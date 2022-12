El Cuau va con Marcelo…

Y quien no habló de la crisis de feminicidios ni tampoco de la incidencia en varios delitos de alto impacto que van de mal en peor en su entidad fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. No, el mandatario mejor habló ayer —tras la reunión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública— de futbol y de la eliminación de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar. No dijo, por cierto, nada distinto a lo que se ha dicho hasta ahora, que una parte de la culpa la tuvo el entrenador por meter a un jugador que no estaba al 100 por ciento, que otra los jugadores porque deben sacar la casta en el campo. Eso sí, ya tiene su corcholata y no para el 24, sino para el Tri: quiere que la selección la tome Marcelo, pero … Bielsa. De seguridad, nos dicen, ya hablará otro día.

Profes de regreso

Pues con la novedad de que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se encontraban en campamento frente a Palacio Nacional, ayer lo levantaron y emprendieron el retorno a sus poblados. Los profesores, nos recuerdan, salieron de Chilpancingo el pasado 14 de noviembre y durante su trayecto a la capital, antes de llegar al Zócalo capitalino, realizaron varios bloqueos y causaron afectaciones en la autopista México-Acapulco. Los mentores, por cierto, no lograron el objetivo que se habían planteado que era el de establecer mesas de negociación de asuntos relacionados con plazas y salarios, y acusaron oídos sordos de la autoridad. No les funcionó estirar la liga, como es visto el hecho de que no se levantaran ni para que el Presidente pudiera rendir su informe el domingo pasado. Los profes advirtieron que buscarán fortalecer su movimiento y que… volverán.

El apoyo de AMLO a Samuel

Y fue el gobernador emecista de Nuevo León el que ayer recibió nada menos y nada más que del Presidente López Obrador, una expresión de respaldo en medio del diferendo que tiene con el Congreso estatal por la designación del nuevo fiscal en la entidad. Ocurrió durante la reunión del Consejo de Seguridad Pública y ante una treintena de gobernadores. “Quiero manifestar aquí mi apoyo al gobernador de Nuevo León, a Samuel García Sepúlveda, mi solidaridad, porque está enfrentando una embestida, que considero es de tintes partidistas y no tiene que ver nada con la justicia”, dijo. García agradeció la mención de pie y poniéndose la mano en el pecho. Y más tarde publicó un tuit advirtiendo a Adrián de la Garza que saque las manos de la justicia. Por cierto, que la confrontación abierta en la entidad es principalmente con el PRI y el PAN. Ahí el dato.

Zacatecas, saludos y asesinatos

El asesinato de policías en Zacatecas, entidad a cargo de David Monreal, sigue siendo, para mal, una realidad que la autoridad estatal no ha tenido la capacidad de resolver. Ayer, en el municipio de Valparaíso, tres policías preventivos fueron atacados a tiros. Dos de ellos perdieron la vida y uno más quedó herido. Hasta el 25 de noviembre pasado, Zacatecas sumaba ya 51 uniformados asesinados, ocupando con ello el primer lugar en ese lamentable rubro, de acuerdo con un registro que lleva la organización Causa en Común. Por cierto, que, con un diagnóstico distinto, el mandatario estatal acudió a la reunión del Consejo de Seguridad que tuvo lugar en Veracruz. “En coordinación con las Fuerzas Federales avanzamos en la recuperación de la paz”, tuiteó ayer, con una foto de él saludando. Uf.

“Ya estuvo bueno de mentiras”

Y a propósito de la Reforma Electoral, nuevamente la voz del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien habló en la FIL, sonó y se replicó profusamente en las benditas y polarizadas redes. ¿Y qué fue lo que dijo Córdova? Ah, pues lo siguiente: “Nadie está en contra de la austeridad ni mucho menos, y por cierto, hablando de posverdad y demás, nadie, nadie, no sé si en México, pero en el INE, incumple la Constitución. Ya estuvo bueno de mentiras… Nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que funcionarios públicos tengan una remuneración mayor a la del Presidente de la República, no salario. Y la remuneración, lo dice la Constitución, son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie…” El funcionario también pidió además que la Cámara de Diputados acate la orden de la Corte para que definan la remuneración del Presidente. Uf.

Avanza regulación

Y donde siguen dando pasos importantes para regular la operación de mercados públicos y concentraciones de tipo comercial es en Coyoacán, alcaldía a cargo de Giovani Gutiérrez. Una de las tareas centrales para ese fin, nos comentan, es la de dar certeza jurídica a los locatarios. A lo anterior han contribuido tres acciones relevantes: los “Miércoles de plaza”, para impulsar una reactivación económica, la campaña “Limpiemos nuestro mercado”, para atraer y mantener clientes y las campañas de entregas de cédulas de empadronamiento. Respecto a ésta última, el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila, destacó el hecho de que ahora sea pública y que ya no a escondidas o que estuviera supeditada a que el locatario tuviera algún conocido en la demarcación. Ahí el dato.