Destapes ahora en la CDMX

Con la novedad de que la efervescencia por los destapadores y las corcholatas se trasladó a espacios locales y fue la senadora Xóchitl Gálvez la que optó, pero por el autodestape. Y es que la legisladora anunció que buscará apuntarse a la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024 y no sólo eso, sino que ya delineó que su apuesta estará muy relacionada a la ingenería para resolver los problemas de la capital. Consideró que tiene las cartas credenciales e incluso se desmarcó un poco del partido que actualmente la arropa. “No tengo credencial del PAN”, dijo, antes de precisar que ella es más liberal que lo atribuido al albiazul. ¿Habrá levantado la ceja con la noticia algún personaje en San Lázaro o alguien en alguna alcaldía?

• Que se cuiden los jóvenes

Está ya más que confirmado que la población más joven es la que está siendo el foco de la tercera ola de la pandemia provocada por el Covid-19. De acuerdo con la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, este sector tiene más seguridad de que los impactos de la enfermedad usualmente no son mayores en sus casos —salvo en quienes pudieran tener alguna comorbilidad— y también están haciendo más vida social a causa del agotamiento que les produjo el confinamiento. Por eso seguramente seguirán en estos días los llamados a que no descuiden la aplicación de medidas sanitarias básicas —sana distancia, uso de cubrebocas— y a vacunarse cuando tengan oportunidad. El problema, efectivamente, no es tanto que ellos se enfermen sino que pueden contagiar a otros a los que podría no irles tan bien, nos comentan.

• De AMLO a Astudillo

Nos cuentan que durante su gira por Guerrero, el Presidente hizo un interesante reconocimiento al gobernador saliente Héctor Astudillo. “Lo felicito porque no es fácil gobernar cuando se tienen pocos recursos y, cuando hay muchas necesidades y, Héctor Astudillo ha sabido manejar el presupuesto. Y así como hablaba de que yo puedo caminar por mi país con libertad, así también él puede caminar con libertad, sin temores, por todo Guerrero”. El tabasqueño, nos cuentan, realiza su visita número 15 a la entidad, en la que ayer destacó la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilpancingo, y la coordinación que hay para la disminución de los índices de violencia, así como para la entrega de diversos apoyos sociales. “(Astudillo) Es un buen gobernador de Guerrero. Siempre hemos trabajado de manera coordinada y vamos a seguir así hasta el último día”, apuntó López Obrador.

• Primera prueba para Batres

Recién va llegando y al nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ya le cayó un primer asunto cuya resolución dará cuenta del tipo de gestión que tendrá. Y es que los alcaldes electos no morenistas que conforman la UNACDMX le pusieron sobre la mesa el tema de los procesos de entrega-recepción en las alcaldías donde ganaron, luego de que se postergaran los tiempos para efectuarlos. “Una demostración de voluntad política y apertura debe ser el no seguir postergando la instalación de las mesas de transición de Gobierno en las alcaldías… Es necesario aprovechar al máximo los dos meses que faltan para la toma de posesión, en lugar de querer concentrar todo el proceso en tan sólo 20 días”, señaló el grupo de alcaldes actualmente encabezado por el electo en Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano. A ver cómo se estrena el senador con licencia, nos señalan.

• Revierten baja vacunación en Chiapas

Así que el IMSS, a cargo de Zoé Robledo, fue el que se puso las pilas y consiguió acelerar en Chiapas, en conjunto con el gobierno del estado, a cargo de Rutilio Escandón, los niveles de vacunación en la entidad. En días pasados dimos cuenta en este espacio que el Presidente había llamado la atención sobre la falta de trabajo tanto por Salud como por Bienestar, lo cual había incidido en que fuera el estado con menos aplicaciones. Pero resulta que ayer el IMSS informó que en un solo día se aplicaron 39 mil 729 dosis, cifra que rompió todos las marcas de inmunización en Chiapas. En total se dispusieron 71 sedes de vacunación, 41 en cabeceras municipales para vacunar a mayores de 30 años, y 30 más en localidades apartadas para mayores de 18 años. El registro más alto de vacunación que había en la entidad era de 26 mil 471. Ahí la noticia.

• Consultas, preguntas y aclaraciones

Y ahora que ha iniciado la promoción de la consulta ciudadana que se efectuará el próximo 1 de agosto, fueron consejeros del Instituto Nacional Electoral los que pidieron no generar confusión sobre la misma. Y es que es más que sabido que para Morena se trata de una consulta que tiene el propósito de enjuiciar a cinco expresidentes, sobre los cuales incluso ya se han generado algunas líneas de por dónde los pretenderían acusar. Por eso, nos comentan, vale la pena considerar algunas puntualizaciones como las hechas por el consejero Uuc-kib Espadas, para quien el foco de la consulta no está ni siquiera en actores políticos sino en el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Lo anterior es relevante, nos señalan, porque si esto es entendido, entonces la gente estará participando en una consulta distinta a la planteada por Morena. ¿En qué consulta? Pues en la real, nos dicen.