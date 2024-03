De la crisis en Campeche

Con la novedad de que el pulso que se daría mañana en las calles de Campeche ya no será. Y es que resulta que ese día tenían previsto marchar quienes apoyan la exigencia de que renuncie Marcela Muñoz, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por haber expuesto las vidas de policías, sobre todo de mujeres, durante un motín en el penal de Koben, y a quienes ha desdeñado la gobernadora morenista Layda Sansores, desatando hasta exigencias de que ella misma dimita. Y luego apareció una convocatoria a marchar ese mismo día ¡para respaldar a Layda! Ayer se advertía que en esa movilización podrían aparecer muchos burócratas, pues se denunció que a través de chats habían comenzado presiones y amenazas. Por la noche, la propia gobernadora dio un paso atrás y pidió que se cancele esa movilización, porque optará por el diálogo. Pendientes.

Los saludos en Oaxaca

Y nos piden no perder de vista quiénes son los gobernadores cuatroteístas que traen un buen arrastre en calle y no sólo adentro, sino también fuera de sus entidades. Porque hay algunos a los que les piden selfie y saludo y, a otros que nomás no pelan o como que les hacen el feo. Lo anterior viene a cuento porque, entre quienes ayer acudieron a la gira del Presidente en Oaxaca, nos cuentan que fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, una de las que más aplausos y saludos recibió. Eso ocurrió en la ceremonia por el 218 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez celebrada en Guelatao. Nos dicen que la maestra Delfina no dejó mano sin saludar ni foto sin tomarse, dando así gusto a quienes se acercaron al Museo Casa Natal de Benito Juárez. Se nota que a muchos les cae requetebién. De los que no, ya hablaremos.

Atrasito de la raya

Y es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se aprestan a ponerle un freno a la pretensión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra, de convertirse en una especie de juzgador alterno de los procesos electorales. En un proyecto de resolución, que en breve será debatido, se plantea declarar legalmente inválido el llamado “mecanismo de seguimiento a las campañas electorales” y también dejar sin efecto el documento titulado “Primer informe sobre la violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia” del órgano de defensoría. La razón es que genera riesgos en el proceso electoral. Ya la propia CNDH, anticipándose un poco al resolutivo, había decidido mantener distancia. “Atrasito de la raya”, le reiterarán los magistrados a la ombudsperson, nos comentan.

Candidatos en la UNAM

Y fue el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien aclaró ayer que todos los candidatos presidenciales son bienvenidos en la UNAM, aunque hasta ahora, también precisó, ninguno ha solicitado acudir. Vale la pena, nos comentan, valorar también su idea sobre cuál sería el espacio más propicio para que los abanderados de la 4T, Claudia Sheinbaum; PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez; y MC, Jorge Alvárez Máynez, se presentaran en la máxima casa de estudios. “No creo que sea lo mejor un acto masivo, y creo que la universidad se presta muy bien para que haya foros académicos de discusión de las plataformas, de las propuestas, y pueden concurrir, por supuesto, en cualquier momento, candidatos o candidatas a este tipo de actividades, que yo creo van más en sintonía con el espacio que es la universidad, que es un sitio de discusión y de reflexión”. Así que los aspirantes podrían ir preparándose para esa usualmente complicada aduana que es la Universidad. Pendientes.

De boletas y contratos

Con la novedad de que en la llamada “herradura de la democracia” se atajó cualquier especulación sobre los contratos para la producción e impresión de las boletas de la elección del 2 de junio. Y es que los consejeros electorales del INE, incluida su presidenta Guadalupe Taddei, cerraron filas y a una sola voz aclararon que tienen un convenio con Talleres Gráficos de México, el cual impide que existan intermediarios o subcontratación en la impresión de documentación y material electoral. Si alguien tiene dudas sobre un tercero en este tema contractual, en el órgano administrativo electoral dicen que es responsabilidad de Talleres Gráficos y, en su caso, de la Secretaría de Gobernación, dependencia a cargo de Luisa Alcalde, despejar las dudas. Ahí el dato.

Megapuente legislativo

Y los que se van a tomar nada más y nada menos que 11 días de descanso por la Semana Santa son los senadores de la República. Porque resulta que ayer, al cerrar una doble sesión a la que convocaron, citaron a la siguiente que tendrá lugar el 2 de abril. Nos hacen ver que quizá en el megapuente que disfrutarán los legisladores descansarán del fragor que los llevó a plantear el recursos de desaparecer poderes en un par de entidades. También hay quien considera que podrían ir ampliando su perspectiva sobre una necesidad cada vez más apremiante que no es otra que la de completar los nombramientos de magistrados electorales para completar las diversas salas —incluso la superior, donde faltan dos— en las que poco a poco irán incrementando los volúmenes de quejas que reciben y que requerirán atención inmediata. También hay quien cree que eso difícilmente pasará. Uf.