBT en la sesión en la que se aprobó la prohibición de las terapias de conversión conocidas como Ecosig. “Muchos diputados de Movimiento Ciudadano no votaron, pueden ver el tablero… Simplemente me utilizaron para subir sus puntos en época electoral”, señaló.

Tregua de Semana Santa

Y nos cuentan que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron, por Semana Santa, disminuir sus protestas. Sin embargo, adelantaron que el tema de instalarse en un nuevo plantón no está olvidado, ya que seguramente regresarán a las movilizaciones a partir del 13 de abril. Dicen que al momento no ven voluntad por parte del Gobierno federal para sostener un encuentro con ellos. Lo que es un hecho, nos dicen, es que los padres de los jóvenes están cada vez más decepcionados y desesperanzados de que en esta administración pueda haber más resultados sobre el paradero de sus hijos. No obstante, aseguran que no van a dejar de recordar al gobierno sus promesas hasta el último día de la presente administración.

La libra el glifosato

Con la novedad de que el Gobierno federal ha decidido parar la prohibición del uso del glifosato. Fue ayer en un comunicado avalado por las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Agricultura que se informó que no se han concretado las condiciones para sustituir ese producto. “El Ejecutivo federal por conducto de las dependencias que suscribimos determinó continuar en la búsqueda de alguna alternativa de herbicida de amplio espectro y de baja toxicidad que sustituya al glifosato y que permita mantener la productividad de quienes optan por este insumo”, refirieron. Por cierto que los que celebraron la decisión fueron los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, que hasta litigios habían interpuesto contra la prohibición por el temor que tenían de bajar su producción por la falta del herbicida.