Como pocas veces ha ocurrido en el sexenio, anoche se articuló un cierre de filas de gran significado. En el que representantes de las más diversas y hasta contrapuestas fuerzas políticas han expresado su condena a la acción sin precedente, perpetrada por fuerzas policiacas de Ecuador, que irrumpieron por la fuerza en la embajada de México en Quito. Se trata de una acción excesiva que trasciende a cualquier diferendo entre políticos —en este caso entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Daniel Noboa por el caso del asilo al exvicepresidente Jorge Glas—. La afrenta a la diplomacia y la flagrante violación al derecho internacional por parte del gobierno ecuatoriano han dado toda la fuerza y apoyo al mandatario mexicano para que este caso llegue a la Corte Internacional de Justicia y derive en sanciones ejemplares.

El muro mexicano

Para no pasar por alto, nos comentan, el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de que medidas implementadas por México han contribuido a reducir el flujo migrante. Fue el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas quien señaló lo anterior para hablar sobre los números de marzo. Y es que cifras preliminares arrojan que en el mes que terminó se documentaron poco más de 100 mil cruces ilegales mientras apenas en diciembre la cifra fue de poco más de 300 mil. En estas páginas se ha documentado un aumento de 218 por ciento en las cifras de detenciones de migrantes, mismas que pasaron de 75 mil a 239 si se compara el primer bimestre del año pasado respecto del actual. Activistas han dicho que México la está haciendo de muro… y parece que no son los únicos en detectarlo. Qué tal.

Fuga de morenistas en MH

Y nos cuentan que en la alcaldía Miguel Hidalgo, las cosas no pintan muy bien para el morenismo. Porque transcurren las semanas y varios de sus operadores territoriales continúan dejando el chaleco guinda para ponerse la camiseta de la alianza Va por la CDMX y apoyar a Mauricio Tabe en su campaña por la reelección. Quienes pulsan de cerca el quehacer político en esa demarcación nos aseguran que recientemente algunos exfuncionarios de Participación Ciudadana del gobierno capitalino como Dulce Angélica Álvarez Triche, hicieron pública su adhesión a la campaña del panista. Si esto se lee además en el contexto de las mediciones que dan posibilidades importantes a Tabe de repetir, entonces en el guinda sería hora de que prendieran las alertas y se pusieran las pilas. Ahí el dato.

Correístas en la 4T

Interesante, nos comentan, los vasos comunicantes entre Ecuador, y particularmente la corriente de políticos afines al expresidente Rafael Correa y la 4T. Porque resulta que éstos forman parte de los antecedentes de la actual crisis diplomática entre México y Quito que lamentablemente ayer se desbordó. Fue el embajador Agustín Gutiérrez Canet, dato también relevante, quien reveló que “el ecuatoriano Ismael Daniel Tovar Herrera, excolaborador de Rafael Correa, es actualmente coordinador general de Asesores y Asuntos Internacionales del Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres”. El mensaje lo publicó en su cuenta de la red social X, aunque algunas publicaciones periodísticas del año pasado refieren que Tovar Herrera también ha tenido cargos en Palacio Nacional y en Gobernación. Ahí el dato.

Muchos frentes abiertos

Y hablando de asuntos internacionales, nos hacen ver que de pronto a la Cancillería, a cargo de Alicia Bárcena, se le abrieron varios frentes de manera simultánea. Y es que si una buena parte de las energías de la dependencia estaban hasta hace unos días puestas en tratar de frenar la ley antimigrante de Texas, impulsada por el republicano Greg Abbott, de pronto se agregó el diferendo con Ecuador que parecía que podría quedarse en lo verbal, pero ayer escaló a niveles no imaginados tras la vulneración de la embajada. Y no es el único tema que tiene a la dependencia en medio del fuego, pues también hay que anotar la subida de tono hacia el gobierno de Israel por el caso de la extradición, hasta ahora no concedida, de Tomás Zerón. Bárcena tendrá que hacerla de canciller y de bombera, nos señalan.

Y también con Perú

Y una más de temas internacionales que había pasado un poco desapercibida, nos dicen. Y es que resulta que en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde, publicó el decreto mediante el cual se da a conocer la imposición de una visa a ciudadanos peruanos que vengan a México. Se trata de una visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, es decir, turismo, actividades deportivas, artísticas, estudios, entre otras. Su aplicación empezará a partir del 20 de abril. Esta decisión, nos aseguran, se debe a que se ha detectado un “incremento sustancial” de ingresos de ciudadanos de ese país “cuyo perfil no se ajusta al del visitante o turista genuino y presentan inconsistencias en su documentación o información, robusteciendo la posibilidad de que un número significativo de personas pretendan utilizar la supresión de visa indebidamente”. Eso de las visas no suele gustar a los países a los que se las impone, así que… pendientes.