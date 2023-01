Drones que no dejan vivir

Y quienes están padeciendo estos días por el uso de drones para filmaciones, entretenimiento o fines particulares son los vecinos del Pedregal, demarcación Álvaro Obregón en la CDMX. Y es que resulta que estos aparatos que pueden generar tomas espectaculares o ser utilizados para extender las posibilidades de los servicios de seguridad, también pueden ser empleados para fines ilícitos por la capacidad que tienen de videograbar con sus cámaras espacios que antes eran totalmente privados. Por esa razón, vecinos pidieron ayuda a la Secretaría de Cultura de la CDMX que lleva Claudia Stella Curiel de Icaza, pues al parecer su reclamo a la Comisión de Filmaciones no ha sido atendido. Su exigencia radica en que tras estos vuelos de dron sobre sus colonias haya entonces un esfuerzo de la autoridad para evitar robos a casa-habitación. En esa lógica, los afectados ya escalaron también su petición a la Unidad de Contacto del secretario de Seguridad Ciudadana.

Tras la Cumbre… lumbre

Y fue el canciller Marcelo Ebrard quien abordó ayer, fríamente, el tema del reclamo a Estados Unidos por las armas que, provenientes de ese país, terminan en manos de los cárteles y la delincuencia organizada. “¿Qué decimos? Se quiere controlar el flujo de fentanilo y de otros estupefacientes, pues entonces que no armen al narcotráfico”, apuntó durante un encuentro que tuvo el cuerpo diplomático con diputados y senadores. Es claro que el tema de esa droga sintética es delicado para los vecinos del norte y en esa misma tesitura el titular de la SRE coloca el de las armas. Y lo hace, nos comentan, unas horas después de que lo relevante fuera mostrar “la química” entre mandatarios. Así que ayer se retornó a la gestión normal de la complicada relación con EU. Uf.

La realidad y las definiciones

Con definiciones rumbo a los comicios de 2023 que se celebrarán en el Estado de México y Coahuila, y para 2024 en que se elegirá al nuevo presidente de México, la coalición conformada por el PAN, que preside Marko Cortés, el PRI, liderado por Alejandro Moreno, y el PRD, de la mano de Jesús Zambrano, puso las cartas sobre la mesa. De entrada, el blanquiazul lleva mano en la organización del proceso de designación del candidato presidencial de 2024, pues aunque encabeza el ranking de preferencia entre los votantes no puede ganar solo. Mientras, el tricolor definirá las candidaturas del Estado de México y Coahuila, pues se trata de bastiones que actualmente gobierna. La oferta que presentaron ayer los líderes de los tres partidos es abrir sus organizaciones a la sociedad civil y formar por primera vez en México gobiernos de coalición, tema en el que han venido arrastrando el lápiz desde hace meses. Ellos mismos admiten que de no ir en alianza y optar por la competencia solos, podrían tener garantizado algo: la derrota.

Menosprecio al PRD

El desaseo político del que constantemente se ha quejado el dirigente perredista Jesús Zambrano lo vivió ayer su partido, y de quien no se lo esperaba, nos comentan. Y es que resulta que sus aliados PAN, encabezado por Marko Cortés, y PRI, por Alejandro Moreno, durante el relanzamiento de la coalición, no le avisaron de los acuerdos que alcanzó Va por México para repartirse la designación de candidaturas de las elecciones de este 2023 y del próximo año. Aunque el priista Alejandro Moreno quiso salir al paso, al decir que no se trata de un reparto de cuotas, Zambrano Grijalva entendió el mensaje de que, en los hechos, el PRD está siendo mandado a la orilla de la banca. Y no es que el sol azteca pudiera exigir más de lo que su fuerza política puede dar, sólo es un tema de consideraciones mínimas. ¿Alegará que ha habido elecciones en las que décimas de punto porcentual han sido definitorias? Ya se verá.

Fuego cruzado en Campeche

Y fue en Campeche, entidad que encabeza Layda Sansores, donde tres integrantes de una familia menonita perdieron la vida y un menor de edad quedó lesionado en medio de una balacera entre la autoridad y criminales. De acuerdo con la información oficial, a los fallecidos los alcanzaron disparos en medio de un fuego cruzado. Los hechos ocurrieron en la localidad de Alfredo B. Bonfil y han tenido un fuerte impacto en la comunidad, que decidió suspender actividades escolares. “Lamentamos si la decisión que se tomó no fue la que las ‘Secretarías’ esperaban y agradecemos que respeten nuestra decisión, decisión que fue acordada por personas que sí estamos viviendo por experiencia propia todo lo que está sucediendo”. Ahí el caso.

Funciona la coordinación

Si alguien anda buscando un ejemplo de coordinación institucional, ahí está el operativo que llevó a la captura de quien disparó en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Participaron elementos de la SSC, de la Fiscalía capitalina, de su homóloga de Michoacán y del Ejército. El éxito de este esfuerzo lo resumió el fiscal purépecha, Adrián López Solís, cuando dijo que el trabajo coordinado “genera resultados”. Por la mañana, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, había anunciado el aseguramiento de un vehículo que fue usado como “muro” durante el ataque. Y más tarde, la Fiscalía de la ciudad dio a conocer la detención de cuatro involucrados en el evento. Fue el corolario de dos días de resultados, luego de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, asegurara que su compromiso será el de acabar con la impunidad.